„SneakyBox įkūrėjai Justas Šalkevičius ir Liudas Ubarevičiaus .

Kaune įsikūrusi žaidimų kūrimo kompanija „SneakyBox" kelia dideles bangas vaizdo žaidimų pramonėje. Lietuvių pastangos vystant žaidimus pelnė jiems pasaulinį pripažinimą ir ilgalaikę partnerystę su garsiomis įmonėmis, o naujausias „SneakyBox" projektas yra ypatingas – įmonė reikšmingai prisidėjo prie vieno labiausiai lauktų šių metų žaidimų „Star Trek: Resurgence" kūrimo.

Neeilinė sėkmės istorija: Lietuvos įmonė „SneakyBox“ vystė legendinės mokslinės fantastikos franšizės žaidimą

Kaune įsikūrusi žaidimų kūrimo kompanija „SneakyBox“ kelia dideles bangas vaizdo žaidimų pramonėje. Lietuvių pastangos vystant žaidimus pelnė jiems pasaulinį pripažinimą ir ilgalaikę partnerystę su garsiomis įmonėmis, o naujausias „SneakyBox“ projektas yra ypatingas – įmonė reikšmingai prisidėjo prie vieno labiausiai lauktų šių metų žaidimų „Star Trek: Resurgence“ kūrimo.

„Star Trek: Resurgence“ dienos šviesą išvydo gegužės 23 d. Tai yra legendinio serialo „Star Trek“ visatoje vykstančių nuotykių žaidimas, kuriame žaidėjai dialogo pasirinkimais, santykių kūrimu ir tyrinėjimu daro įtaką žaidimo eigai ir pabaigai. Žaidimas kupinas dialogų ir turtingų siužetinių linijų, o „Star Trek“ visatoje gausu veiksmo elementų: erdvėlaivių pilotavimo, susišaudymų bei kitų kovos su priešais būdų.

Žaidimas buvo anonsuotas prieš dvejus metus, kai apie jo kūrimą buvo paskelbta prestižiniuose žaidimų industrijos apdovanojimuose „The Game Awards“. Žaidimo leidėjai yra įmonė „Bruner House“. Studija susikūrusi iš daugybę apdovanijmų pelniusios „Telltale Games“ žaidimų studijos pelenų. „Bruner House“ talentai buvusioje darbovietėje vystė žaidimų projektus „Minecraft: Story Mode“, „The Walking Dead“, „Tales from the Borderlands“, „Game of Thrones“, žaidimus „Batman“ ir „Jurassic Park“ visatose. „Bruner House“ jau dvejus su puse metų bendradarbiauja su „SneakyBox“.

Lietuviai pademonstravo meistriškumą įvairiose žaidimo vystymo srityse

Pasitikėjimo sulaukusi „SneakyBox“ komanda Kaune pastaraisiais metais sunkiai dirbo kurdama „Star Trek: Resurgence“ 3D veikėjų, aplinkos, erdvėlaivių ir kitų žaidimo visatą sudarančių objektų modelius bei dvimatę žaidime matomuose ekranuose grafiką. Jų dėmesys detalėms akivaizdžiai matomas kiekviename jų darbo aspekte – nuo sudėtingo veikėjų dizaino iki žaidimo kosminės aplinkos platybių.

Vienas iš 3D veikėjų modelių, kuriuos pavesta sukurti lietuviams, buvo kultinis ambasadorius Spokas. Jo vaidmenį seriale atliko prieš kelerius metus miręs aktorius Leonardas Nimoy, todėl „SneakyBox“ turėjo glaudžiai bendrauti su jo šeimos atstovais siekiant modelį sukurti kuo tikslesnį ir galintį kuo labiau pagerbti legendinio aktoriaus palikimą.

„Darbas su „Bruner House“ buvo tikras malonumas. Žaidimui buvo sukurtos dvi naujos, anksčiau nematytos ateivių rasės, vienai iš jų kūrėme net rašmenis, o kuriant Will Riker 3D modelį, šio veikėjo vaidmenį seriale atlikęs aktorius Jonathan Frakes ilgai derino, kad jo modelio barzda žaidime būtų tobula", – atskleidė „SneakyBox“ meno vadovas Vaidas Mikelskas.

Studijos indėlis į žaidimo kūrimą neapsiriboja vien 3D modelių kūrimu. Jie taip pat dirbo prie kai kurių svarbiausių žaidimo sistemų, pavyzdžiui, slapstymosi ir šaudymo iš priedangos mechanikos, veikėjų judėjimo sistemų, dirbtinio intelekto integracijos.

„SneakyBox“ studija buvo atsakinga ir už žaidimo perkėlimą iš asmeninių kompiuterių platformos į „PlayStation“ ir „Xbox“ konsoles. Šiam perkėlimo procesui būtina gerai išmanyti konsolės techninės ir programinės įrangos architektūrą – tam, kad būtų užtikrintas optimalus veikimas. Patyrusių „SneakyBox“ technikų komandai platformų pritaikymo darbai (angl. porting) nėra naujiena, tad ji sugebėjo šią užduotį atlikti be didelių sunkumų, taip įrodydama savo gebėjimą prisitaikyti prie bet kokios platformos.

Žaidimų perkėlimas tarp platformų yra labai svarbus žaidimų kūrimo aspektas, nes jis leidžia užtikrinti platesnį prieinamumą ir pajamų srautus žaidimų kūrėjams. Tai sudėtingas procesas, reikalaujantis gilaus skirtingų sistemų niuansų supratimo, todėl daugelis žaidimų studijų kreipiasi pagalbos į tokias įmones kaip „SneakyBox“.

„Ieškojome įmonės, kuri galėtų mums padėti atlikti įvairias užduotis, apimančias meno kūrimą, sistemos dizainą ir konsolės inžineriją. „SneakyBox“ buvo puikus žaidimo vystymo partneris. Šie lietuviai tikrai yra patikimi, atsidavę, kūrybingi ir išmanantys savo darbą“, – sakė „Bruner House“ vykdantysis prodiuseris ir kūrybos direktorius Brett Tosti.

„Retai pavyksta rasti įmonę, kuri būtų pasiryžusi užtikrinti kokybę ir kūrybiškumą, tačiau galėtų suderinti šiuos tikslus su praktiniais ir perspektyviais sprendimais. Dėkojame „SneakyBox“, kurie buvo ypatingai atsidavę šiam projektui nepaisydami vystymo iššūkių ir dinamiškų grafiko pasikeitimų“, – pridūrė B. Tosti.

Žaidimo „Star Trek: Resurgence“ sėkmė neabejotinai turės didelę įtaką „SneakyBox“ ateičiai. Studijos indėlis į žaidimo kūrimą neabejotinai pritrauks daugiau klientų ir įtvirtins jos, kaip vienos geriausių skaitmeninės kūrybos studijų šioje srityje, pozicijas.

„SneakyBox“ vadovas Liudas Ubarevičius.

„Šis bendradarbiavimas, be abejonės, atveria mums vartus į platesnius žaidimų industrijos vandenynus. Tokie projektai padeda plėsti pažinčių ratą, pademonstruoti savo žaidimų kūrimo sugebėjimus didiesiems žaidimų industrijos žaidėjams, o jie, savo ruožtu, vertina mūsų teikiamas paslaugas vis labiau. Patirtis, įgyta dirbant prie visame pasaulyje žinomo prekės ženklo ir tokio aukšto kalibro žaidimo, tikrai suteikia mums pasitikėjimo, o mūsų partneriai jau kalba apie būsimus bendrus projektus”, – sakė „SneakyBox“ vadovas Liudas Ubarevičius.

Vienas iš daugelio sėkmingų projektų

„SneakyBox“ sėkmės istorija liudija Lietuvos kūrėjų talentą ir atsidavimą vaizdo žaidimų pramonei. Jų sunkus darbas prisidėjo prie vieno iš labiausiai laukiamų šių metų žaidimų sukūrimo, tačiau tai tikrai nėra vienintelis sėkmingas projektas, prie kurio prisilietė Kaune įsikūrusios įmonės darbuotojų rankos.

2012 metais L. Ubarevičiaus ir Justo Šalkevičiaus įkurta skaitmeninės kūrybos studija kuria žaidimus, VR/AR projektus ir kitus interaktyvius inžinerinius sprendimus žaidimų konsolėms ir asmeniniams kompiuteriams, o šiuo metu „SneakyBox“ komandą iš viso sudaro apie 70 savo srities profesionalų – kūrėjų, technikų ir menininkų.

„SneakyBox“ yra įgyvendinę daugiau nei 500 įvairių projektų bendradarbiaudama su tokiomis garsiomis įmonėmis kaip „Atari“, „Avalanche“, „Untold Tales“, „MODUS Games“, „DO-GAMES“, „United Label“, „Fun labs“, „King“ ir kitomis. „SneakyBox“ taip pat kuria keletą žaidimų savo jėgomis.

Per pastarąjį dešimtmetį „SneakyBox“ bendradarbiavo ir su pačiais garsiausiais pasaulio žaidimų kūrėjais. Be lietuvių prisilietimo nebūtų įmanoma mėgautis kai kuriais populiariausiais žaidimais. Tiesa, „SneakyBox“ negali viešai kalbėti apie savo indėlį į šiuos žaidimus, nes didžiosios bendrovės paprastai su partneriais sudaro sutartis, kuriose visi nuopelnai kuriant žaidimus priskiriami pagrindiniam kūrėjui.

„Šiuo metu daugybė mūsų darbuotojų dirba prie ypač didelių kompanijų vystomų, tačiau kol kas dar neanonsuotų AAA klasės žaidimų, todėl dažnai esame priversti slapukauti – tikrai ne visuomet galime tiesiai atsakyti į klausimą, ką šiuo metu veikia „SneakyBox“. Galime atskleisti tiek, kad darbas su „Star Trek“ buvo pirmasis iš keletos AAA žaidimų projektų, su kuriais šiuo metu darbuojamės, tačiau tikrai ne paskutinis”, – kalbėjo įmonės galva L. Ubarevičius.

Nepaisant to, kad „SneakyBox“ nesulaukia viešo pripažinimo už savo indėlį, dėl savo patikimumo ir kompetencijos ši įmonė užima vertinamą vietą žaidimų pramonėje. Gebėjimas veiksmingai bendradarbiauti su pagrindiniais kūrėjais ir prisidėti prie populiarių žaidimų kūrimo išskyrė juos iš kitų rinkos dalyvių.

„Dirbti prie didelių AAA klasės žaidimų mums yra smagiausia ir įdomiausia. Galime atskleisti tiek, kad prie AAA klasės žaidimų projektų dirbome ir vis dar dirbame su tokiomis kompanijomis kaip „Daedalic Entertainment“, „CI Games“, „astragon Entertainment“ ir daugelių kitų, o šių projektų ambicija ir darbų apimtys visuomet suteikia naujų žinių ir naujų patirčių, kurios praverčia vėliau. Tikrai pastebime, kad mūsų inžineriniai sprendimai pasaulinėje vaizdo žaidimų industrijoje yra vertinami”, – teigė L. Ubarevičius.

Bendradarbiaudami su pasauliniais žaidimų kūrimo lyderiais „SneakyBox“ įrodė, kad sugeba užtikrinti aukštos kokybės žaidimų patirtį, o tai leidžia lietuviams įsitvirtinti tarp pirmaujančių rinkos žaidėjų. „SneakyBox“ sparčiai auga, todėl įmonės vadovai pabrėžia ir tai, kad „SneakyBox“ yra draugiška ir dinamiška įmonė, nuolat ieškanti talentų ir siūlanti mūsų šalies specialistams ypač įdomių galimybių prisidėti prie naujos kartos vaizdo žaidimų kūrimo.

