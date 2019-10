Elektrooptinių įrenginių gamintoja „Tonbo Imaging“ pasirašė milijoninę sutartį

Praėjusią vasarą tyrimų ir plėtros centrą Lietuvoje įsteigusi apsaugos ir karinės žvalgybos produktų gamintoja „Tonbo Imaging“ pasirašė karinių automobilių parko atnaujinimo ir modernizavimo sutartį su Ispanijos gynybos sistemų integruotoju.

Pagal šią sutartį „Tonbo“ aprūpins Kavalerijos žvalgybines transporto priemones (CRV) Viduriniuose Rytuose šiluminėmis kameromis, skirtomis pažangesniam aplinkos stebėjimui.

Pasirašyta sutartis su Ispanijos gynybos sistemos integruotuoju numato, kad „Tonbo Imaging“ išplės CRV operatyvumą. Bus įmontuotos šiluminės kameros, kurios efektyviai veiks nepriklausomai nuo oro sąlygų ar apšvietimo. Be to, šiluminės kameros turės integruotą ekraną su valdymo mygtukais ir ekrano indikatoriais, kurie teiks tiesioginę informaciją vadui ir šauliui, kad šie galėtų priimti sprendimus realiuoju laiku. Projektas bus įgyvendintas per devynis mėnesius.

„Tikėtina, jog sutartis sustiprins „Tonbo“, kaip žinomo gynybos priemonių gamintojo, vaidmenį tarp Baltijos šalių ir pritrauks vietinių talentų, turinčių pagrindinių kompetencijų kompiuterinio matymo ir mašinų mokymosi srityje“, – pranešime spaudai cituojamas Arvindas Lakshmikumaras, UAB „Tonbo Imaging“ generalinis direktorius.

Kariškiai įvairiose šalyse naudoja „Tonbo“ produktus programose, apimančiose sausumos, oro ir jūros stebėjimą, žvalgybą ir kt.

„Tonbo Imaging“ įmonių grupės inžineriniai centrai veikia JAV, Singapūre ir Indijoje, o juose yra gaminamos ir diegiamos pažangios vaizdo ir jutiklių sistemos, įgalinančios fiksuoti, suprasti ir kontroliuoti kompleksinę aplinką.

Vilniuje įsteigta antrinė įmonė planuoja kurti savaeigio transporto technologiją. Projektas vertinamas beveik 12 mln. Eur, jį užsibrėžta įgyvendinti per 3 metus. Įmonės sukurta technologija, tikimasi, padidins autonominių transporto priemonių patikimumą, taip pat sumažins autonominių transporto priemonių kainą. Projektui „Inovacinės autonominės transporto sistemos sukūrimui skirti moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra“ pagal priemonę „Smart FDI“ skirta 5,2 mln. Eur ES investicijų, bendrovė į projektą investuos 6,55 mln. Eur nuosavų lėšų.

Praėjusiais metais įmonė daugiausia dėmesio skyrė darbuotojų samdai ir tiekimo grandinės logistikos įtvirtinimui, kad galėtų pradėti aktyvią gamybą. Šiuo metu UAB „Tonbo imaging“ yra 12 darbuotojų, planuojama, kad kolektyvas išsiplės iki 50 žmonių.

„Tonbo Imaging“ Indijoje buvo įsteigta kaip į tyrimus orientuotas „Sarnoff Corporation“ ir „Stanford Research International“ padalinys, o 2008 m. tapo savarankiška įmone. Šiuo metu bendrovė skaičiuoja 170 darbuotojų, o jos produktai parduodami 25 šalyse.

2012 m. į „Tonbo Imaging“ 15,2 mln. Eur investavo Kalifornijoje įsikūrusi rizikos kapitalo bendrovė „Walden Riverwood Ventures“ („WRV Capital“) – šiame finansavimo raunde taip pat dalyvavo „Qualcomm Ventures“ ir „Edelweiss Private Equity“. Tuomet bendrovę investuotojai įvertino apie 51 mln. Eur.

Iš viso Indijos startuolis, kurio metinė apyvarta 2017 m. viršijo 12,7 mln. Eur, yra pritraukęs kiek daugiau nei 19 mln. Eur investicijų.