„Huawei“ išmokė telefoną vairuoti automobilį

Barselonoje (Ispanijoje) vykstančioje „Mobile World Congress“ parodoje Kinijos milžinė „Huawei“ ištraukė dar nematytą rinkodarinį tūzą. Bendrovė išmokė savo telefoną „Mate 10 Pro“ vairuoti „Porsche Panamera“ ir šį triuką pademonstravo parodoje.

Mašinoje buvo sumontuota nuotolinio valdymo įranga ir kiti reikalingi komponentai, o sprendimus esą priėmė ir mašiną kontroliavo telefone „Mate 10 Pro“ specialiai įrašyti algoritmai.

Laukti telefonų, kurie akimirksniu paverčia bet kurį automobilį savivaldžiu, neverta. Eksperimente dalyvaujantis „Porsche Panamera“ ir visi jo papildomi komponentai, paverčiantys jį savivaldžiu, taip pat ir telefono programinė įranga buvo iš anksto paruošti. Vien paruošti algoritmus, kurie atpažįsta kliūtis ir geba jas tik apvažiuoti, užtruko 5 savaites. Sudėtingesnių veiksmų „RoadReader“ projektui parinktas automobilis ir jį valdantis, „Mate 10 Pro“ atlikti negali. Ši porelė nemoka orientuotis miestų gatvėse, nežino, kaip elgtis intensyvaus eismo sąlygomis ir nesupranta visų kelių eismo taisyklių.

Be to, neaišku, ar telefonas, pamatęs kliūtį (per savo kamerą), pats nusprendžia, kokių veiksmų imtis, ar yra iš anksto užprogramuota, iš kuriuos pusės reikia ją apvažiuoti.

Tačiau „Huawei“ vis tiek įrodė, jog „Mate 10 Pro“ skaičiuojamosios galios ir neuroninio procesoriaus pajėgumo pakanka, kad automobilis bent jau galėtų važiuoti tiesiai, atpažinti kliūtis bei jas aplenkti, ir kad tam nebūtini specialiai sukurti lustai.

Atpažįsta 1000 objektų

„Huawei“ tvirtina, kad jos sukurti ir apmokyti algoritmai gali identifikuoti apie tūkstantį skirtingų objektų, įskaitant katę ar šunį, kamuolį, dviratį ir kt.

„Šis projektas paremtas dirbtinio intelekto galimybėmis, kurios jau yra integruotos į „Mate 10 Pro“ telefoną. Įrenginys naudoja dirbtinį intelektą automatiškai atpažinti objektus, pavyzdžiui, kates, šunis, maistą ir t. t.“, – sako Yanfei, „Huawei“ Baltijos šalių vartotojų verslo grupės vadovas.

Anot jo, dauguma šiandien kuriamų ir bandomų savivaldžių automobilių yra priklausomi nuo trečiųjų šalių technologijų tiekėjų specialiai tam skirtų lustų, gebančių atlikti daugybę skaičiavimų vienu metu. O „Huawei“ inžinieriai sugebėjo tam panaudoti technologiją, kuri jau masiškai diegiama telefonuose.

„Mūsų išmanusis telefonas stebina gebėjimu atpažinti objektus. Todėl mes norėjome sužinoti, ar per trumpą laiką galėtume jį išmokyti ne tik vairuoti automobilį, bet ir pamatyti konkrečius objektus bei išvengti susidūrimo su jais. Jei mūsų technologija yra pakankamai pažangi, kad tokį rezultatą pasiektų vos per 5 savaites, tai ką dar ji sugeba“ – pasididžiavimo neslepia Andrew Garrihy, „Huawei“ Vakarų Europos vyriausiasis rinkodaros vadovas.

Neuroniniai procesoriai

„Huawei“ – ne vienintelė bendrovė, naudojanti neuroninius procesorius. Panašius lustus į savo įrenginius jau montuoja ir „Apple“, tik tai nėra esminis „iPhone“ rinkodaros akcentas. Kitaip sakant, „Apple“ šį triuką veikiausiai galėtų atkartoti, panaudojusi savo „iPhone 8“ arba „iPhone X“.

„RoadReader“ projektas ir telefono valdomo automobilio galimybės pademonstruotos Barselonoje vykstančioje parodoje MWC.

