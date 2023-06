Įmonių tarpusavio įsiskolinimai per šiuos metus didėjo ketvirtadaliu

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Pramonės įsiskolinimai pranoko transportininkų skolas, o skolininkų gretas ir tarpusavio atsiskaitymų terminus didino ir brangusi elektra, rodo „Okredo“ ir „GelvoraSergel“ skelbiami duomenys. Įmonių finansų specialistai ragina atidžiau vertinti verslo partnerių situaciją, stebėti įmonėse vykstančius pokyčius, viešinti skolininkus, laiku peržiūrėti atsiskaitymo sąlygas ir kt.

Vidutinė įmonių tarpusavio skola, susidariusi per pastaruosius 12 mėnesių, didėjo 26%, palyginti su pernai gruodžiu, o jos apmokėjimo terminas pailgėjo nuo 72 iki 76 dienų, rodo atvirų duomenų platformoje „Okredo“ viešinamų skolų analizė.

„Okredo“ duomenys rodo, kad greičiausiai skolininkai apmoka mažiausias skolas – sumos iki 1.000 Eur apmokamos per 70 d., tačiau didesnių skolų vidutinis apmokėjimo terminas jau yra didesnis nei 86 d. Sparčiausiai su kreditoriais atsiskaito didžiausios įmonės – per 44 d., tuo metu vidutinės įmonės savo įsiskolinimus padengia per 64 d., o mažos įmonės – per 74 d.

„Tikėtina, kad didžiosios įmonės įsiskolina ne dėl piktybinių ar veiklos sutrikimo priežasčių, tačiau mažesnės įmonės susiduria su pinigų srautų sutrikimais – pranešime cituojama Dalia Mažeikaitė, „Okredo“ verslo sprendimų vadovė.

Pirmieji veiklą, tikėtina, nutrauks verslo „zombiai“

VŽ rašė, kad pirmieji veiklą, tikėtina, nutrauks vadinamieji verslo „zombiai“, t. y. įmonės, kurios jau pandemijos laikais turėjo išnykti, tačiau ant vandens laikėsi tik dėl valstybės pagalbos.

Pasak specialistų, jei nebus metamas naujas probleminių įmonių gelbėjimo tinklas, tarp skenduolių bus ir tie verslai, kurie pernelyg pasitikėjo valstybės pagalba, o ateitį vertino per daug optimistiškai.

„Kaip matome, pandemija baigėsi, bet apniko kitos nemažesnės bėdos. O juk dažnu atveju valstybės paremtiems verslams tenka dviguba našta: reikia mokėti einamuosius mokesčius ir dar papildomai grąžinti tuos mokesčius, kurie buvo atidėti“, – VŽ komentavo Saulius Žilinskas, UAB „Creditreform Lietuva“ direktorius.

Šiuo metu per 80.000 Lietuvos įmonių yra pateikusios savo finansines ataskaitas, tad jas analizuodamas verslas iš dalies gali pamatyti, ar į jų verslo partneris, anot D. Mažeikaitės, į šiuos metus įžengė „tvirtomis ar visgi molinėmis kojomis“.

Pramonės įsiskolinimai pranoko transportininkų skolas

Statybos sektoriaus įsiskolinimai, kaip ir pernai, sudaro didžiausią dalį, 40% platformoje viešinamų skolų, ir nuo pernai didėjo 10 proc. punktų. 17% skolų priklauso prekybos įmonėms. O į trečią vietą šiais metais pakilo apdirbamosios pramonės įmonės, kurių skola siekia 16% viso skolų portfelio.

Apdirbamosios pramonės sektorius per pusę metų iš skolingiausių sektorių trejetuko išstūmė transporto įmones.

D. Mažeikaitės teigimu, toks spartus pramonės įmonių skolų apimties augimas rodo, kad jų partneriams prastėjanti sektoriaus įmonių situacija galėjo būti netikėta.

„Tad kreditoriai ieško įvairiausių skolų susigrąžinimo sprendimų, vienas iš jų – aktyvus įsiskolinusių įmonių viešinimas“, – pridūrė D. Mažeikaitė.

Skolininkų gretas augino brangi elektra

Šiuo metu įmonių, kurių skolos perduodamos išieškojimui, skaičius išaugo 15%, bendras skolų portfelis – 11%, rodo skolų administravimo bendrovės „GelvoraSergel“ duomenys.

„Vidutinė skola pradėjo augti praėjusių metų pabaigoje daugiausiai dėl išaugusių įsiskolinimų elektros tiekėjams. Elektros kainoms sumažėjus, vidutinė įmonės skola, deja, bet nemažėja, – pažymi Justas Jurgaitis, „GelvoraSergel“ pardavimų ir marketingo departamento vadovas.

Telekomunikacijų, draudimo, komunalinės paslaugos yra vienos būtiniausių įmonei vykdyti savo veiklą, todėl skolingų įmonių skaičiaus augimas rodo galimą mokių įmonių skaičiaus mažėjimą, kurios dar nėra pradėjusios bankroto procedūrų ir stengsis išlaikyti veiklą, pasak J. Jurgaičio, kuo ilgesnį laiko tarpą „net ir su skolomis“.

Pasak D. Mažeikaitės, augantis įsiskolinusių įmonių skaičius ir ilgėjantys tarpusavio atsiskaitymo terminai yra priminimas verslo bendruomenei, kad būtume pasiruošę atidžiai vertinti verslo partnerių situaciją, stebėti įmonėse vykstančius pokyčius, laiku peržiūrėti atsiskaitymo sąlygas. Taip pat reikėtų nepamiršti dirbti su skolininkais, būti pasiruošus iš naujo tartis dėl atsiskaitymo terminų, esant poreikiui imtis griežtesnių priemonių – kreiptis į skolų išieškojimo įmones ar teismus, be to, nepamiršti ir skolas viešinti, nes, pavyzdžiui, kreditoriai atgauna apie 80% „Okredo“ platformoje viešinamų skolų.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.