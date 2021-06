Tvarumas šiandien tampa esminiu raktažodžiu tiek savo poveikį aplinkai mažinti siekiančioms įmonėms, tiek gyventojams, kurie stengiasi vartoti atsakingiau. Neretai tai reiškia ir didesnį dėmesį gaminių pakuotėms, nuo kurių tvarumo nemaža dalimi priklauso galimybės užtikrinti švarią aplinką ir išsaugoti planetos bioįvairovę. Šias pastangas palaiko ir didžiausia sausų pusryčių bei užkandžių gamintoja Lietuvoje – bendrovė „Naujasis Nevėžis“, neseniai prisijungusi prie VšĮ „Gamtos ateitis“ iniciatyvos – „Ateities pakuotės“ klubo.

Plastiko pakuočių atliekos – opi problema

Vis daugiau dėmesio pakuočių tvarumui skiriama neatsitiktinai. Pasaulio banko statistika rodo, kad 2016 m. planetoje susidarė 242 mln. tonų plastiko atliekų – didžioji dalis jų buvo komunalinės atliekos ir išmestos gaminių pakuotės. Vien Europos Sąjungoje, Eurostato duomenimis, vienam gyventojui per metus tenka daugiau kaip 30 kg plastiko pakuočių atliekų.

Tai išties įspūdingas kiekis, o tokių atliekų poveikis aplinkai yra didžiulis. Skaičiuojama, kad vien dėl plastiko gamybos ir jo atliekų deginimo kiekvienais metais pasaulyje į aplinką išmetama apie 400 mln. tonų CO2. Be to, reikia nepamiršti vandenynų, gruntinio vandens ir mitybos grandinių taršos mikroplastikais. Perėjimą prie žiedinės ekonomikos skatinančio Ellen MacArthur fondo 2016 m. paskelbta ataskaita parodė, kad kasmet į pasaulio vandenynus patenka 8 mln. tonų plastiko ir šis skaičius vis didėja.

Be abejo, geriausias būdas sumažinti išmetamo plastiko kiekį – jo naudoti mažiau ir rinktis tvaresnes alternatyvas. Nors tam dedamos pastangos, visiškai atsisakyti plastikinių pakuočių galimybių kol kas nėra. Dėl to svarbu kuo didesnę dalį jų perdirbti. Eurostato duomenys rodo, kad 2018 m. ES buvo perdirbama 41,5 proc. plastiko pakuočių atliekų. Akivaizdu, kad dar yra kur pasitempti, o tvaresnių pakuočių naudojimas padėtį gali smarkiai pagerinti.

Verslas siekia rinktis tvaresnes pakuotes

Tuo įsitikinęs sausų pusryčių ir užkandžių gamintojos bendrovės „Naujasis Nevėžis“ direktorius Gediminas Krutulis. Jo manymu, ateina metas, kai, norint savo produktus matyti parduotuvių lentynose, įmonėms bus būtina pasirūpinti, kad jų pakuotės būtų tvarios – sukurtos atsakingai naudojant išteklius, darant kuo mažiau žalos aplinkai ir ekosistemoms, tinkamos perdirbti. Pirkdami produktus tokiose pakuotėse gyventojai gali prisidėti prie visuotinių ekologinių problemų sprendimo, o šiuolaikiniams vartotojams tai tampa vis svarbiau.

nuotrauka::1 left

„Visuomet siekėme mažinti savo gamybos įrenginių, pakuočių poveikį aplinkai – ar rinkdamiesi tvaresnes pakuotes, ar ieškodami būdų sumažinti atliekų kiekį, ar naudodami žaliąją energiją. Mūsų pastangos šioje srityje tapo dar ryškesnės pastaraisiais metais. Pavyzdžiui, pradėjome pirkti ir naudoti tik iš atsinaujinančių išteklių gaunamą energiją. Per metus tai leidžia išvengti 808 t CO2 emisijos. Toks emisijos sumažinimas prilygsta daugiau kaip 20 tūkst. medžių per metus sugeriamai CO2 taršai. Tiek pat šiltnamio dujų būtų išvengta per metus daugiau kaip 1 100 žmonių atsisakius vieno skrydžio lėktuvu. Taip pat neseniai įsirengėme nuosavą saulės jėgainę, kuri patenkina apie dešimtadalį mūsų energijos poreikio“, – sako G. Krutulis.

Jo teigimu, taip pat ieškoma sprendimų, kaip efektyviai panaudoti gamybos metu išsiskiriantį didelį šilumos kiekį. Tam planuojama įsigyti specialią filtravimo įrangą, kuri padėtų atskirti drėgmę, dulkes ir riebalų garus, o gamybos metu susidarančią perteklinę šilumą leistų naudoti pakartotinai – pavyzdžiui, karštam vandeniui ruošti.

Anot G. Krutulio, kalbant apie pakuotes, bendrovės gaminamų produktų specifika lemia ir tam tikrus joms taikomus reikalavimus. Dėl to kol kas nėra įmanoma visų plastiko pakuočių pakeisti į popierines ar kartonines. Visgi sprendimų ieškoma. Jau ir dabar daliai produkcijos naudojamos dėžutės iš perdirbto popieriaus, kurios gali būti paruošiamos tolesniam antriniam panaudojimui.

„Ne tik dirbame su Lietuvos rinka, bet ir eksportuojame savo produkciją į 63 pasaulio šalis, todėl poreikis priimti tvaresnius sprendimus ateina ne tik iš įmonės vidaus, mūsų vertybių, bet ir iš partnerių bei, žinoma, vartotojų. Džiugu, kad ir Lietuvoje vis daugiau įmonių galvoja apie pasaulines problemas ir ieško tvaresnių alternatyvų įprastinėms pakuotėms. Nors tai yra ilgas ir sudėtingas procesas, o vieno visiems tinkančio sprendimo nėra, mes judame pirmyn“, – sako G. Krutulis.

nuotrauka::2 left

Ryškėja naujos pakuočių tendencijos

Etikečių, pakuočių spausdinimo paslaugas teikiančios bendrovės „PakMarkas“ produkto vadybininkas Ignas Švickis sako, kad pastaruoju metu įmonėms renkantis maisto pakuotes ryškėja keletas pagrindinių tendencijų.

„Visų pirma, maisto pakuotėms ar produktų etiketėms vis dažniau siekiama rinktis perdirbamą plastiką. Tokios pakuotės sudarytos iš vienos dominuojančios medžiagos. Kiti sluoksniai, dažai, lakai, dėl kurių pakuotę sudėtinga perdirbti, neturi viršyti tam tikros ribos. Taip pat imami naudoti bioskaidūs, kompostuojami plastikai, popierius. Peržvelgiama pačios pakuotės tvarumo koncepcija. Dėl to, kai įmanoma, vis dažniau stengiamasi rinktis lanksčią pakuotę vietoj storasienės, t. y. vis dažniau HDPE, stiklo, aliuminio tara keičiama lanksčia pakuote, pastatomais maišeliais. Juos taip pat stengiamasi pagaminti iš perdirbamų, vienalyčių žaliavų. Naudojant, gaminant ir perdirbant tokias pakuotes išskiriama gerokai mažiau CO2. Tokios pakuotės užima mažiau vietos nei standžios pakuotės, todėl jų transportavimo, eksploatavimo kaštai yra mažesni“, – pasakoja I. Švickis.

Jis pabrėžia, kad tvarūs pakuočių sprendimai sparčiai plėtojami, tačiau vieno idealaus ir visais atvejais tinkančio sprendimo dar nėra. Dėl to kiekvienai įmonei tenka ieškoti jos poreikius geriausiai atitinkančių tvaresnės pakuotės variantų. Tam, anot bendrovės „PakMarkas“ produkto vadybininko, įmonės Lietuvoje skiria vis daugiau dėmesio tiek dėl socialinės atsakomybės, tiek dėl rinkodaros sumetimų ir didesnio patrauklumo vartotojams.

Siekiantys rinktis tvaresnes pakuotes susibūrė į klubą

Bendrovės „Naujasis Nevėžis“ direktorius G. Krutulis sako, kad bendrovė savo pastangas ieškoti tvaresnių pakuotės sprendimų įtvirtino prisijungdama prie „Ateities pakuotės“ klubo, kuris vienija perdirbamas pakuotes naudojančias ar tai daryti planuojančias įmones. Klubo nariai dalijasi gerosiomis praktikomis tvaresnių pakuočių naudojimo srityje. Ateityje klubo nariai įgyvendins įvairias ekologines iniciatyvas ir galės sužinoti apie pakuočių inovacijas, pasisemti šios srities žinių specialiai tam skirtuose renginiuose. Prie klubo prisijungusios įmonės turi galimybę tvarias savo produktų pakuotes žymėti specialiu ženklu, kuris padeda vartotojams pasirinkti aplinkai draugiškesnius gaminius.

„Siekdami veikti tvariau stengiamės įtraukti visus įmonės specialistus, išklausyti ir mėginti įgyvendinti visas dėmesio vertas idėjas. Be to, aktyviai komunikuojame su tiekėjais, domimės jų siūlomomis naujienomis ir inovatyvių sprendimų pritaikymu. Narystė „Ateities pakuotės“ klube yra dar vienas žingsnis link tvarumo. Tikimės, kad kartu atrasime aplinkai draugiškesnių sprendimų, o ateities pakuotę labai greitai galėsime vadinti dabarties pakuote“, – sako G. Krutulis.

Prie šiemet įkurto „Ateities pakuotės“ klubo jau prisijungė 16 Lietuvos įmonių, tarp kurių – gėrimų gamintojai, maisto pramonės, statybinių medžiagų, pakuočių gamybos ir kitų sektorių bendrovės. „Ateities pakuotės“ klubo tikslas – skatinti Lietuvos gamintojus ir importuotojus naudoti ekologiškesnes pakuotes, dalytis gerosiomis praktikomis šioje srityje, įgyvendinti aplinkosaugines iniciatyvas ir Lietuvos visuomenėje ugdyti ekologinį sąmoningumą.

VšĮ „Gamtos ateitis“ – licencijuota, viena didžiausių pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų Lietuvoje, koordinuojanti Lietuvos gamintojų ir importuotojų tiekiamų į Lietuvos Respublikos vidaus rinką pakuočių atliekų tvarkymą. Organizacijos tikslas – atstovaujant Lietuvos gamintojams ir importuotojams, plėtoti tvarią ir efektyvią pakuočių atliekų tvarkymo veiklą, taip pat įvairiomis priemonėmis vykdyti visuomenės švietimą ir edukaciją, siekiant didinti gyventojų, savivaldos, verslo atsakomybę ir sąmoningumą aplinkos taršos pakuočių atliekomis ir jų rūšiavimo klausimais.

nuotrauka::3

„Naujasis Nevėžis“ direktorius Gediminas Krutulis. „PakMarkas“ produkto vadybininkas Ignas Švickis.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose