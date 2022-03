L. Žemaitytė-Kirkman. Kuo startuoliai nustebins šiemet?

Įmonės nuotr.

Dėliojant lūkesčius startuolių sektoriui artimiausiai ateičiai, naudinga trumpai apžvelgti, kokiame taške esame šiuo metu. Kad praėjusieji metai Lietuvos startuoliams buvo sėkmingi, ginčytis būtų sudėtinga. Asociacijos „Vienaragiai LT“ duomenimis, Lietuvos startuoliai pernai sumokėjo 50% daugiau mokesčių ir įdarbino apie 5.000 naujų darbuotojų. Bendras šiame sektoriuje dirbančių žmonių skaičius jau viršija 13.000, o vidutinė alga perlipa 3.000 Eur.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 22 inovacijų hub‘ai, yra įsikūrę daugiau nei 20 inkubatorių bei akceleratoriaus programų, aktyviai veikia investuotojų fondai.

Akivaizdu, kad tokių rezultatų sektoriaus įmonės galėjo pasiekti ir dėl didėjančių investicijų. Pernai jos viršijo 420 mln. Eur, ir didžiąją jų dalį sudarė užsienio investuotojų lėšos. Be to, kaip rodo „Startup Lithuania“ duomenys, pernai rekordinės buvo ne tik investicijos, bet ir startuolių pardavimo pajamos.

Sektoriaus brandą rodo ir tai, kad startuoliai, o ypač „fintech“ įmonės, pradeda orientuotis ne tik į naudą ir pajamų auginimą, bet ir į norą suteikti kuo platesnei visuomenės daliai prieinamumą prie inovacijų ir jų panaudojimo kasdieniniame gyvenime. Todėl sparčiai pradeda augti bei didelio investuotojų dėmesio gali sulaukti tokie sektoriai, kaip, pavyzdžiui, wealthtech, insurtech, edtech bei vienas iš tvirčiausių startuolių sektorių „fintech“, kuris šiuo metu jau yra pritraukęs daugiau kaip 60 mln. Eur investicijų.

Kalbant apie pavyzdžius, „Rockit“ ir „Swedbank“ jau antrus metus vykdo akceleratoriaus programą, kuri ir suteikia galimybes verslui bei startuoliams „pilotuoti“ ir rasti sprendimų, kaip inovacijas įgyvendinti būtent ten, kur jų reikia labiausiai.

Todėl galima pagrįstai tikėtis, kad startuolių pritraukiamos lėšos sudarys vis reikšmingesnį procentą bendrame šių metų užsienio investicijų krepšelyje. Be to, itin sėkmingi sektoriaus rezultatai gali turėti įtakos ir vis aktyvesniam vietos verslininkų bei investuotojų įsitraukimui. Juolab, kad ir „Swedbank“ duomenys rodo – šalies gyventojai per pandemiją turi sukaupę sąskaitose didelius kiekius laisvų lėšų, kurioms reikia rasti investavimo būdą.

Su investicijomis yra susijusi ir kita tema – vienaragiai, kuriuos skaičiuoti ir lyginti su kitomis šalimis yra mėgstama tema. Jau kuris laikas Lietuvoje kalbama ir apie neoficialius vienaragius. Tai įmonės, kurios iki šiol gyvena savo lėšomis, be išorinių investicijų, todėl jų vertė nėra tiksli ir nustatyta oficialiai. Šiuo metu turime ne vieną lietuvišką startuolį, neslepiantį ambicijų įžengti į vienaragių lygą, todėl galbūt kiti metai bus tie, kai šalia „Vinted“ vardo galėsime įrašyti ir kitus startuolius. Tai suteiktų impulso šalies startuolių sektoriui ir padėtų Lietuvai palypėti aukščiau ne viename tarptautiniame reitinge.

Tuo pačiu norisi atkreipti dėmesį į kitą, su finansais mažiau susijusį dalyką, apie kurį dar ne tiek daug kalbama. Kaip jau minėta, startuolių sektorius pernai augo ir šis augimas turėtų nesustoti ir šiemet.

Tai bus daroma plečiant savo komandas, ugdant naujus talentus ir jų kompetencijas. Todėl startuoliai tampa vis aktyvesni darbo rinkoje ir darys didelę įtaką IT ir kitų kompetencijų turinčių ekspertų paieškoje ir įdarbinime. Startuoliai šiandien drąsiai ir aktyviai kalba apie rinkos iššūkius, poreikius bei pasiekimus. Tokia atmosfera kuria patrauklią ir emociškai sveiką aplinką darbuotojams. Be to, startuoliai darbuotojams siūlo ne tik įdomius ir ambicingus projektus, bet ir opcionus.

Labai tikėtina, kad startuolių kuriama darbo aplinka paskatins pasitempti ir didžiąsias įmones, galvojant apie papildomas naudas savo darbuotojams ir kasdienį darbą, kuriame darniai derėtų ir iššūkiai, ir darbo misija bei jo prasmė.

Komentaro autorė - Lina Žemaitytė-Kirkman, Finansinių technologijų ir tvarių inovacijų centro „Rockit“ vadovė

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

Įmonės nuotr.