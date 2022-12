„The New York Times“ darbuotojai pradėjo didžiausią streiką per 40 metų

Marko Lennihano (AP / Scanpix) nuotr.

Šimtai „The New York Times“ (NYT) žurnalistų ir kitų darbuotojų ketvirtadienį pradėjo streiką, kokio leidinyje nebūta daugiau nei 40 metų.

Redakcijos darbuotojai ir kiti profesinės sąjungos „The NewsGuild of New York“ nariai sako, kad jiems nusibodo derybos, vykusios nuo 2021 metų kovo, kai baigėsi paskutinė jų darbo sutartis.

Praėjusią savaitę profesinė sąjunga paskelbė, kad daugiau nei 1.100 darbuotojų nuo ketvirtadienio 0 val. 1 min. vietos (7 val. 1 min. Lietuvos) laiku pradės 24 valandų streiką, nebent abi šalys susitartų dėl sutarties.

Ketvirtadienio rytą „The NewsGuild of New York“ tviteryje parašė, kad darbuotojai „dabar yra oficialiai sustabdę darbą, pirmą kartą tokiu mastu įmonėje per 4 dešimtmečius“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Niekada nėra lengva atsisakyti dirbti mėgstamą darbą, tačiau mūsų nariai pasiryžę padaryti visa, ko reikia, kad iškovotų geresnę naujienų redakciją visiems“, – sakoma pareiškime.

Antradienį ir dalį trečiadienio vyko derybos, tačiau šalių nuomonės dėl darbo užmokesčio didinimo ir nuotolinio darbo politikos nesutapo.

Trečiadienį vakare profesinė sąjunga tviteryje pranešė, kad susitarimas nepasiektas ir kad streikas įvyks. Tačiau NYT atstovė spaudai Danielle Rhoades Ha pareiškime teigė, jog derybos vis dar vyko, kai jiems buvo pranešta, kad streikas prasidės.

Nebuvo aišku, kaip tai paveiks ketvirtadienio naujienų srautą, tačiau tarp streiko šalininkų yra ir sparčiai dirbančio skyriaus, kuris portale skelbia aktualiausias naujienas, narių. Darbuotojai planavo popietę surengti mitingą prie leidinio biurų netoli Taimso aikštės.

D. Rhoades Ha naujienų agentūrai AP sakė, kad bendrovė turi „parengusi tvirtus planus“, kaip tęsti turinio kūrimą, įskaitant rėmimąsi užsienio reporteriais ir kitais žurnalistais, nepriklausančiais profesinei sąjungai.

Pastaraisiais metais NYT vyko ir kitų, trumpesnių streikų, įskaitant rugpjūtį naujos technologijų darbuotojų profesinės sąjungos surengtą pusės dienos protestą dėl, kaip teigiama, nesąžiningos darbo praktikos.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Marko Lennihano (AP / Scanpix) nuotr.