Klaipėdos LEZ: per metus sumokėti mokesčiai atsvėrė visą gautą paramą

Nauji ir esami Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (LEZ) investuotojai per 2020 m. atliko 25,4 mln. Eur investicijų, arba 38,9% daugiau nei prieš metus. O per metus LEZ investuotojų sumokėti 64,3 mln. Eur mokesčių yra daugiau nei per visą LEZ istoriją įmonėms suteikta gauta valstybės parama (62,3 mln. Eur).