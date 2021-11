Pritraukti, motyvuoti, išlaikyti: „Barbora“ dalijasi komandos auginimo receptais

Nors šiuo metu darbdaviai vis garsiau kalba apie sunkumus pritraukiant darbuotojus, sėkmingai ir greitai naujokus įvesti į darbo procesus bei juos motyvuoti ir išlaikyti komandoje yra ne mažesni iššūkiai. Elektroninės maisto ir kasdienių prekių parduotuvės „Barbora“ personalo vadovė Agnė Savickienė pasakoja, kaip, susidūrus su itin šoktelėjusia paklausa, pavyko net keliais kartais išauginti savo komandą ir kokios priemonės leido šį procesą sėkmingai suvaldyti.

„Šiųmetinė darbo rinkos situacija yra beprecedentė: tiek darbo pasiūlymų tikriausiai nėra buvę, o darbuotojų susidomėjimas jais yra visiškai nukritęs. Be to, neretai darbdaviai, net ir veikdami visiškai skirtinguose sektoriuose, skelbimuose ryškina tas pačias vertes, kopijuoja vieni kitus. Taip komandos narių paieškos dar labiau pasunkėja. Todėl pritraukdami naujus specialistus laikėmės kitokios taktikos: supratome, kad sąlygas diktuoja kandidatai, tuo pačiu stengėmės nepabėgti nuo savo kaip darbdavio identiteto, analizuodami besikeičiančius darbuotojų lūkesčius visuomet galvojome apie „Barboros“ unikalumą ir ieškojome bendrų taškų“, – pažymi personalo vadovė.

Darbuotojai ieško lankstumo ir plačių galimybių

Vienas svarbiausių darbuotojų lūkesčių, kurį itin išryškino pandemija, yra lankstumas. Anot A. Savickienės, darbuotojai vengia fiksuoto grafiko, jų prioritetas – laisvai organizuoti savo darbo dieną, ją lengvai derinti su asmeniniais, šeimos reikalais. Antra esminė dedamoji – plačios karjeros ir profesinio augimo galimybės.

„Labai didžiuojamės, kad beveik visi mūsų logistikos ir surinkimo centrų vadovai į šias pareigas „užaugo“ iš surinkėjų ar kurjerių pozicijos. Ypač dabar, kai pandemijos metu „Barbora“ patyrė itin didelį augimo šuolį, mūsų komandos nariai gali užimti aukštesnes pareigas ne tik Lietuvoje, bet ir judėti į kitas šalis, kuriose veikiame: Lenkiją, Latviją, Estiją, nes siekiame, kad gerąja praktika būtų dalijamasi ir mūsų padaliniuose užsienyje“, – sako A. Savickienė.

Žinoma, ne mažiau aktualus ir konkurencingas darbo atlygis, todėl dar prieš pandemiją „Barboroje“ buvo įvesta labai aiški motyvacinė sistema – surinkimo ir logistikos centrų darbuotojų atlygis priklauso nuo rezultatų, turėdami noro ir motyvacijos, darbuotojai šalia fiksuotos bazinės dalies gali užsidirbti norimą kintamą dalį. O nuo šių metų lapkričio, siekiant tiek pritraukti naujų darbuotojų, tiek išlaikyti esamus, reikšmingai padidintas fiksuotas bazinis atlyginimas visiems prekių surinkėjams ir kurjeriams. Kurjeriams jis auga 24 proc. ir sieks nuo 1000 iki 1300 eurų atskaičius mokesčius, prekių surinkėjams – 18 proc. ir sudarys nuo 750 iki 1000 Eur. Kaip pažymi A. Savickienė, nei kurjeriams, nei surinkėjams nėra taikomos atlygio lubos, tad labiausiai motyvuoti darbuotojai gali uždirbti ir daugiau.

Naujokų įvedimas – per dvi savaites

Per pusantrų metų „Barboros“ komanda patyrė kelis staigius augimo šuolius ir dabar čia veikia apie 800 darbuotojų, o artimiausiu metu šį skaičių planuojama padidinti iki tūkstančio. Tačiau, anot personalo vadovės, ne naujokų paieška, o tolimesnių procesų valdymas buvo kur kas didesnis galvosūkis.

„Prasidėjus pirmajai pandemijos bangai ir stipriai išaugus paklausai per dvi savaites įdarbinome reikiamą kiekį žmonių, mūsų komanda išaugo tris kartus. Ir nors karantino fone pritraukti darbuotojus nelengva, daug sunkiau buvo tokį kiekį naujokų sėkmingai įvesti į darbus, kad mūsų procesai veiktų būtent taip, kaip yra sustyguoti. Labai greitai pastebėjome, kur yra esminės mūsų spragos, supratome, kad turime keisti visą įvedimo sistemą, šį procesą supaprastinti. Anksčiau naujokams pateikdavome labai daug medžiagos, instrukcijų, kurias jie turėdavo perskaityti, įsiminti, o po to stebėdavomės, kaip jie daro tiek klaidų. Dabar visą medžiagą pateikiame labai patraukliai, paprastai ir suprantamai, išryškiname esminius momentus, kad ją būtų galima įsisavinti per kelias valandas, o ne per pusės metų praktiką“, – pasakoja A. Savickienė.

Anot personalo vadovės, naujo darbuotojo parengimas suskirstytas į du etapus. Pačią pirmą dieną naujokas pereina e-mokymus, kurie supažindina su pagrindiniais darbo procesais – mokoma skanuoti prekes, atskirti kokybiškus produktus ir kt., o informaciją lydi trumpi testai. O tuomet teorines žinias darbuotojas įtvirtina dvi savaites dirbdamas kartu su patyrusiu surinkėju.

„Ši praktika atnešė puikių rezultatų, nes naujokui gerokai lengviau mokytis iš kito žmogaus patirties, kai pasidalijama veiksmingais patarimais, kas veikia, o kas – ne, arba kaip tą patį darbą atlikti greičiau. Be to, asmeninis dėmesys daug ką keičia, leidžia perteikti įmonės kultūrą ir padeda lengviau įsilieti į kolektyvą. Juk žmogus darbe ne tik atlieka užduotis, bet ir turi pritapti prie komandos, jausti, kuo gyvena jo kolegos.

Naujoji sistema, mano manymu, naujokus į darbą įvesti padeda maksimaliai greitai: jei anksčiau šis procesas trukdavo du mėnesius, šiuo metu į darbus naujas komandos narys visiškai įsilieja vos per dvi savaites“, – tikina A. Savickienė.

Motyvacijai – ir laisvalaikio zonos, ir investicijos į komandiškumą

Itin konkurencinga situacija darbo rinkoje skatina darbdavius daugiau dėmesio skirti ir esamų darbuotojų savijautai bei motyvavimui. Anot pašnekovės, tam daug įtakos turi patraukli darbo aplinka, todėl „Barboros“ prekių surinkimo centruose įrengtos laisvalaikio zonos, kur darbuotojai gali atsipalaiduoti, išgerti kavos, pabendrauti su kolegomis.

„Darbuotojų nuotaiką ir nusiteikimą dirbti lemia daug faktorių, todėl stengiamės apgalvoti įvairiausias smulkmenas: ne tik siūlome nemokamus pietus, bet ir investuojame į itin kokybišką ir patogią aprangą mūsų darbuotojams, kurią, pastebėjome, jie nešioja su malonumu. Taip pat investuojame į komandiškumo ir neformalaus bendravimo palaikymą – kiekvieną mėnesį skiriame biudžetą, kurį komandos gali išleisti savo nuožiūra: vieni susiorganizuoja pasivažinėjimą kartingais, kiti eina valgyti picos. Be to, kartą per ketvirtį su visais operacijų vadovais susiplanuojame išvykas, kurių metu reflektuojame, kalbame ne tik apie darbinius reikalus, prioritetus, bet ir skatiname pasidalinti savo vidiniais išgyvenimais, grįžtamuoju ryšiu tiek savo rate, tiek su kitų sričių vadovais. Tikime, kad išsikalbėjimas ir susivokimas, kas mums pavyko, o kas ne, veda į konstruktyvų tolimesnį bendradarbiavimą, tuo pačiu padeda vadovams grįžti į įprastą rutiną ramesniems ir atsparesniems. Tai ypač buvo svarbu pandemijos pradžioje, kai itin išaugus krūviams patyrėme labai daug įtampos ir streso“, – patirtimi dalijasi personalo vadovė.

A. Savickienė pastebi, kad darbuotojus motyvuoja ir sveika konkurencija, todėl nuolat vyksta geriausių darbuotojų ir komandų rinkimai. Pašnekovė priduria, kad „Barboroje“ labai sėkmingai darbuojasi ir vyresnio amžiaus surinkėjai ir kurjeriai, kurie čia puikiai pritaiko savo patirtį ir turimus įgūdžius – jų demonstruojami rezultatai, personalo vadovės teigimu, yra stebinantys, o savo energija jie užkrečia ir jaunesnius kolegas.

„Ne kartą iš mūsų surinkimo punktuose apsilankiusių žmonių esu išgirdusi komentarų, kokie sustyguoti yra mūsų darbo procesai, daugelis nustemba, kad prekių surinkėjų ir kurjerių atliekamos procedūros yra neprimityvios, labai apgalvotos ir skaitmenizuotos. Iš tiesų pačiam surinkėjui ar kurjeriui nereikia daug galvoti ir blaškytis, jie vadovaujasi delniniais kompiuteriais, kurie sudėlioja visus žingsnius. Tai labai padeda nepasimesti tarp užduočių, be to, dingsta pojūtis, kad atlieki techninį darbą.

Bet turbūt esminis šio darbo žavesys yra itin glaudžiai susijusiose grandyse: tam, kad užsakymas būtų visiškai paruoštas ir išvyktų pagal grafiką, visa komanda turi užduotis atlikti tiksliai ir laiku. Todėl prieš pat išvykstant kurjeriams visas surinkimo centras tiesiog ūžia, o išvežus užsakymus viskas staiga nurimsta. Tai suteikia šiam darbui labai daug azarto ir įdomumo“, – pažymi A. Savickienė.

„Barbora“ personalo vadovė Agnė Savickienė.