Startuolių užmojai - dar didesnės inovacijos lazerių, biotechnologijų, blokų grandinių srityse

Gruodžio 8 d. įvyks svarbiausias metinis Vilniaus startuolių bendruomenės renginys – „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“. Renginyje bus apžvelgti startuolių pasiekimai 2022-aisiais, o kuriantieji didžiausią vertę bus įvertinti penkiose nominacijose. Į nominaciją „Best Emerging Tech“ („Inovatyviausios technologijos startuolis”) pretenduoja startuoliai, kuriantys ir pritaikantys tiek Lietuvos, tiek pasaulio mastu aktualias inovatyviausias technologijas ir inovacijas ar sprendimus. Nominacija skatinama supažindinti su išskirtines technologijas kuriančiais Vilniaus startuoliais. Šiųmečiai nominantai: „Vital3D Technologies“, „Super How?“, „Cambridge Phenotyping“, „QS Lasers“ ir „Litilit“.

„Startuolių apdovanojimai ir būtent ši nominacija parodo, kad esame lygiaverčiai tarptautinės rinkos žaidėjai, o patiems dalyviams tai paskatinimas toliau judėti pasirinkta linkme. Patvirtinimas, kad nesuklydo pasirinkę eiti ne tik į lokalią rinką, bet ir kurti globaliam pasauliui inovatyvius produktus. „Kilo Health” irgi pasirinko pastarąjį kelią, tad norim palaikyti ir kitus teikiant nominaciją. Mums, lietuviams, tai primena, kad išties turime daug ką pasiūlyti, kai startuolių produktų spektras toks platus, bet sieja viena – ambicingos vizijos”, - sako Tadas Burgaila, Kilo Health vadovas ir bendraįkūrėjas

Tadas Burgaila, KiloHealt vadovas ir bendraįkūrėjas.

Technologijos žmogaus organams užauginti

„Vital3D Technologies“ – biofotonikos startuolis, kuriantis inovatyvius 3D biospausdinimo įrankius, skirtus gyvybiškai svarbių žmogaus organų auginimui. Kuriamo 3D biospausdinuvo technologijos pagrindą sudaro femto-sekundinis lazeris, užtikrinantis tiek aukštą spausdinimo našumą, tiek reikalingą tikslumą. Pasitelkus lazerį bei specialiai kuriamą programinę įrangą, bio-spausdintuvas spausdins didelius mikrometrinio tikslumo reikalaujančius, biologinę architektūrą turinčius organus, pvz.: žmogaus inkstą.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Vidmantas Šakalys, Vital3D Technologies direktorius.

Ambicingus tikslus išsikėlęs startuolis planuoja spausdinimui naudoti vadinamąjį biorašalą, kurį galima paruošti naudojant konkretaus paciento kamienines ląsteles. Taip bus iki minimumo sumažinta organo atmetimo rizika. Ši perspektyvi technologija sutrumpins laukimo laiką, laukiant tinkamų organų transplantacijai ir išgelbės tūkstančius gyvybių, teigia startuolio įkūrėjai.

Eksperimentuotojų ir inovatorių komanda

„Super How?“ – tai mokslinių tyrimų ir inovacijų įmonė, siekianti išnaudoti besivystančios DARQ technologijos potencialą visuomenės pažangai, kurią lemia naujos kartos sprendimai. Kompanija dirba blokų grandinių, dirbtinio intelekto, išplėstos realybės ir kvantinės kompiuterijos srityse.

Andrius Bartminas, Super How vadovas.

„Super How?“ atlieka tyrimus taikomųjų mokslų srityje, siekiant plėtoti ir įvertinti naujas blokų grandinių koncepcijas, taip pat ieško tinkamų joms pritaikyti sferų, tokių kaip transakcijų apdorojimas, e-sveikatos sprendimai, skaitmeninės tapatybės apsauga ir pan. Dalis eksperimentinių tyrimų metu sukurtų naujų koncepcijų virsta realybėje diegiamais prototipais.

Kompanija prisistato ne tiek sprendimų teikėjais, kiek eksperimentuotojais ir inovatoriais. „Super How?“ kūrėjų įsitikinimu, itin svarbu šviesti visuomenę apie „Web3” ir burti su šia veikla susijusią bendruomenę, todėl 2021 m. „Super How?“ prisidėjo įkuriant Lietuvos blokų grandinių kompetencijų centrą.

Bendrovė yra įsitraukusi į inovatyviųjų finansų iniciatyvas tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje. Per 4 veiklos metus kompanija išaugo iki 45 profesionalių tyrėjų komandos ir 2021 m. perkopė 1 mln. Eur apyvartą. Daugiau nei 95 proc. „Super How?“ teikiamų paslaugų yra eksportuojama. Kompanija yra bendradarbiavusi su partnerėmis iš JAV, Šveicarijos, Australijos, Kanados, Jungtinės Karalystės, Singapūro ir kt. „Super How?“ planuoja atidaryti padalinius Šveicarijoje ir JAV.

Inovacijos ikiklinikiniuose ir klinikiniuose tyrimuose

„Cambridge Phenotyping“ – biotechnologijos startuolis, įsikūręs Kembridžo universitete 2022 m. ir jau pritraukęs daugiau nei 600 tūkst. Eur investicijų. „Cambridge Phenotyping“ kuria technologijas, leidžiančias eliminuoti šalutinę žmonių įtaką ikiklinikiniuose tyrimuose. Bendrovės kuriamos sistemos leidžia automatiškai charakterizuoti pelių elgesio fenotipą, t.y. elgesio, atminties ir protavimo pakitimus dėl genetinių ar aplinkos savybių. Šios sistemos yra paremtos naujausiais dirbtinio intelekto algoritmais bei kompiuterinėmis ir gamybinėmis technologijomis.

Cambridge Phenotyping.

Tuo tarpu pereinant iš ikiklinikinės tyrimų fazės į klinikinius tyrimus, svarbu kuo labiau tiesiogiai palyginti stebimus efektus pelėse su analogiškais matavimais žmonėse. Tam „Cambridge Phenotyping“ komanda sukūrė atminties ir elgesio testavimo platformą žmonėms, kuri yra paremta tais pačiais principais kaip įmonės sukurta gyvūnų tyrimo sistema. Žmonės yra testuojami automatiškai jų gyvenamosiose erdvėse naudojant mobiliuosius telefonus. Tikimasi, kad šių inovacijų panaudojimas leis objektyviau ir našiau organizuoti vaistų ir gydymų atradimo procesą.

Įmonės suburta iš aukščiausio lygio profesionalų, savo kompetencijas išsiugdžiusių Europoje, Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje. Šie globalūs ekspertai toliau plečia programinės ir technologinės įrangos galimybių ribas, vystydami naujausias fenotipavimo sistemas.

„Cambridge Phenotyping“ šiuo metu įsikūrę Vilniuje, Kembridže ir Londone, tačiau planuoja sparčią plėtrą kituose kontinentuose. „Mūsų vizija yra visiškai standartizuoti ikiklinikinius gyvūnų tyrimus, kai duomenys būtų tiesiogiai palyginami nepriklausomai nuo to, kas ir kur atlieka eksperimentus, bei prieinami visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų ekonominio statuso“, - teigia startuolio įkūrėjai.

Sparčiai augantis lazerių startuolis

„QS Lasers“ yra kompaktiškų, trumpos trukmės ir didelės energijos diodais kaupinamų kieto kūno lazerių gamintoja. 2018 m. įkurta įmonė yra Lietuvos lazerių asociacijos ir Europos fotonikos pramonės konsorciumo (European Photonics Industry Consorcium – EPIC) narė. 2021 m. įmonės pardavimų augimas siekė 4 kartus, o darbuotojų skaičius padidėjo dvigubai, lyginant su 2020 m.

Evaldas Stralkus, QS Lasers vadovas.

Nuo pat įsikūrimo „QS Lasers“ veikla apima lazerių ir lazerinių sistemų kūrimą, gamybą ir pardavimą. Įmonė specializuojasi mažų gabaritų, pažangių kokybės moduliavimo metodų, trumpų impulsų (sub nano sekundžių ir pikosekundžių) oru aušinamų lazerių gamyboje. Ypač daug dėmesio skiriama sritims, kuriose taikomos didelės impulso energijos ir santykinai žemo pasikartojimo dažnių lazerių technologijos: tai medicinos įrangos gamyba, mokslinių tyrimų veikla, aplinkos užterštumo matavimai ir kt. sritys.

Bendrovėje dirba ir ilgametę patirtį sukaupę specialistai, ir jų kompetencijas perimantys jauni darbuotojai.

Pagrindinė įmonės veikla orientuota į serijinę gamybą, tačiau imasi ir tokių iššūių kaip nestandartinės klientų užklausos. Siekdama plėsti produkcijos įvairovę bei kaskart gerinti savo produktų kokybę, įmonė skiria nemažą resursų dalį eksperimentinėms veikloms, ieškodama naujų, dar progresyvesnių sprendimų.

Kuria naujos kartos lazerių technologijas

„Litilit“ – taip pat lazerių sektoriaus atstovė, turinti didelę patirtį kuriant ir gaminant itin trumpų impulsų lazerius. Pastaruosius septynerius metus komanda daug dirbo kuriant pagrindines naujos kartos lazerių technologijas. Šios pastangos paskatino daugybę novatoriškų atradimų, tarp kurių buvo iš esmės naujas, taip pat labai tvirtas ir patikimas itin trumpų impulsų generavimo metodas. Unikali „Litilit“ sukurta technologija leidžia pasiekti telekomunikacijų standartus atitinkantį patikimumą, gamybos mastelį ir konkurencingą kainą.

Nikolajus Gavrilinas, Litilit vadovas

Femtosekundiniai lazeriai ilgą laiką buvo nišiniai produktai. Jų gamyba buvo ilga ir sudėtinga, o naudojimas reikalavo aukšto lygio specialisto, kuris sugebėtų tokius prietaisus aptarnauti ir prižiūrėti. „Litilit“ sukurta technologija leido automatizuoti gamybos procesą, dėl to jis tapo greitesnis ir efektyvesnis. Tuo pačiu buvo pagerintas optinių parametrų atsikartojamumas bei produktų patikimumas. Taip siekiama didžiausio lazerių tikslumo, kadangi jie naudojami tokiose srityse kaip elektronikos gamyba, medicina, medžiagų apdirbimo pramonė, mikroskopija, kosmoso tyrimai.

Per pastaruosius dvejus metus „Litilit“ išaugo nuo 4 darbuotojų iki 25 ir toliau aktyviai plečia komandą. Lietuvoje gaminami produktai eksportuojami į Pietų Korėją, Taivaną, JAV, Didžiąją Britaniją, Japoniją ir kitas šalis. Šiuo metu įmonė aktyviai dirba su klientais, kurių poreikis per ateinančius dvejus metus siekia šimtus femtosekundinių lazerių. „Litilit“ vystoma automatizuota lazerių gamyba leis patenkinti šį poreikį, subūrus apytikriai 70 žmonių komandą. Palyginti, šiuo metu rinkoje vyraujančios kompanijos tokio kiekio sudėtingų lazerių pagaminimui įdarbina apie 500 darbuotojų, taigi „Litilit“ tampa pajėgi nesunkiai prisitaikyti prie dinamiškai besikeičiančių rinkos poreikių ir užtikrinti aukštą konkurencingumą.

Kasmetinis startuolių ekosistemos renginys „Wrap Up of 2022 & Vilnius TechFusion Startup Awards“ suvienijo du tradicinius startuolių ekosistemos renginius: Inovacijų agentūros sparčios plėtros skyriaus „Startup Lithuania“ aštuntus metus organizuojamą „Wrap Up of The Year“ ir „Go Vilnius“ jau ketvirtą kartą rengiamus startuolių apdovanojimus. Apjungta iniciatyva šiemet startuoja nauju pavadinimu, kuris įtraukia Vilniaus prioritetinių technologijų ekosistemą ,,Vilnius TechFusion”. Renginys bus viešinamas virtualioje erdvėje, todėl pranešimus ir apdovanojimus bus galima stebėti tiesiogiai Verslo žinių portale. Daugiau informacijos apie renginį rasti ir į jį registruotis galite „Startup Lithuania“ paskyroje „Facebook“. Wrap Up of 2022 & „Vilnius TechFusion“ Startup Awards | Facebook ( linkas https://www.facebook.com/events/vilnius/wrap-up-of-2022-vilnius-techfusion-startup-awards/1173027866586563/)