Į pasiruošimą krizei verta įtraukti ir vedybų sutartį

Pastaruoju metu Kinijos, skelbiančios įveikus koronaviruso protrūkį, pateikiama statistika rodo rekordiškai išaugusį skyrybų prašymų skaičių, kurį, be kita ko, paskatino šalyje įvestas karantinas, kuomet sutuoktiniams tenka vienoje erdvėje derinti darbus, buitį ir buvimą kartu. Apie karantino grėsmę asmeniniams santykiams jau skelbia ir viso pasaulio psichologai. Be viso to, dažnam tenka susidurti ir su įvairiausiomis savo verslo rizikomis, kurios šiomis pasikeitusio pasaulio dienomis tik dar labiau išaugo.