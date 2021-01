INVEGOS tiesiogiai teikiamos lengvatinės COVID 19 paskolos – apyvartinėms išlaidoms finansuoti

Nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGOS) Priemonių valdymo skyriaus vyresniosios projektų vadovės Sigitos Rutkauskaitės teigimu, š. m. sausio 20 d. startavusi finansinė priemonė „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ sulaukė didelio dėmesio – per savaitę jau pateikta vertinti daugiau kaip 230 verslo atstovų paraiškų gauti šias paskolas ir patvirtintos bei pasirašomos pirmosios 11 sutarčių.

Toks didelis susidomėjimas naujomis lengvatinėmis paskolomis rodo, kad Lietuvos verslininkai nenuleidžia rankų ir visomis jėgomis siekia išsaugoti ilgus metus kurtus verslus, o valstybė stengiasi mažinti COVID-19 pandemijos poveikį įmonėms ir verslininkams, suteikdama paskolas verslo subjektų apyvartinėms išlaidoms finansuoti.



Vienas pagrindinių kriterijų – apyvartos kritimas arba ribojama veikla

„Tiesioginės COVID-19 paskolos“ – tai naujos lengvatinės paskolos, kuriomis galima apmokėti patirtas ar planuojamas patirti išlaidas nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d.



Paskolos teikiamos smulkiajam ir vidutiniam verslui bei didelėms įmonėms, išskyrus verslo subjektus vykdančius veiklą žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, akvakultūros ir finansų srityse.



Į šias paskolas pretenduojantys verslai turi atitikti LR Vyriausybės nustatytus pagalbos teikimo kriterijus. Vienas jų – apyvarta: vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, nukrito daugiau nei 30 proc. O jei 2019 m. lapkričio 1 d. –2020 m. sausio 31 d. įmonė pajamų negavo ir jai neįmanoma pritaikyti apyvartos kritimo kriterijaus, pavyzdžiui, jeigu tai nauja įmonė, antrojo karantino metu jos vykdoma pagrindinė veikla turi būti ribojama remiantis LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos respublikoje paskelbimo“.



„Apyvartos kritimo kriterijus yra vertinamas avanso principu. Tai reiškia, kad verslininkai paraiškose patys nurodo apyvartų kritimo apimtis. Šiuos verslo deklaruotus duomenis naudojame sprendimui priimti. Toks principas parinktas siekiant kuo greičiau suteikti paskolas verslams, nes duomenų tikrinimas užtruktų ir sulėtintų sprendimo priėmimą. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad verslo deklaruoti duomenys bus nuodugniai tikrinami vėliau ir, paaiškėjus, kad apyvarta lyginamaisiais laikotarpiais nebuvo nukritusi 30 proc., bus laikoma, kad verslas valstybės pagalbą gavo neteisėtai ir reikalaujama paskolą su palūkanomis nedelsiant sugrąžinti“, – pabrėžė INVEGOS Priemonių valdymo skyriaus vyresnioji projektų vadovė S. Rutkauskaitė.



INVEGOS specialistė priminė, kad paskolų besikreipiantys verslai turi atitikti minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus, turi būti pateikę Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį yra vertinama, ar 2019 m. gruodžio 31 d. pareiškėjai nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais. Beje, jei įmonės situacija pasikeitė ir paraiškos pateikimo metu ji nebėra laikoma sunkumų patiriančia, tokia įmonė taip pat gali kreiptis dėl lengvatinės paskolos. Dėl sunkumų patiriančios įmonės kriterijaus nereikia rūpintis labai mažoms ir mažoms įmonėms, mat šis kriterijus joms netaikomas.



Paskola – iki 100 000 eurų už mažas palūkanas

Vienai įmonei gali būti suteikta tik viena lengvatinė paskola, kuri negali viršyti atitinkamo laikotarpio vieno mėnesio vidutinės apyvartos dydžio ir bet kuriuo atveju negali siekti daugiau kaip 100 tūkst. eurų. Be to, paskolos suma, vadovaujantis Europos Komisijos reglamentais, negali viršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus arba 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos.



Verslo atstovai, galvojantys apie paskolą, INVEGOS interneto svetainėje gali susipažinti su visomis sąlygomis ir reikalavimais, taip pat ir atsisiųsti paskolos skaičiuoklę, kurioje pagal INVEGOS patvirtintą metodiką nustatomas vidutinės mėnesio apyvartos skaičiavimo laikotarpis ir konkrečios paskolos dydis.



„Ši skaičiuoklė padeda įsivertinti savo situaciją ir pasiskaičiuoti, į kokio dydžio paskolą gali pretenduoti. Priimant sprendimą dėl paskolos suteikimo, yra vertinamos verslo galimybės grąžinti paskolą, todėl pretenduojantys gauti paskolą situaciją turi vertinti itin atsakingai“, – atkreipia dėmesį S. Rutkauskaitė.



INVEGOS specialistės teigimu, ilgiausias paskolos terminas – 72 mėnesiai, taip pat yra numatyta galimybė paskolos grąžinimą galima atidėti 6 mėnesiams.



„Tiesioginės COVID-19 paskolos“ yra teikiamos lengvatinėmis sąlygomis, t. y. itin mažomis palūkanomis, kurios priklauso nuo paskolos laikotarpio ir paskolos gavėjo statuso. Pavyzdžiui, smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams, imantiems paskolą iki vienerių metų laikotarpiui, taikomos vos 0,1 proc. palūkanos, iki trejų metų – 0,19 proc., iki šešerių metų – 0,69 proc. Didelėms įmonėms palūkanų norma kiek didesnės, priklausomai nuo paskolos trukmės svyruoja 0,19 – 1,69 proc. ribose.



Verslams paskolą atpigina ir tai, kad netaikomi sutarties sudarymo ir administravimo mokesčiai. Pagerėjus situacijai, verslas paskolą arba jos dalį gali grąžinti anksčiau – tam irgi nebus jokių papildomų mokesčių. Tiesa, jei bus norima keisti sutarties sąlygas, teks sumokėti 100 eurų sutarties keitimo mokestį.



Šios paskolos teikiamos be užstato, išskyrus tuos atvejus, kai verslas jau naudojosi valstybės pagalbos priemonėmis ir bendra gauto finansavimo iš priemonių „Tiesioginės COVID-19 paskolos“, „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“, „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“, „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ ir „Pagalbos verslui fondas“ suma viršija 1 mln. eurų.



Tiesioginės INVEGOS paskolos – trumpesnis ir greitesnis administravimo kelias

Dabar, skirtingai nei per pirmąją pandemijos bangą, INVEGA paskolas pandemijos paveiktiems verslams teikia ne per kitas finansų įstaigas, o tiesiogiai.



„Per itin trumpą laiką, vos pusę metų, INVEGA sutelkė didžiulę patirtį ir reikiamus žmogiškuosius resursus, sukūrė būtinus technologinius sprendimus ir informacines sistemas, todėl ir galime paskolas teikti be finansų tarpininkų. Tai leidžia iki minimumo atpiginti paskolos teikimą ir pagreitinti procesus“, – teigia S. Rutkauskaitė.



Pasak INVEGOS atstovės finansinę priemonę „Tiesioginės COVID -19 paskolos“ pavyko sukurti labai greitai, nors įprastomis sąlygomis finansinės valstybės pagalbos priemonės vidutiniškai kuriamos pusę metų ar net ilgiau. Toks laikas reikalingas norint atitikti Europos Komisijos reikalavimus, aptarti sąlygas su visomis suinteresuotomis pusėmis, suderinti procesus tarp skirtingų institucijų ir paruošti skirtingų institucijų informacines sistemas duomenų mainams tam, kad nebūtų apkrauti verslai reikalavimais teikti tuos pačius duomenis skirtingoms institucijoms.



Finansinei priemonei „Tiesioginės COVID-19 paskolas“ yra skirta 30 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. „Vertinant verslo atstovų aktyvumą per pirmąją savaitę, tikėtina, jog numatytos lėšos bus „įdarbintos“ gana sparčiai, gal net greičiau nei iki apraše numatytos paraiškų teikimo pabaigos 2021 m. gegužės 31 dienos“, – sako S. Rutkauskaitė.



Daugiau apie paskolos sąlygas ir paraiškų teikimą galima sužinoti INVEGOS svetainėje.



(INVEGOS) Priemonių valdymo skyriaus vyresnioji projektų vadovė Sigita Rutkauskaitė.