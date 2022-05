D. Dundulis: naujų parduotuvių statyboms – geltona šviesa

Dainius Dundulis, „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas: „Didžiausia problema, kad šiandien net negauname kainos pasiūlymų.“ V. IVANOVO NUOTR.

Kaip ant mielių auganti infliacija ir tiekimo trikdžiai ne tik išbrangino statybų sąmatas, bet ir įvedė rinkoje tiek daug neapibrėžtumo, kad prognozuoti ir užtvirtinti kainas sutartimis tampa kone neįmanoma. Prekybos tinklas „Norfa“, šiuo metu projektuojantis apie 20 naujų parduotuvių, statybos darbų startą laikinai pristabdė. Bent iki tol kol, kol situacija rinkoje nusistovės.

„Didžiausia problema šiandien mums yra tai, kad neįmanoma užfiksuoti nei statybų, nei įrangos kainos. Tiekėjų ir rangovų siūlomos kainos galioja labai trumpą laiką, maža to, rinka jau net bijo pasirašyti sutartis, nes ir darbų eigoje kainos gali pakilti. Tas neapibrėžtumas yra net skaudesnė problema nei pats faktas, kad viskas brangsta“, – situaciją aptaria dainius Dundulis, „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas.

155 parduotuves Lietuvoje valdantis tinklas šiuo metu projektuoja apie 20 naujų prekybos vietų. Paties projektavimo, žemės sklypų įsigijimo ir kitų procesų D. Dundulis sako nestabdantis, nes šie procesai reikalauja atitinkamo laiko. Be to, tikimasi, kad neapibrėžtumo situacija per kelis mėnesius stabilizuosis. O štai statybų pradžia kol kas laikinai vėlinama.

„Atsirado labai daug rizikos veiksnių, todėl verta palaukti, kol viskas nusistovės ir grįš į vėžias. Bent jau iki tol, kol bus galima sąmatas užtvirtinti sutartimis ir įsipareigojimais. Ir tikiu, kad taip bus, kitaip neįmanoma. Bet šiandien kyla rimta rizika, kad pradėjus statybų procesą pritrūks kažkokios detalės ir visas projektas jau gali stoti. Arba tektų dėl vieno ar kito sprendimo gerokai išdidinti sąnaudas, mokėti dešimteriopai daugiau, kad tik statybos nestotų. Parduotuvės projektas gali tapti tiesiog nerentabiliu ar užstrigti. Geriau ilgai ruoštis ir trumpai važiuoti nei atvirkščiai“, – įsitikinęs D. Dundulis.

Jaučia nuosavo turto naudą

Visos šiuo metu projektuojamos naujo formato „Norfos” parduotuvės yra nuosavos. Tikimasi, kad kai tik rinka nusistovės, jos papildys bendrovės tinklą Lietuvoje. Nuosavuose pastatuose šiuo metu įkurdinta didžioji dalis – 110 – tinklo parduotuvių. Kadangi nuomojamomis dar liko senesnės, mažesnio formato parduotuvės, skaičiuojant tik plotą, nuosavo turto dalis dar didesnė – nuomojama vos apie 20% viso parduotuvių ploto. Augant nekilnojamojo turto statybų ir nuomos kainoms, toks tinklo turto valdymas, pasak D. Dundulio, jau neša naudą.

„Šiandien mes labai saugūs dėl galimo nuomos kainų augimo ar galimos parduotuvių praradimo rizikos. Nuomojantis patalpas visada atsiduri užburtame rate – jei gerai sekasi, nuoma brangsta. Savo patalpose tokių iššūkių neturime ir tai yra mūsų konkurencinis pranašumas“, – sako vadovas.

Jis taip pat pažymi, kad nuosavose patalpose bendrovė turi laisvę diegti inovatyvius, tvarius energetinio efektyvumo sprendimus, o tai „Norfos“ tinklui išlieka vienu iš prioritetų.

„Statant pastatą nuomai tam ne visada yra skiriama pakankamai dėmesio. O papildomai patiems investuoti nuomojamose patalpose tiesiog nėra racionalu. Atsinaujinančios energetikos sprendimai yra ilgalaikiai, nuomos sutartys – nebūtinai“, – sako D. Dundulis.

„Norfos mažmena“ ant visų naujai statomų prekybos patalpų diegia saulės baterijas, kurios leidžia užsitikrinti ir aplinkai draugišką, ir ekonomiškai jau atsiperkančią žaliąją elektros energiją. Pasak D. Dundulio, tikimasi, kad vos rinka stabilizuosis, naujausios parduotuvės ne tik išplės tinklą, bet ir padės pagerinti bendrovės tvarumo ir energetinio efektyvumo rodiklius.

