Donatas Zaveckas, BTT Cloud vadovas.

10 klausimų, kurie padės įsivertinti, ar Jūsų verslui aktualios „Cloud“ paslaugos

„Tai mums reikia ar nereikia to Cloud‘o?“, — klausimas, kurį vis dažniau dėl „Cloud“ paslaugų garsiai ištaria įmonių vadovai. Tiesa sakant, didžioji dalis verslų, įskaitant užkietėjusius „Cloud“ skeptikus, naudoja „Cloud paslaugas“ to net nenutuokdami.

Jūsų dėmesiui – dešimt kontrolinių klausimų, kurie padės susigaudyti „Cloud“ galimybių liūne ir atsakyti sau klausimą, ar jums pakeliui.

1. Ar Jūsų verslas skaitmeninis, internete arba paremtas technologiniais sprendimais?

Šiandien verslas arba tiesiogiai kuria skaitmenines paslaugas (pvz., mobilios programėlės, skaitmeninis turinys), arba uždirba iš prekių ir paslaugų internete, arba visiškai patiki savo pajamas generuojančių verslo procesų veikimą kokybiškai IT infrastruktūrai. Juk nėra didesnės demotyvacijos, nei pirmadienį neveikiantis kompiuteris arba „netikėtai“ nulūžęs paštas, CRM, arba, tuo labiau, pasipylę klientų skambučiai su skundais, kad jiems nepavyksta pateikti užsakymo. IT infrastruktūros valdymą vadovai dažniausiai laiko našta ir milžiniškomis sąnaudomis. Bet valdyti patikimą ir poreikius atitinkančią Cloud ir IT infrastruktūrą įmanoma, tam reikalinga patyrusi ir specialias kompetencijas turinti technologijų komanda. E-verslas praktiškai neatsiejamas nuo viešų Cloud platformų. Platforma parenkama atsižvelgiant į reikalingą funkcionalumą ir pačią verslo specifiką.

2. Ar dabartinė infrastuktūra netrukdo Jūsų verslui augti?

Ar verslo pokyčių įgyvendinimas dažniausiai užstringa už IT departamento durų. Jūsų verslas mato IT departamentą kaip tuos, iš kurių „ko paprašysi, to negausi“ arba „kai kažko paprašai, tai gauni šimtą priežasčių, dėl ko kažko neįmanoma padaryti“. Galbūt jūsų finansų vadovas nuolat piktinasi vis naujais skubiais IT įrangos pirkimais, nes „greitai reikia, nes tuoj vieta pasibaigs ir NAV‘as sustos“. IT komandos darbai užtruko ilgiau nei tikėtasi, o gal naujų resursų dedikavimas vyksta rankiniu būdu. Visa tai — pirmieji ženklai, kad Jums reikia profesionalų pagalbos. „Cloud“ sprendimai nėra vienintelis vaistas, tačiau daugeliui įmonių, migravusių į Cloud infrastruktūrą ir pertvarkiusių savo sistemas į gebančias išnaudoti Cloud paslaugų privalumus, tai buvo lemiamu pokyčiu, prisidėjusiu prie to, kad jų IT ir IT paslaugos iš „besivelkančių paskui verslą“ tapo „verslą vedančiomis“.

3. Ar dirbate konkurencingoje aplinkoje?

Kuriate skaitmeninį turinį, produktą ar aplikaciją ir norite pasileisti greičiau nei jūsų konkurentai? Jūsų veiklos srityje išgyvena tas, kuris turi greičiausią „time-to-market“? Galbūt norite geriau panaudoti savo brangių (ir tiesiogine, ir netiesiogine prasme) programuotojų laiką, kad jie galėtų greičiau realizuoti jūsų naują idėją? Arba norėtumėte, kad jūsų komanda būtų produktyvesnė ir daugiau dėmesio skirtų produkto funkcijų ir vertės plėtrai, o ne dirbtų „rankinį“ darbą. Tuomet be „Cloud“ paslaugų ir pažangių DevOps praktikų Jūs tiesiog negalite egzistuoti.

„Cloud“ platformų gamintojai daug dirbo, kad sukurtų įrankius, leidžiančius daugelį infrastruktūros valdymo ir net programavimo procesų automatizuoti, todėl realybėje rinkos lyderiais tampa tie, kurie sugeba tuo pasinaudoti. Kaip manote, ar „Amazon“ arba „BMW“ sukinėja serverinių varžtelius, junginėja laidus ir instaliuoja naujus serverius kaskart kai tik nori paleisti į gyvenimą kokį naują produktą, paslaugą ar prisitaikyti prie padidėjusios paklausos?

Ir jei netyčia atsitiktų taip, kad Jūsų sukurta programėlė ar interneto puslapis taptų neįtikėtinai sėkmingu, Jums nereikia pergyventi, kaip padidinti serverių pralaidumą ar talpas, bet kurioje pasaulio vietoje. Vienintelis Jūsų rūpestis – kaip užtikrinti sklandų klientų aptarnavimą ir parduoti savo prekes ar paslaugas.

4. Ar nerimaujate dėl savo IT infrastruktūros būklės?

Jus persekioja nuojauta, kad serveriai jau seniai atgyveno savo? Jūsų duomenų centras tebėra sandėliuke, antram aukšte virš ugnimi maistą gaminančio restorano, šalia kitų nenaudojamų daiktų ar puikiai įsiliepsnojančio jūsų 10 metų dokumentų archyvo? Galbūt vis dar nepavyko atnaujinti „Windows Server 2008” į saugesnę palaikomą versiją. Pasenusi techninė ir programinė įranga yra didžiulė rizika verslui, bet kurią akimirką galinti sutrikdyti veiklą ir padaryti daug žalos. Jei jūsų verslas tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso nuo technologijų – ta rizika gali tapti neatstatoma žala.

Tokioms problemoms greičiausias „vaistas“ dažniausiai yra vadinamoji „Lift-and-shift“ migracija į Cloud. Tokia migracija neišspręs visų Jūsų iššūkių, ir neleis pajusti pagrindinių Cloud privalumų, bet tai pirmas lengvas žingsnis teisinga linkme.

5. Ar mes ne per maži „Cloud“ sprendimams?

Daugeliui atrodo, kad „Cloud“ sprendimų prisijaukinimas yra didelis įsipareigojimas, reikalaujantis ilgo pasirengimo, planavimo ir pereinamojo laikotarpio.. Tas tiesa ir tikrai aktualu labai didelių „enterprise“ lygio organizacijų atveju, kurios turi ypatingai didelius kiekius infrastruktūros, kuriuos reikia migruoti. Tačiau įmonės dydis jau seniai nėra argumentas, naudoti, ar ne Cloud galimybes. Pastaraisiais metais ypatingai augantis SaaS paslaugų spektras įgalina verslą lengviausiu ir neskausmingu būdu iš esmės atnaujinti savo verslo sistemas ir infrastruktūrą pagal tinkamiausią scenarijų. Jaučiatės, kad įdomu, bet nesijaučiate pakankamai drąsiai, kad galėtumėte tai patys padaryti? Rinkoje yra bent keli kompetentingi valdomų Cloud ir IT paslaugų tiekėjai, kurie gali Jums padėti tai padaryti. Tuomet tokie klausimai kaip atsarginės kopijos, nauja darbo vieta, saugus darbas per nuotolį, dokumentų pasiekiamumas nebetrukdys jums koncentruotis į tiesioginius verslo tikslus.

6. Ar “Cloud” sprendimai padidins Jūsų išlaidas?

Vis dar vyraujanti nuomonė, jog bendra IT infrastruktūros nuosavybės kaina (TCO) ne tik nesumažėja, bet net ir pakyla, netgi įvertinus tai, jog nebereikia patiems fiziškai prižiūrėti IT infrastruktūros. Taip gali nutiki, bet dažniausiai tai prasto migracijos planavimo pasekmė. Dažnai išaugusios infrastuktūros kainos pastebimos, kai esamos sistemos tiesiog perkeliamos pas debesijos paslaugų tiekėją tiesiog tokios, kokios yra ("lift-and-shift" migravimo būdas). Visgi dabar ne 2008-ieji, kai debesų paslaugų tiekėjai siūlė tik virtualių serverių paslaugas. Kainos, o taip pat ir viso IT sprendimo optimizavimui galima rinktis ir iš aukštesnio lygio (PaaS ar SaaS) debesų kompiuterijos paslaugų. Žinoma, tai ne visada galima atlikti iš karto, bet galbūt tas serveris, kurio vienintelė paskirtis yra sugeneruoti mėnesinę finansinę ataskaitą galėtų būti pakeistas nesudėtinga funkcija, kurios paleidimas kainuotų kelis centus per metus?

"Lift-and-shift" tikrai gali būti pirmasis jūsų žingsnis keliaujant į debesis, tačiau kelionė toli gražu neturėtų tuo pasibaigti.

7. Ar saugumas ir galimi pažeidimai kelia Jums rūpestį?

Cloud paslaugų tiekėjai yra tarp tų, kurie kelia aukščiausius reikalavimus infrastruktūros saugumui, yra nuolat tikrinami trečiųjų šalių auditorių, nes spragų kaina gali lemti verslo ateitį. Argumentas, jog nesirenkame Cloud paslaugų, nes neaišku, kaip bus dėl saugumo, yra lengvai atremiamas visu pluoštu debesų kompiuterijos tiekėjų turimų saugumo sertifikatų bei didžiųjų korporacijų, priėmusių sprendimą išnaudoti Azure ar AWS teikiamus privalumus, patirtimi.

Svarbiausia dalis, kad kuriant savuosius sprendimus reikia taikyti pažangiausias saugumo praktikas arba jas iš naujo pritaikyti perkeliant infrastruktūrą į Cloud. Kitaip tariant paties Cloud saugumas yra patikimose rankose, bet tai, kiek jūs patys ir jūsų vartotojai saugiai elgsis Cloud‘e, tai yra jūsų ir/arba jūsų patikimo valdomų Cloud paslaugų partnerio rankose.

8. Ar jus riboja reguliatoriai?

Jei Jūsų sprendimas pritaikytas konkrečiai industrijai, vidinio infrastruktūros audito metu dažniausiai reikia peržvelgti ir įsivertinti daugybę atitikties aspektų, įskaitant IT ir tinklų infrastruktūrą. Pavyzdžiui, Jūsų serveris sandėliuke Jums užkirs kelią, norint suderinti kreditinių kortelių paslaugas su PCI-DSS atitiktimi. Beje, ar žinojote, kad laikydami savo klientų duomenis serveryje, įrengtame biure, po stalu, ar tamsiame kambariuke, turėsite daug reikalų norėdami įrodyti, jog atitinkate BDAR reikalavimus. Greičiausiai nepavyks.

9. Esate ir/ar norite būtų lokalūs ir/ar globalūs

Valdyti infrastruktūrą, kuri galėtų vienodai gerai aptarnauti jūsų klientus visame pasaulyje istoriškai buvo vienas sudėtingiausių iššūkių, todėl regionuose kilo duomenų centrai, tais laikais kurti dar bankų ir kitų pasaulinių korporacijų. Tai ir buvo vienas iš esminių katalizatorių, kodėl iš viso gimė viešieji debesys (angl. Public Cloud) — būtent „Amazon“ rado sprendimą, kaip geriau įveiklinti savo duomenų centrų infrastruktūrą, išdėstytą visame pasaulyje, kai ji nepakankamai išnaudojama pačių reikmėms. Nes kai ne „juodasis penktadienis“ ar kiti išpardavimai, jų resursai stovėjo laisvi, tad kodėl jų neišnuomojus kam nors kitam ir negavus papildomų pajamų?

Jei turite ambiciją augti, plėsti paslaugų spektrą visame pasaulyje – „public cloud“ yra pagrindinis įrankis. Viešojo Cloud paslaugų tiekėjai turi patikimą tinklą visame pasaulyje ir CDN paslaugas, kurios leidžia Jūsų infrastruktūrai be stabdžių veikti bet kurioje pasaulio vietoje. Ir nors mes kalbame apie tikrai patikimą tinklą, sumažinti kai kurių rizikų, pvz. DDoS, be šio tinklo kas tiesiog neįmanoma.

10. Bijote prisirišti prie tam tikro vieno Cloud tiekėjo?

Viena dažniausių baimių – prisirišti prie vieno tiekėjo. Iš serijos, jei migruosiu į „Azure“, teks susituokti su „Microsoft“ ir tapsiu visiškai nuo jo priklausomas. O skyrybos, žinoma kainuos brangiai ir niekam nebus malonu. Kaip ir dauguma baimių, ši taip pat remiasi kažkieno blogomis patirtimis. Visgi, tai tikrai nėra taisyklė. Kad neatsitiktų „santuoka visam gyvenimui“ už vieno tiekėjo Jums to nenorint, reikia tik truputį daugiau dėmesio skirti Cloud infrastruktūros planavimui.

Tiesa sakant, tai pirmas klausimas, kurį Jums turėtų užduoti potencialus valdomų Cloud paslaugų tiekėjas, planuodamas jūsų infrastruktūros migraciją. Jei Jūsų verslui reikalingas multiplatformiškumas, yra būdų, kaip tai užtikrinti, atidžiai pasirenkant nuo Cloud platformos/ tiekėjo nepriklausančias (angl. vendor agnostic) paslaugas ir atitinkamai koreguojant savo sprendimo architektūrą. Svarbiausia, galvoti apie savo verslo prioritetus ir poreikius, tik paskui apie tiekėjų galimybes.

