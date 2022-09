Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistema integruoja per šimto tūkstančių vartotojų duomenis

Algirdas Reipas, UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius.

Skirtingi gyventojų ir verslo poreikiai, skirtingi atliekų vežėjai, skirtingos savivaldybės ir su tuo susijusi atliekų tvarkymo mokesčių skaičiavimo įvairovė bei kiti iššūkiai netrukdo Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui (ARATC) efektyviai veikti. Tam, pasak ARATC vadovo Algirdo Reipo, padeda ir IT partnerio lankstumas diegiant bei tobulinant rinkliavos už atliekų tvarkymą administravimo informacinę sistemą.

ARATC nuo 2008 metų bendradarbiauja su programavimo sprendimų bendrove „Novian Systems“, kuriančia bei diegiančia pažangius programavimo sprendimus viešajam sektoriui ir verslui. Tarp jų – ir nuolat tobulinama rinkliavos už atliekų tvarkymą administravimo informacinė sistema ATRIS.

Ši sistema šiandien leidžia efektyviai ir sparčiai integruoti dešimtis tūkstančių įrašų iš skirtingų sistemų, tad vežėjų duomenys apie atliktą atliekų konteinerių aptarnavimą informacinėje sistemoje atsiduria realiu laiku, pagal tai automatiškai parengiami mokėjimo pranešimai, taip pat gali būti kontroliuojama, ar laiku aptarnaujami atliekų konteineriai.

„Kai reikia administruoti daugiau kaip šimto tūkstančių vartotojų duomenis, gauti savalaikę ir tikslią vežėjų informaciją, neišvengiamai imi galvoti apie procesų efektyvinimą. Džiaugiamės kartu su „Novian Systems“ komanda suradę pažangių sprendimų, kurie kasdien atperka mūsų investicijas į informacinės sistemos kūrimą“, – sakė ARATC vadovas A. Reipas.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą įsteigė 7 savivaldybės: Alytaus miesto ir rajono, Prienų, Lazdijų ir Varėnos rajonų, Birštono, Druskininkų. Bendrovė šiose savivaldybėse administruoja atliekų tvarkymo sistemą, taip pat eksploatuoja atliekų tvarkymo ir šalinimo įrenginius, skatina gyventojus rūšiuoti atliekas. Regione vietinės rinkliavos mokėtojų skaičius siekia per 108 tūkst.

Regionas pasižymi inovatyvumu

Pasak „Novian Systems“ pardavimų projektų vadovės Danutės Gražienės, alytiškiai centro veikloje siekia taikyti pasaulio atliekų tvarkymo bei administravimo naujoves.

„Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui svarbus ne tik efektyvus sistemos veikimas, patogi vartotojų savitarnos svetainė, bet ir pažangios naujovės – greita duomenų analitika, tvarių iniciatyvų integracija“, – pasakojo „Novian Systems“ projektų vadovė. Būtent todėl, pasak jos, alytiškius galima vadinti vienais pažangiausių atliekų tvarkytojų šalyje.

„Novian Systems“ pardavimų projektų vadovė Danutė Gražienė.

Pavyzdžiui, 2019 m. ARATC įgyvendino išmaniųjų konteinerių su elektroniniu užraktu projektą Birštone – gyventojams išdalinti užraktai su identifikaciniais kodais leidžia nustatyti naudojimosi konteineriais dažnį ir apskaičiuoti preliminarų gyventojo generuojamų atliekų tūrį.

Tai skatina žmones rūšiuoti, nes mokėti reikia tik už neišrūšiuotų atliekų tvarkymą. Be to, ARATC pirmasis Lietuvoje įsidiegė konteinerių žymėjimo ir apskaitos sistemą, kur kaupiami, apdorojami ir sisteminami duomenys apie atliekų išvežimo laiką.

„Atliekų tvarkymas dėl klimato kaitos keliamų problemų ir didėjančio vartojimo yra vis aktualesnis, o sukurti sprendimai yra svarbūs ne tik klientui, bet ir prisideda prie realių pokyčių. Jei technologijos gali didinti tvarumą, tai mums yra ypač svarbu“, – sakė Danutė Gražienė.

Mokesčiai šimtui tūkstančių mokėtojų sugeneruojami per 2-3 minutes

Pasak A. Reipo, naudodamasi informacine sistema ATRIS, įmonė kasdien sutaupo laiko ir kitų resursų, išvengia žmogiškųjų klaidų.

Pavyzdžiui, ATRIS sistema 100 tūkstančių mokėtojų mokesčius gali apskaičiuoti per kelias minutes. Atliekų administratoriui patogu ir tai, kad sistema yra sujungta su adresų registru, tad, pasikeitus adresams, jie sistemoje atsinaujina automatiškai. Be to, šiuo metu yra vykdomas ir mokėjimo pranešimų pateikimo paslaugų Alytaus mieste optimizavimas – integracija su vieningu klientų aptarnavimo centru „Mano Alytus“.

Pagrindinės ATRIS funkcijos:

· Mokėtojų ir objektų administravimas;

· Paslaugų, tarifų ir lengvatų administravimas;

· Mokesčių ir korekcijų, mokėjimų administravimas;

· Nekilnojamojo turto, gyventojų, juridinių asmenų registrų duomenų, lengvatų, mokėjimų importas;

· Konteinerių administravimas, atvaizdavimas žemėlapyje, RFID identifikavimas, konteinerių aptarnavimo valdymas, integracija su vežėjų informacinėmis sistemomis;

· Klientų savitarnos portalas;

· Suvestinių, ataskaitų, mokėjimo pranešimų, sąskaitų-faktūrų, skolų suderinimo aktų, kitų dokumentų generavimas;

· Sistemos, klasifikatorių administravimas;

· Duomenų mainai su „Viena sąskaita“ ir e. sąskaitų duomenų mainai su Lietuvoje veikiančiais bankais;

· Duomenų perdavimas įmonėms, teikiančioms spausdinimo srautu paslaugas.

· Duomenų perdavimas „Perlas Go“;

· Duomenų perdavimas skolų išieškojimo įmonėms.

ARATC klientai naudojasi ir nuolat tobulinama savitarnos svetaine, prie kurios prisijungę gyventojai ar įmonės gali matyti mokestinius pranešimus, informaciją apie lengvatas, konteinerių ištuštinimą, užsisakyti paslaugas ar gauti aktualios su atliekų rūšiavimu susijusios informacijos.

Pasak A. Reipo, įmonė vertina ir tai, kad „Novian“ sukurta informacinė sistema veikia visose naršyklėse ir integruoja duomenis iš įvairių vežėjų. Tokiu būdu užtikrinama savalaikių ir tikslių duomenų perdavimo kontrolė. Be to, sistema leidžia informaciją apdoroti greitai ir pateikti įvairias analizes, pvz., apie konteinerių aptarnavimo grafikus, išvežimą, pastebėti neatitikimus ir ieškoti priežasčių, kodėl taip atsitiko.

Sistema ATRIS gali būti jungiama su šiais papildomais moduliais:

· atliekų apskaitos informacine sistema;

· veiklos valdymo atliekų tvarkymo sektoriuje informacine sistema;

· klientų aptarnavimo sprendiniais;

· skolų kontrolės sprendimais;

· atliekų susidarymo planavimo sprendiniais;

· konteinerių administravimo informacine sistema.

Dalyvauja bene kiekvienas

Pasak ARATC vadovo, kai prieš du dešimtmečius bendrovė pradėjo veiklą, buvo sunku suprasti, kaip informacinėmis technologijomis galima pasiekti vartotojus, administruoti jų duomenis, sujungti vežėjų informaciją ir kokios turi būti tokios sistemos techninės galimybės.

„Pradėję dirbti kartu su „Novian Systems“ supratome, kad svarbu yra ne tik išsiaiškinti svarbiausius poreikius, bet ir žiūrėti į juos kompleksiškai, integruotai“, – sakė A. Reipas.

Vadovo teigimu, rūšiuojant atliekas dalyvauja praktiškai kiekvienas, tad yra nemenkas galvosūkis, kaip visus pasiekti, nepaisant veiklos ypatumų, rūšiavimo įgūdžių, vartojimo ir kitų skirtumų. Reikėjo galvoti ir apie tai, kaip vartotojams pateikti aktualią informaciją, parodant rūšiavimo naudą, paskaičiuoti jiems mokesčius bei lengvatas, atsižvelgiant į savalaikius vežėjų teikiamus duomenis.

Pasak A. Reipo, nuo pat bendradarbiavimo pradžios „Novian Systems“ pademonstravo didžiulę kantrybę ir norą girdėti bei kalbėtis. „Atradome partnerį, kuris moka būti lankstus, suvokia mūsų giluminius procesus, nuolat palaiko ryšį, tad augome ir tebeaugame kartu su juo“, – pasakojo Alytaus bendrovės vadovas.

Jo teigimu, vienas didžiausių galvosūkių šiandien – kaip spręsti globalią atliekų rūšiavimo problemą, kad neliktų neišrūšiuotų atliekų bei ką daryti su tokiomis, kurių neįmanoma arba sudėtinga perdirbti, pavyzdžiui, vienkartinėmis sauskelnėmis.

„Rimtai svarstome ir jų alternatyvą – galimą daugkartinių sauskelnių nuomą, kuomet tvariai gyventi pasirengusias šeimas skatintumėme ir mokesčių lengvatomis. Tokiu atveju būtų svarbi ir technologinė šios idėjos įgyvendinimo pusė“, – ateities planais dalinosi A. Reipas.

Programinę įrangą tenka atnaujinti ir pasikeitus teisės aktams

Be alytiškių ATRIS sistema šiuo metu naudojasi Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA), Utenos regiono atliekų tvarkymo centras, Šiaulių, Ukmergės, Šilutės, Raseinių, Pakruojo, Skuodo rajonų savivaldybės, Visagino savivaldybė, – visos kartu jos administruoja daugiau kaip 570 tūkst. mokėtojų duomenis.

„Atliekų tvarkymo srityje dirbame jau 16 metų, tad įsigilinę į veiklos specifiką ir pridėję savo IT kompetencijas, šiam sektoriui galime pasiūlyti pažangių sprendimų. Specifiška šiam sektoriui ir tai, kad neretai keičiasi rinkliavos teisės aktai, dėl ko reikia keisti ir programinę įrangą. Teisės aktų pokytis gali būti nedidelis, bet programiškai gana sudėtingai įgyvendinamas“, – sakė D. Gražienė.

„Novian“ įmonės siūlo IT ūkio valdymo, programavimo ir skaitmeninimo sprendimus

Platų programavimo paslaugų spektrą teikianti bendrovė „Novian Systems“ priklauso „Novian“ grupei, kurios įmonės organizacijoms ir verslui pagal konkrečius jų poreikius siūlo IT sprendimus ir paslaugas – nuo programavimo, IT infrastruktūros kūrimo ir priežiūros iki skaitmeninimo. Tarp šių sprendimų – ir procesų automatizavimas, duomenų įveiklinimas, robotizavimas, dirbtinis intelektas ir kiti.

Technologijų srityje grupės kompetencijos apima aukšto našumo skaičiavimo įrenginius bei jų klasterius, atviro kodo debesijos technologijų, aukšto patikimumo duomenų, archyvavimo ir kitus sprendimus.

Bendrovės turi sukaupusios patirties ne tik atliekų tvarkymo, bet ir e. sveikatos, mokesčių administravimo, išmaniojo miesto, ir kitose e. valdžios srityse, įgyvendina aviacijos, gynybos, energetikos projektus, aktyviai dirba su verslo įmonėmis. Išsamiau – www.novian.lt.

