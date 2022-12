Individualių seifų nuomos paslauga: ir vertybėms apsaugoti, ir šventinei ramybei užtikrinti

Vilius Makauskas, apsaugos ir inkasavimo paslaugų UAB „Eurocash1“ direktorius.

Statistika negailestinga: atostogų laikotarpiu ir svyruojant šalies ekonomikai daugėja turtinių finansinių nusikaltimų, vagys ieško būdų pasiglemžti gyventojų turtą. Įsibrovę į būstus ar kitas patalpas, ypač dažnai – gyventojams išvykus ilgesniam laikui, nusikaltėliai pasisavina pinigus, brangenybes, kitus vertingus daiktus. Vagysčių metu neretai nukenčia ar dingsta ir kiti gyventojams brangūs, didelę emocinę vertę turintys daiktai.

Vilius Makauskas, apsaugos ir inkasavimo paslaugų UAB „Eurocash1“ direktorius, patvirtina, kad jų teikiamos individualių seifų nuomos saugyklose paslaugos paklausa taip pat auga tuomet, kai didesnė dalis gyventojų, o taip pat ir verslų, atostogauja – vidutiniškai trumpalaikių užsakymų skaičius šiuo periodu išauga net 62%.

Paslaugą augina atostogos ir šventės

„Mūsų siūlomos individualių seifų nuomos saugyklose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Rygoje paslaugos populiarumas ypač auga vasarą ir žiemą, laikotarpiais, kurie sutampa su moksleivių atostogomis, o taip pat ir didžiosiomis metų šventėmis. Taip pat matome tendenciją, kad nemažai žmonių šaltuoju metų laiku peržiemoti išvyksta į šiltesnius kraštus, šiltuoju metu – į turimas vasaros rezidencijas, o turtą šiam laikotarpiui dėl savo ramybės saugiai palieka seifuose mūsų saugyklose. Be to, šia paslauga vis dažniau naudojasi ir verslas“, – atskleidžia tendencijas „Eurocash1“ direktorius. Anot jo, trumpalaikei nuomai seifai dažniausiai pasirenkami 1–3 mėnesių laikotarpiams.

Daugiau kaip 20 metų apsaugos rinkoje veikianti „Eurocash1“ tapo pirmąja ne bankine bendrove, kuri prieš trejus metus pasiūlė „Eurocash1 Vaults“ individualių seifų nuomą saugyklose. Dabar ši paslauga teikiama Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Rygoje, Latvijoje.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Apsaugos ir inkasavimo paslaugų UAB „Eurocash1“ siūlo individualių seifų nuomą saugyklose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Rygoje.

„Augantį paslaugos „Eurocash1 Vaults“ populiarumą visuose keturiuose miestuose, matyt, galima paaiškinti ne tik tuo, kad gyventojai ir verslas nori apsaugoti tai, kas jiems brangu, bet ir paslaugos patogumu. Pasitelkę naujausias technologijas sukūrėme sistemą, kuri saugiai leidžia seifais saugyklose naudotis 24/7, t. y. bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną ištisus metus“, – vardina V. Makauskas.

Saugyklos nuolat stebimos vaizdo kameromis, patekimas į jas apsaugotas kelių pakopų pažangiais sprendimais. Be to, į saugyklų patalpas vienu metu gali patekti tik vienas klientas, kuris, prireikus, naudodamasis saugyklose įrengtais sprendimais per nuotolį turi galimybę bet kuriuo metu bendrauti su „Eurocash1“ konsultantu. Savo seifo turinį konfidencialiai galima tvarkyti kliento kambaryje, kur užtikrinamas visiškas kliento privatumas.

Seifą paprasta išsinuomoti ir naudotis

Individualų seifą pasirinktoje saugykloje paprasta išsinuomoti internetu – tiek sudaryti, tiek pratęsti sutartį ir iš karto apmokėti už paslaugą. Užsisakyti seifą galima laikotarpiui nuo 1 iki 36 mėnesių pasirenkant vieną iš siūlomų septynių seifų dydžių. Sutartį galima sudaryti bei už paslaugą apmokėti ir atvykus į bendrovės padalinį. Tiems, kurie saugykla naudojasi pirmą kartą, „Eurocash1 Vaults“ specialistas paaiškins taisykles, pademonstruos, kaip naudotis seifu.

Apsaugos ir inkasavimo paslaugų UAB „Eurocash1“ siūlo individualių seifų nuomą saugyklose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Rygoje.

„Esame vieninteliai rinkoje sudarę sąlygas klientams seifais saugyklose naudotis savarankiškai – tai vertina ir tuo naudojasi absoliuti dauguma šios paslaugos klientų. Tačiau, teikiame ir papildomas paslaugas, pavyzdžiui, pageidaujant klientui organizuojame jo ginkluotą palydą iš saugyklos iki nurodyto adreso ar, priešingai, palydime iki saugyklos“, – pasakoja paslaugą „Eurocash1 Vaults“ siūlančios bendrovės „Eurocash1“ vadovas.

Jo teigimu, treji individualių seifų nuomos saugyklose metai įrodė, kad ši paslauga ir Lietuvos, ir Latvijos gyventojams reikalinga. Ja naudojasi ne tik didžiųjų miestų, bet ir mažesnių miestelių gyventojai. Visuose keturiuose miestuose seifai yra įkurti patogiose vietose – jų centrinėse dalyse.

Bendrovės atlikta klientų apklausa parodė, kad visų keturių saugyklų vieta jiems yra labai patogi. Taip pat klientai akcentuoja vertinantys, jog nuomai gali rinktis net iš 7 dydžių seifų, nes taip sudaromos sąlygos išsinuomoti tuo metu tinkamiausią seifą ir mokėti už realiai suteikiamas paslaugas.

Vilius Makauskas, apsaugos ir inkasavimo paslaugų UAB „Eurocash1“ direktorius.