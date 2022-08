D. Dundulis: skolintis pas mane niekas neikit, jei bėda atsitiks – duoti galiu (II dalis)

Dainius Dundulis, „Norfos“ įmonių grupės pagrindinis akcininkas, antroje podkasto dalyje pasakoja apie gamybos verslo iššūkius – nuostolingą kepyklą, automatizuotą pieninę, naują mėsinę. Jis atskleidžia, kodėl dar iki karo prarado tikėjimą Baltarusijos rinka ir kodėl ten verslas neturi prasmės. Be to, D. Dundulis pasakoja apie besikeičiančius poreikius asmeninių finansų srityje, atsiradusią galimybę atostogauti aštuonis kartus per metus.