Šiaulių banko grupė per pusmetį uždirbo 43,3 mln. Eur

Šiaulių bankas pirmąjį metų pusmetį uždirbo 47% daugiau pelno, nei prieš metus. Verslo finansavimo poreikis išlieka, nepaisant sudėtingos makroekonominės aplinkos. Išaugusios palūkanos už terminuotus indėlius pavertė juos patrauklia taupymo priemone.

Šiaulių banko grupė per pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 43,3 mln. Eur neaudituoto grynojo pelno. Tai yra 47% daugiau nei prieš metus, kai pelnas siekė 29,5 mln. Eur.

Antrojo ketvirčio pelnas siekė 24,1 mln. Eur ir padidėjo 34%, palyginti su 18,1 mln. Eur pelnu prieš metus.

Pirmąjį pusmetį sparčiai augo pagrindinės veiklos pajamos – grynosios palūkanų pajamos augo 60% ir siekė 75,5 mln. Eur, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos augo 6% ir sudarė 9,6 mln. Eur.

Banko grupė per antrąjį ketvirtį suformavo 2,6 mln. Eur atidėjinių, o nuo metų pradžios – 5,3 mln. Eur.

Kaip pastebima banko pranešime, reikšmingą įtaką atidėjinių formavimui darė atnaujintas individualių pozicijų rizikos įvertinimas. Pusmečio pabaigoje paskolų portfelio rizikos kaštų rodiklis (CoR) siekia 0,4% ir atitinka planuotą lygį. Praėjusių metų atitinkamo periodo rodiklis sudarė 0,2%.

Banko grupės išlaidų ir pajamų santykis, eliminavus „SB draudimo“ klientų portfelio įtaką, pusmečio pabaigoje siekė 35,1% (praėjusių metų atitinkamo periodo - 43,4%), o nuosavo kapitalo grąža – 19,4% (praėjusių metų – 14,7%).

Kapitalo ir likvidumo būklė toliau išlieka tvari, o riziką ribojantys normatyvai vykdomi su didele atsarga – padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis (LCR) siekia 225%, o kapitalo pakankamumo rodiklis (CAR) 19,6%.

Verslo finansavimo poreikis išlieka

„Rinkose pagrindinį dėmesį vis dar išlaiko centriniai bankai ir besikeičianti palūkanų aplinka, tačiau finansavimo poreikis išlieka aukštas tiek verslo, tiek privačių klientų segmente“, – banko pranešime cituojamas Vytautas Sinius, Šiaulių banko administracijos vadovas.

„Taip pat palankios palūkanų normos skatina gyventojus rinkis terminuotuosius indėlius bei aktyviau ieškoti taupymo ir investavimų sprendimų. Siekiame išlaikyti įgytą tempą ir planuojame, kad artimiausiu metu daugiausiai dėmesio skirsime banko strategijos peržiūrai bei sandorio su INVL įgyvendinimui. Tikime, kad kartu galime sukurti dar daugiau vertės tiek investuotojams, tiek klientams,“ – teigia jis.

Bankas pažymi, kad, nepaisant toliau vyraujančios neapibrėžtos aplinkos bei negerėjančios makroekonominės aplinkos Lietuvoje bei pagrindinėse eksporto rinkose, „iš klientų ir toliau jaučiame stiprų finansavimo poreikį“.

Per pusmetį pasirašyta virš 740 mln. Eur vertės naujų kreditavimo sutarčių, t. y. beveik 9% daugiau nei per praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Banko grupės bendras paskolų ir išperkamosios nuomos portfelis per ketvirtį augo 4%, o nuo metų pradžios 6% ir pasiekė 2,8 mlrd. Eur.

Verslo finansavimo paskolų pasirašyta beveik 15% daugiau nei per praėjusių metų pirmąjį pusmetį – už 438 mln. Eur. Per ketvirtį verslo finansavimo portfelis augo 3%, o nuo metų pradžios 5% iki 1,45 mlrd. Eur.

Būsto finansavimas traukėsi 21%

Pirmąjį šių metų pusmetį mažėjo būsto finansavimo apimtys, tokia tendencija matoma ir visoje rinkoje.

Bendrai per pusmetį pasirašyta sutarčių už 96 mln. Eur, 21% mažiau nei prieš metus. Būsto paskolų portfelis per ketvirtį augo 5%, o nuo metų pradžios – 10% ir pasiekė 732 mln. Eur.

Vartojimo finansavimo paskolų pasirašyta beveik 24% daugiau nei per praėjusių metų pirmąjį pusmetį – už 112 mln. Eur. Per ketvirtį vartojimo finansavimo portfelis augo 10%, o nuo metų pradžios 17%, iki 269 mln. Eur.

Gyventojų poreikis energetiškai efektyvių projektų finansavimuisi išlieka itin aukštas. Vien per antrąjį ketvirtį „SB modernizavimo fondas“ pasirašė 80 daugiabučių atnaujinimo sutarčių už 57 mln. Eur, o nuo veiklos pradžios jau finansuoti 325 projektai, kurių vertė 218 mln. Eur.

„Klientai ir toliau aktyviai domisi žalio būsto kredito sąlygomis, todėl jaučiamas ir šių paskolų paklausos augimas“, – teigia bankas.

Terminuotų indėlių – 30% daugiau

Terminuotų indėlių portfelis nuo metų pradžios išaugo daugiau nei 30% iki 1,22 mlrd. Eur.

Indėlių palūkanos – viena svarbiausių priežasčių, skatinančių susidomėjimą banko terminuotaisiais indėliais. Bendras klientų indėlių portfelis banke siekia beveik 2,9 mlrd. Eur.

Aukštos infliacijos aplinka klientus toliau skatina sukauptas santaupas nukreipti ir į banko investavimo produktus – klientų saugomų investicijų vertė banke nuolat auga ir viršijo 1,7 mlrd. Eur, t. y. beveik dvigubai daugiau nei metų pradžioje.

Kasdienė bankininkystė

Banko paslaugomis per antrąjį ketvirtį pradėjo naudotis 8.500 naujų privačių ir verslo klientų, o nuo metų pradžios daugiau nei 16.000. Auga aktyvių klientų skaičius, o užsisakiusių stabilias komisinių pajamas generuojančius paslaugų planus skaičius išliko panašus ir siekia 190.000.

Vartojimui išliekant aukštame lygyje stebimas aukštas kredito kortelių poreikis, kurių skaičius išaugo 9% per ketvirtį bei 35%. per metus, iki 33.000, bendras išduotų mokėjimų kortelių skaičius sumažėjo iki 175.000 kortelių.

