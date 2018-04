Keli klausimai valdiškų vaistinių stūmėjams

Valdžia ir toliau stumia valdiškų vaistinių idėją. Pagal naujausią Kultūros komiteto pirmininko projektą, valdiškos poliklinikos ir ligoninės galės steigti savo vaistines ir ten pardavinėti vaistus visiems norintiems. Jei jau valdiškų vaistinių šalininkai įsitikinę, kad jų reikia, galbūt, jie galėtų atsakyti į keletą klausimų?

Pirma, kuo remiantis teigiate, kad vaistai valdiškose vaistinėse bus pigesni?

Valdiškos vaistinės turės didesnę galią derantis vaistų gamintojais? Bet juk net vienas iš Lietuvos privačių vaistinių tinklų turi daugiau vaistinių nei Lietuvoje yra poliklinikų. Tai iš kur valdiškos vaistinės ims didesnę derybinę galią?

Valdiškos vaistinės taikys mažesnius pardavimo antkainius? Bet juk jau dabar pardavimo antkainiai yra reguliuojami. O pačios ministerijos tyrimai rodo, kad dėl konkurencijos privačių vaistinių taikomi antkainiai yra mažesni nei nustatyti valdžios. Daugiau argumentų nesigirdi. Apsiribojama „didžiojo spalio“ lozungais. Iš serijos: „Privačios vaistinės dirba dėl verslo interesų, o valdiškos dirbtų dėl žmonių“.

Antra, jei valdiška poliklinika savo patalpose steigs valdišką vaistinę, ar poliklinika ims už patalpų nuomą iš vaistinės?

Nes derėtų. Valdiškos ligoninės ir poliklinikos patalpas yra gavusios iš valstybės ir savivaldybių tam, kad užsiimtų gydymu, o ne mažmenine prekyba vaistais. Tad nemokamas patalpų išskyrimas vaistinei būtų valdiško turto naudojimas ne pagal paskirtį. O jei vaistų kaina valdiškoje vaistinėje bus mažesnė tik dėl to, kad valdiškos vaistinės nemokės už patalpas, tai bus elementari subsidija ir valstybės pagalba, kas jau savaime yra konkurencijos pažeidimas

Trečia, iš kokios kasos bus mokamas valdiškos vaistinės darbuotojo atlyginimas?

Iš poliklinikos? Bet juk poliklinika lėšas gauna iš ligonių kasų už ligonių gydymą, o ne už prekybą vaistais. Jei valdiškos vaistinės personalo sąnaudos bus nurašytos į poliklinikos sąnaudas, arba pabrangs gydymas, arba ligoninės generuos nuostolius. Reiškia arba ligoniai gaus mažiau paslaugų, arba mokesčių mokėtojai turės mokėti didesnes Privalomojo sveikatos draudimo fondo įmokas.

Didžioji ironija šioje situacijoje yra ta, kad jei valdiškai vaistinė nemokės už patalpų nuomą, o vaistinės darbuotojų atlyginimai bus mokami iš poliklinikos biudžeto, vaistų pardavimo marža valdiškose vaistinėse iš tikro gali būti mažesnė. Bet tik dėl šių nesąžiningų veiksmų.

Jei privačių vaistinių patalpų nuomą ir darbuotojų atlyginimus valdžia nuspręstų dengti iš biudžeto, privačiose vaistinėse kainos irgi kristų. Bet juk tai būtų visiškas absurdas!

O štai ir ketvirta, ar valdiškos vaistinės pardavinės tik vaistus, ar ir visą kitą vaistinių asortimentą – nuo prezervatyvų iki lūpų balzamo?

Ir čia klausimas ne šiaip sau. Dalį sąnaudų privačios vaistinės pasidengia būtent iš prekybos ne vaistais ir tai yra normali pasaulinė praktika. Jei valdiškos vaistinės dėl riboto asortimento patirs nuostolių, ar išgirsime Sveikatos apsaugos ministerijos argumentaciją, esą lūpų balzamas „pas privatininkus“ per brangus, todėl reikia valdiško lūpų balzamo?

Argumentų, kad valdiškų vaistinių nereikia, valdžia nesiklauso ir darosi akivaizdu, kad nei šis, nei kiti teisės aktai yra nepagrįsti jokia logika ir paremti tik užgaidomis. Atkreipsiu tik dėmesį į vieną mažą detalę. Vajus dėl vaistų prasidėjo prieš kokį dešimtmetį. Tada valdžia buvo sugalvojusi uždaryti dalį vaistinių ir varė kampaniją, kad vaistinių Lietuvoje per daug, ir (čia geriausia vieta) – esą dėl per didelės konkurencijos vaistai yra per brangūs. Dabar – kita užgaida – sukurti valdiškų vaistinių tinklą. Todėl varoma kampanija į priešingą pusę, esą konkurencijos tarp vaistinių yra per mažai. Juokingiausia tai, kad vaistinių kiekis per dešimtmetį iš esmės nesikeitė.

Linksma, kaip valdžia „plastiškai“ naudoja faktus savo užmojams pateisinti. Liūdna, kad pasiekėme tokį demagogijos lygį. Tad nenustebkite, jei po metų bus pateikti siūlymai valdiškoms parduotuvėms įsteigti. Žodžiai tiks tie patys: privačios parduotuvės dirba dėl pelno, o valdiškos dirbs dėl žmonių. O tada ateis eilė steigti ir valdiškas gamyklas. Juk privačios dirba dėl pelno, o valdiškos dirbtų dėl žmonių. Tik visa tai jau taip girdėta. Dalis žmonių iš istorijos nieko nepasimoko.

Komentaro autorius - Žilvinas Šilėnas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.