Išrinkti geriausi pasaulio NT projektai

Pasaulinės nekilnojamojo turto (NT) parodos MIPIM metu apdovanoti geriausi projektai. Du prizai iškeliavo į Lenkiją.

Tarptautinė ekspertų komisija geriausius NT projektus rinko 12-oje kategorijų. Buvo vertinti 2018–2019 m. užbaigti projektai ar jų etapai, taip pat pažymėtos dar tik planuojamos, tačiau išskirtinės idėjos.

Komisija balus skyrė už koncepcijos originalumą, architektūrinę išraišką, „žaliąsias“ idėjas bei integralumą šalia esančios aplinkos bei bendruomenės atžvilgiu.

Kultūra ir sportas

Geriausiu kultūros ir sporto objektu pripažintas kompanijos „USM Development“ Maskvoje išplėtoti Irinos Viner-Usmanovos ritminės gimnastikos rūmai. Architektai – „TPO Pride“.

Sveikata

Sveikatos infrastruktūros kategorijoje geriausiu pripažintas Stokholme pastatytas „Biomedicum“ centras. Jame Karolinska institutas po vienu stogu moderniose laboratorijose subūrė eksperimentinių tyrimų ekspertus, kurie plėtoja įvairius klinikinius tyrimus Europos mastu.

Projektą plėtojo „Akademiska Hus“, architektai – „C. F. Moller Architects“.

Viešbučiai ir turizmas

Paryžiaus priemiestyje Žantiji išplėtotas „Jo&Joe Paris Gentilly – Street Art Inside“ apgyvendinimo projektas pelnė laurus šioje kategorijoje. Pastatas buvo rekonstruotas, o jo vidų dekoruoti pakviesti grafičių meistrai.

Plėtotojas – „AccorInvest“, architektai – „VIGUIER architecture urbanisme paysage“.

„Jo&Joe“ – nauja pasaulinio viešbučių tinklo „Accorhotels“ paslaugų koncepcija, savyje apjungianti privačios nuomos, hostelių ir viešbučių formatus. „Jo&Joe“ taiko į Y kartos keliautojus ir vietas, mažai nutolusias nuo miestų centrinių dalių.

Pramonė ir logistika

Šioje kategorijoje komisija išskyrė Kvebeke, Kanadoje, drabužių ir namų apyvokos mažmenininkei „Maison Simons“ pastatytą multifunkcį centrą. 53.400 kv. m plote įrengtas distribucijos centras bei biurai e. komercijos bei skaitmenos komandoms.

Plėtotojas – „La Maison Simons“, architektai – „GKC Architectes“.

Multifunkcija

Daugiafunkcio projekto kategorijoje prizas iškeliavo į Lodzę, Lenkiją, už biurų, laisvalaikio, kultūros objektą „Monopolis“.

Plėtotojas „Virako“ 1902 m. pastatytą vieną didžiausių miesto gamybinių kompleksų konvertavo į naujiems miesto poreikiams pritaikytą kvartalą. Anksčiau čia buvo gaminama degtinė, o dabar siūlomas 23.400 kv. m biurų plotas, komercinės bei kultūros erdvės.

Architektai – Rafalis Grzelewskis, „Grupa 5 Architekci“.

Biurai

Geriausiu verslo centru pripažintas Paryžiuje plėtotas „Grand Central Saint Lazare“.

Kompanija „The Carlyle Group“ čia pasiūlė daugiau nei 23.000 kv. m biurų ir erdvių prekybai. Architektai – „Ferrier Marchetti Studio“

Geriausias atsinaujinimas

Šioje kategorijoje dėmesys atkreiptas į Amsterdame rekonstruotą „Diamond Exchange, Capital C Amsterdam“. 1911 m. pastatyta deimantų birža naujojo savininko „Zadelhoff B.V. and Sijthoff Media“ buvo paversta erdvėmis kūrybininkams bei IT bendruomenei.

Architektai – ZJA, „Heyligers design + projects“, „Braaksma & Roos Architectenbureau“, „Müller & van Tol“, „Studio Linse“.

Būstas

Būsto kategorijoje daugiausia taškų komisija skyrė projektui Berlyne, Vokietijoje. Madingame Friedrichshaino rajone, prie Šprė upės, pastatyti premium segmento butai pardavimui ir nuomai.

Plėtotojas – „Bauwerk Capital GmbH & Co. KG“, architektai – „Graft“.

Urbanistika

Geriausiu urbanistiniu sprendiniu pripažinta idėja „Granary Island“ Gdansko senamiestyje. Čia kompanija „Immobel Group“ antram gyvenimui prikėlė dar XIV amžiuje pradėjusį formuotis prekybos centrą. Čia per kelis amžius susiformavęs pastatų rajonas buvo beveik sunaikintas Antrojo pasaulinio karo metu ir pradėtas atkurti, konvertuoti palyginti neseniai.

Čia numatytas 180 kambarių viešbutis, daugiau nei 500 butų, požeminės aikštelės automobiliams, restoranai, barai, patalpos prekybai ir biurams.

Architektai – „RKW Architektur“, „Kwadrat Studio Architektoniczne“, „Mąka Sojka Architekci“.

Ateities projektas

Geriausiu ateities projektu pripažintas Paryžiuje planuojamas „l1ve“. Čia kompanija „Gecina“ nori buvusią istorinę „Peugeot“ būstinę paversti būsto projektu su meno galerija bei daug žaliųjų erdvių.

Architektai – „Baumschlager Eberle“.

Ateities mega projektas

Komisija atkreipė dėmesį į Paryžiaus ryžtą darniai vystyti metropoliteno urbanistinę struktūrą, kurioje gyvena ir dirba daugiau nei 7 mln. gyventojų. Prizas skirtas projektui „The Greater Paris Metropolis“.

Specialusis prizas

Komisija taip pat nusprendė išskirti idėją Tokijuje, kur medienos pramonės kompanija „Sumitomo Forestry“ pasiryžo pastatyti aukščiausią pasaulyje dangoraižį iš medienos.

