„Login 2019“ apdovanoti inovatyviausi skaitmeniniai projektai

Technologijų ir inovacijų festivalyje „Login 2019“ apdovanoti daugiau nei 20 inovatyvių interneto projektų ir labiausiai nusipelnusių interneto kultūros plėtrai žmonių Lietuvoje.

Šių metų interneto apdovanojimų laimėtojai paskelbti 7 pagrindinėse kategorijose, kurias sudarė daugiau nei 20 subkategorijų: „Tinklalapiai“, „Mobiliosios aplikacijos“, „Vaizdo įrašai“, „Interneto reklama ir marketingas“, „Socialinių medijų erdvė“, „Žaidimų kultūra“ ir „Metų geriausieji“ kategorijas. Pastarojoje paskelbtas „Metų startuolis“, „Metų inovacija“, „Metų podcast’ų kūrėjas ir „Metų Women in Tech“.

Dviejose Metų geriausiųjų kategorijose triumfavo pirkiniams telefonu sukurta programėlė MoQ – ji išrinkta Metų startuoliu bei Metų inovacija. Su programėle MoQ galima atsiskaityti daugumoje lietuviškų e. parduotuvių, daugiau nei 1.500 fizinių prekybos vietų, siųsti ir gauti pinigus, palikti arbatpinigių ir apsipirkti ar skirti paramą tiesiog skenuojant QR kodą.

Metų podcastų kūrėjais paskelbti NYLA autoriai iš „Nanook Multimedia“ projekto. NYLA yra pirmasis Lietuvoje klausytojų lėšomis išlaikomas podkastas, kuriame buvo paskelbti išskirtiniai #metoo liudijimai, gauti Jono Meko ir Rūtos Meilutytės interviu, parengtos diskusijos apie priklausomybes, psichologines problemas, Lietuvoje užmirštas romų ir musulmonų bendruomenes ir t.t.

Metų „Women in Tech“ apdovanojimas iškeliavo Monikai Katkutei-Gelžinei, kuri yra kūrybinių technologijų akademijos „bit&Byte“ įkūrėja. Akademijos tikslas – auginti rytojaus technologijų kūrėjus, suburiant technologijų bendruomenę mentorystei.

Geriausia metų interneto integruota žiniasklaidos ir ryšių su visuomene kampanija tapo „MO muziejus: Pasaulio istorija“, kurią sukūrė „New! Creative Agency“ ir „SuperYou“ agentūros, rašoma organizatorių išplatintame pranešime.

Metų socialinių medijų kampanija – projektas „Pildyk YouTube“ kanalas. Projektas į „Pildyk“ kūrybinę erdvę pakvietė 5 gerai žinomus vloger’ius, kuriems buvo atiduotas turinio kūrimas: jie filmavo, montavo, patys atsakinėjo į komentarus ir darė, ką norėjo. Per pirmąjį kampanijos mėnesį prenumeratorių skaičius išaugo iki 18.000.

Geriausia mobiliąja programėle pripažinta „MoQ“, taip iš viso pirkiniams telefonu sukurtos programėlės autoriams apdovanojimuose triumfuojant net su trimis apdovanojimais.

Geriausiu žaidimu mobiliesiems renginiams paskelbtas „Murder in the Alps“ žaidimas, kurį sukūrė „Nordcurrent“ komanda. Tai interaktyvus dektektyvinis žaidimas, nukeliantis į 1930 m. Šveicarijos Alpes ir apgaubiantis to laikotarpio atmosfera. Žaidimas jau laimėjo tris apdovanojimus Lietuvoje.

Metų asmeninės paskyros apdovanojimas iškeliavo Liudvikui Andriuliui. Aštriadantis interneto chuliganas, cinikas, slaptasis interneto autoritetas – taip dažnai yra pristatomas Belgijoje nuosavą verslą valdantis telekomunikacijų ekspertas bei rinkodaros specialistas p. Andriulis, kuris turi nuomonę visais klausimais.

Metų prekės ženklo paskyra tapo Vilniuje įsikūrusio džino baro „Sanatorija“ socialinė erdvė, kurios turinį kuria pats „Sanatorija“ baro kolektyvas.

Metų bendruomenės paskyra pripažintas Valstybinis Tautos Frontas, save vadinantis žymiausia Lietuvos butaforine partija.

Geriausiu e. paslaugos tinklalapiu šiais metais pripažinta „Žmonės Cinema“ platforma, leidžianti kiekvienam žiūrėti filmus namuose.

Geriausio prekės ženklo (įmonės, produkto) tinklalapio kategorijoje pripažinta nekilnojamojo turto „Darnu Group“ interneto svetainė.

Geriausiu e. prekybos tinklalapiu šiais metais išrinkta „Tinggly-Give stories, not stuff.“ platforma. „Tinggly“ yra pirmoji ir vienintelė pasaulinė pramogų dovanų platforma.

Socialinės atsakomybės tinklalapio kategorijoje apdovanojimas atiteko „Misija Sibiras“ tinklalapiui, kuriame plėtojamu projekto identitetu siekiama skatinti kartų dialogą ir išreikšti šiuolaikišką jaunimo požiūrį į pilietiškumą.

Geriausio ne pelno siekiančio tinklalapio kategorijoje pripažinta „Nepriklausoma sinematika“ interneto svetainė. Tai VšĮ „Meno avilys“ projektas, kurio tikslas – suteikti galimybę žiūrėti filmus kokybišku, restauruotu vaizdu ir garsu, susipažinti su įvairiapuse Lietuvos kino ir kultūros istorija.

Kultūrinio tinklalapio kategorijoje apdovanojimas atiteko „Kaunas pilnas kultūros“ tinklalapiui. Tai nekomercinis projektas, skirtas skatinti kultūros vartojimą Kauno mieste bei kviesti svečius atrasti jo kultūros labirintus.

Metų švietimo, edukaciniu šių metų tinklalapiu išrinktas „Nebegėda.lt“. Jame publikuojami straipsniai, liečiantys jautrius klausimus, seksualines problemas, lytines disfunkcijas.

Geriausiu žiniasklaidos portalo, projekto, tinklalapio kategorijoje išrinktas „Abstract Stylist“ naujas elektroninis žurnalas-portalas anglų kalba.

Tinklalapio dizaino sprendimo kategorijoje apdovanojimas atiteko „Notis“ programėlei. Tai programėlė, skirta studentų komunikacijai, įsiliejimui į universiteto aplinką ir planavimui.

Geriausio filmo kategorijoje laimėjo „Nenupučiama siena“ interaktyvaus dokumentinio filmo projektas, vaizduojantis padalintą gyvenimą Kuršių nerijoje, kai subyrėjus Sovietų Sąjungai pusiasalio viduryje atsirado siena, skirianti Lietuvą ir Rusijos Federacijai priskirtą Kaliningradą.

Metų vaizdo įrašu tapo „Aš tavo kaimynas. Nerūšiuok manęs!“ Klipas socialiniuose tinkluose sulaukė daugiau nei 500 pasidalijimų ir pasiekė didesnę nei 270.000 vartotojų auditoriją. Be to, 3 min. trukmės įrašas buvo nemokamai parodytas 2-juose iš 3 didžiausių TV kanalų, jį patalpino 2 iš 3 lankomiausių interneto naujienų portalų.

„Džiaugiamės galėdami suburti bent dalelę Lietuvos skaitmeninės kultūros pažangos žaidėjų vienoje vietoje ir kartu paminėti geriausius metų projektus bei žmonių pasiekimus“, – sako „Login“ festivalio direktorė Indrė Petrauskė.

iemet nugalėtojus rinko komisija, o ne internautų balsai, kaip ankstesniais metais.

VŽ rašė, kad šį kovą konferencijų organizatorę „Login conferences“ įsigijo Estijos žiniasklaidos grupės „Ekspress Grupp“ valdoma bendrovė „Delfi“. Bendrovė įsigijo visas akcijos: 80% – iš bendrovės „Small Talk Ideas“, 20% – iš konferencijos steigėjo ir bendrasavininkio Arnoldo Rogoznyj.