Per parą nustatyti 142 nauji koronaviruso atvejai, vienas žmogus mirė

Per praėjusią parą Lietuvoje nuo COVID-19 mirė vienas žmogus, nustatyti 142 nauji atvejai, bendras susirgimų skaičius šalyje išaugo iki 5.625, ketvirtadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Mirusysis priklausė 70–79 metų amžiaus grupei, turėjo gretutinių susirgimų. Užsikrėtimas asmeniui buvo patvirtintas spalio 2 dieną.

Iš 142 naujų koronaviruso atvejų 53 registruoti Kauno, 34 – Vilniaus, 31 – Šiaulių apskrityse. 12 naujų infekcijos atvejų nustatyta Klaipėdos apskrityje, septyni – Panevėžio, trys – Utenos bei du Telšių apskrityse.

Po kontakto su sergančiaisiais, epidemiologų vertinimu, užsikrėtė 107 asmenys, iš jų 80 yra siejami su židiniais.

Kauno apskrityje, Raseinių rajone, įsikūrusiuose Blinstrubiškių socialinės globos namuose patvirtinta 15 naujų atvejų: 13 gyventojų ir dviem darbuotojams. Iš viso su protrūkiu šiuo metu siejami 89 susirgimai: 32 darbuotojai, 53 gyventojai ir keturi antriniai atvejai.

Aštuoni nauji susirgimai registruoti LSMU Kauno ligoninės Kardiologijos skyriuje. Iš jų septyni yra darbuotojai ir vienas antrinis atvejis. Šiame protrūkyje iš viso serga 18 asmenų: 15 darbuotojų, du pacientai ir vienas antrinis atvejis.

Taip pat tęsiasi židinys, susijęs su Valstybiniu Kauno muzikiniu teatru. Čia registruoti keturi infekcijos atvejai, iš kurių trys – antriniai. Vertinama, kad su protrūkiu dabar siejami 55 susirgimai.

Praėjusią parą nustatyti dar du COVID-19 atvejai, susiję su protrūkiu Raseinių autobusų parke (iš viso keturi susiję atvejai), vienas, susijęs su Raseinių rajono Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija (iš viso trys atvejai), taip pat vienas, susijęs su protrūkiu Raseinių įmonėje „Tikas“ (iš viso trys susiję atvejai).

Be to, Kauno apskrityje registruotas naujas židinys Kauno sporto mokykloje „Startas“. Infekcija patvirtinta dviem mokiniams, lankantiems užsiėmimus, bei registruotas vienas antrinis atvejis šeimoje. Iš viso su židiniu susiję keturi susirgimai.

Vilniaus apskrityje ir toliau fiksuojami koronaviruso atvejai, susiję su laisvalaikio leidimo vietomis. Praėjusią parą registruoti keturi koronvairuso atvejai, susiję su ledo ritulio varžybomis ir treniruotėmis (iš viso 24 atvejai), penki atvejai, susiję su sveikatingumo klubu „Alfa Steps“ (iš viso 15 susijusių atvejų), bei vienas, siejamas su studija „Šokio harmonija“ (iš viso 26 susijusių atvejų).

Taip pat registruotas naujas protrūkis Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje, kur COVID-19 patvirtinta mokytojui ir mokiniui. Iš viso su protrūkiu siejami trys infekcijos atvejai. Šiuo metu nustatyta 60 didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų. NVSC pabrėžia, kad informacija tikslinama, epidemiologinis tyrimas tęsiamas.

Dar vienas naujas protrūkis Vilniuje siejamas su ugdymo įstaiga „Demokratine mokykla“. Infekcija patvirtinta darbuotojui. Iš viso su židiniu yra susiję trys COVID-19 atvejai.

Penki atvejai Šiaulių apskrityje yra siejami su Respublikine Šiaulių ligonine – susirgo trys darbuotojai ir du antriniai asmenys. Protrūkyje kol kas registruotas 71 atvejis, iš kurių 26 yra darbuotojai, 23 pacientai ir 22 antriniai atvejai.

Vienas naujas infekcijos atvejis nustatytas Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro židinyje. Iš viso čia registruoti keturi susiję atvejai: du darbuotojai ir du slaugomi pacientai.

Liga patvirtinta ir dar trims Kuršėnų ligoninės pacientams. Bendrai su protrūkiu siejama 11 infekcijos atvejų, iš kurių 10 yra pacientai ir vienas darbuotojas.

Be to, Kuršėnuose registruotas naujas protrūkis Kuršėnų miškų urėdijoje. Patvirtintas vienas koronaviruso infekcijos atvejis (iš viso registruoti keturi susiję atvejai).

Penki nauji atvejai registruoti viename iš Respublikinės Klaipėdos ligoninės skyrių. Visi asmenys yra medikai. Ligoninėje nustatyti aštuoni artimą sąlytį turėję kolegos, kurie izoliuoti.

Panevėžio apskrityje vienas naujas atvejis siejamas su protrūkiu Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje. Infekcija patvirtinta mokiniui. Šiuo metu iš viso registruota 14 susijusių infekcijos atvejų.

Taip pat Panevėžio apskrityje registruotas naujas protrūkis. Jis siejamas su Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija – koronavirusas patvirtintas mokytojui. Iš viso registruoti du susiję COVID-19 infekcijos atvejai.

Šiuo metu epidemiologams dar nepavyko nustatyti, kaip užsikrėtė 29 asmenys.

Be to, per praėjusią parą registruoti šeši įvežtiniai atvejai – po vieną iš Prancūzijos, Junginės Karalystės, Ukrainos ir Uzbekistano bei du iš Norvegijos.

Šiuo metu COVID-19 tebeserga 2.842 asmenys, 2.660 – pasveiko.

Šalies ligoninėse nuo koronaviruso šiuo metu gydomi 135 žmonės, 13 iš jų – reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuose.

Dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma šešiems pacientams, su deguonies kaukėmis gydomi 62 asmenys.

Nuo koronaviruso infekcijos iš viso mirė 102 žmonės, dėl kitų priežasčių – 21 žmogus.

Izoliacijoje tebėra 31.325 asmenys.

Nuo birželio 1 dienos nustatyti 297 įvežtiniai atvejai.

Per praėjusią parą ištirta 7.915 ėminių dėl įtariamo koronaviruso. Iš viso iki šiol ištirti 823.175 ėminiai.

