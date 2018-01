Išrinko saugiausias pasaulio oro bendroves

Vokietijos tyrimų bendrovė „Jacdec“ sudarė sąrašą pasaulio aviakompanijų, su kuriomis skraidyti saugiausia.

Saugiausia pasaulyje pripažinta Jungtinių Arabų Emyratų aviakompanija „Emirates“. Antroji vieta atiteko Norvegijos pigių skrydžių bendrovei „Norwegian Air Shuttle“, trečioji – Jungtinės Karalystės „Virgin Atlantic Airways“.

Toliau sąraše – ketvirtąją vietą užėmusi olandų KLM, britų pigių skrydžių vežėjas „EasyJet“, Suomijos „Finnair“, Jungtinių Arabų Emyratų „Etihad Airways“, aštuntoje vietoje – „Spirit Airlines“ (JAV), devintoje – Australijos „Jetstar Airways“, dešimtoje – „Arabia“.

Antrame dešimtuke rikiuojasi „Vueling Airlines “, praėjusių metų lyderė aviakomoanija „Cathay Pacific Airways“ (Honkongas), Izraelio EL AL, „Singapore Airlines“, Taivano „EVA Air“, pigių skrydžių oro kompanija „Eurowings, „JetBlue Airways“ (JAV), Capital Airlines (Kinija), „Oman Air“ ir „Air Canada“.

Iš panašių tyrimų, „Jacdec“ tyrimas laikomas bene autoritetingiausiu. Kompanijos ekspertai, sudarydami saugiausiųjų oro bendrovių sąrašą, išanalizavo duomenis apie visus per pastaruosius 30 metų įvykusius nelaimingus atsitikimus. Oro kompanijos vertintos remiantis aštuoniais parametrais, tokiais kaip keleivių srautas, aukų skaičius per 30 metų, prarastų ar sunaikintų per šį laikotarpį orlaivių skaičius, rimtų incidentų skaičius, metų be avarijų skaičius ir t.t.

Saugiausios pasaulio aviakomoanijos

1. Emirates

2. Norwegian Air Shuttle

3. Virgin Atlantic Airways

4. KLM

5. Easyjet

6. Finnair

7. Etihad Airways

8. Spirit Airlines

9. Jetstar Airways

10. Air Arabia

11. Vueling Airlines

12. Cathay Pacific Airways

13. EL AL – Israel Airlines

14. Singapore Airlines

15. EVA Air

16. Eurowings

17. jetBlue Airways

18. Capital Airlines

19. Oman Air

20. Air Canada

Šaltinis: „Jacdec“, „Airline Safety Ranking“ 2018