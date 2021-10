„SBA Modular“ generaliniu direktoriumi tapo S. Rakauskis

Saulius Rakauskis SBA nuotr.

Tvarius modulinius daugiaaukščius vystanti ir jų gamybai intensyviai besirengianti SBA Grupės technologijų įmonė „SBA Modular“ baigia formuoti komandos branduolį. Bendrovės generaliniu direktoriumi paskirtas Saulius Rakauskis, daugiau kaip 15 metų patirtį SBA įmonių grupėje kaupęs verslo plėtros ir finansų profesionalas. Iki šiol bendrovei vadovavęs Paulius Nevinskas toliau tęs darbą įmonės valdyboje.

S.Rakauskis pastaruosius trejus metus ėjo verslo plėtros direktoriaus pareigas bendrovėje „SBA Home“, kuri valdo 6 baldų gamybos įmones ir logistikos centrą. Iki tol jis vadovavo įvairių SBA grupės įmonių finansams bei buvo grupės įmonių valdybų narys.

„Suburta profesionalų komanda spartina inovatyvaus ir aplinkai draugiško produkto kūrimo, gamyklos projektavimo ir pasirengimo statyboms darbus. Lygiagrečiai intensyviai plečiamas strateginių partnerysčių ir būsimų klientų bei tiekėjų tinklas užsienio rinkose“, – sako „SBA Modular“ valdybos pirmininkas Kęstutis Bagdonavičius.

„Keliu sau uždavinį su išvystytu ir Lietuvoje pagamintu unikaliu produktu per įmanomai trumpiausią laiką įsitvirtinti Skandinavijos ir Vokietijos rinkose, o kiek vėliau žengsime į kitas perspektyvias šalis“, – teigia „SBA Modular“ vadovas Saulius Rakauskis.

„SBA Modular“ kelia tikslą išlaikyti kuo mažesnį įmanomą CO2 emisijų kiekį savo veikloje ir teigia plėtojanti pažangiausias modulinių daugiaaukščių namų konstrukcijų technologijas spręsti įperkamo būsto deficito bei klimato kaitos problemas.

Iki 90% pastato gamybos ir įrengimo darbų atliekant gamykloje, statybų proceso metu išskiriama mažiau CO2, be to iki 50% sutrumpėja statybos laikas. Pastato moduliai, kuriuose gyvenamosios erdvės dažniausiai jau būna su apdaila ir baldais, numatytame sklype surenkami per itin trumpą laiką.

Prie šios naujos verslo krypties projekto SBA Grupė dirbo kartu su tarptautine konsultacijų bendrove „The Boston Consulting Group“. Numatoma, kad investicijos į modulinių daugiabučių gamyklą sieks 60 mln. Eur. Planuojama, kad įgyvendinus projektą joje dirbs apie 450 žmonių.

