Božena Petikonis-Šabanienė: dirbdamas ten, kur jauti malonumą, net ir sudėtingiausioje situacijoje rasi sprendimą

Božena Petikonis-Šabanienė turi daugiau nei 10-ies metų vadovavimo patirtį ir šiuo metu yra „American Chamber of Commerce in Lithuania“ valdybos vicepirmininkė bei tarptautinės žaliosios energetikos bendrovės „Ignitis renewables“ personalo vadovė. Boženos teigimu, vadovas šiandien nėra tas žmogus, kuris griežtu tonu visiems dėsto, kaip reikia dirbti, o tas, kuris įkvepia, prisiima atsakomybę ir veda komandą per netikėčiausias kliūtis. O iš kur semtis drąsos tokiai lyderystei? B. Petikonis-Šabanienė pokalbyje su „Lietuvos Junior Achievement“ vadove Andželika Rusteikiene atsako ir į šį klausimą.