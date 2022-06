Daugiausiai renovacijos užsakymų turi „Žilinskis ir Co“

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) duomenimis, šiuo metu šalyje vykdoma daugiau kaip 600 daugiabučių atnaujinimo projektų, kuriuos įgyvendina beveik 150 statybos įmonių.

Daugiausiai renovacijos projektų šiuo metu vykdo bendrovės „Žilinskis ir Co“ (26), „Verslo“ (24), „Aukštaitijos ranga“ (21), „Modernaus būsto projektai“ (19), „Statkorpas“ (18).

APVA duomenimis, beveik 10% visų renovacijos rinkoje dirbančių bendrovių turi nuo 10 iki 30 projektų, virš 20% – nuo 5 iki 10 projektų, likę 70%. – nuo 1 iki 5 projektų.

„Pirmiausia džiugina faktas, jog daugiabučių renovacijos rinkoje šiandien darbuojasi pusantro šimto statybos bendrovių, tarp kurių – tiek didžiosios šalies rangovinės organizacijos, tiek ir mažesnės įmonės. Taip pat ši analizė rodo, jog nemaža dalis šiuo metu dirbančių rangovų daugiabučių renovacijos rinkoje turi sukaupę penkerių ir daugiau metų patirtį, leidžiančią užtikrinti tinkamą darbų kokybę“, – pranešime cituojamas Vytautas Vrubliauskas, APVA direktorius.

VŽ rašė, kad renovacijos projektų vykdytojai kai kuriuos pirkimus skelbia dar 2019–2020 m. kainomis, o kai kuriais mėnesiais šiemet neįvykdavo per 80% konkursų.

Verslo nuomone, renovacijos projektai galbūt būtų įdomesni sulaukus dažnesnio indeksavimo, taip pat pakoregavus atrankos kriterijus konkursuose.

Šiuo metu šalyje vykdoma virš 600 daugiabučių atnaujinimo rangos darbų už daugiau kaip 250 mln. Eur. Dar 260 projektų yra gavę statybos leidimus ir šiuo metu vykdo rangos darbų pirkimus, o dar apie 250 projektų ruošiasi rengti pirkimus.

2022 m. jau baigti atnaujinti 162 daugiabučiai namai. Anksčiau Aplinkos ministerija skelbė, kad per 2021–2023 m. iš viso ketinama renovuoti beveik 2.700 namų, daugiau nei per 2015–2020 m. laikotarpį, kai renovuota per 2.500 daugiabučių.

