IT verslo analitikai padeda pardavėjams susikalbėti su programuotojais

Kristina Mataitytė įgijo teisės magistro diplomą, tačiau savanorystė, dalyvavimas „Rotaract“ klubo veikloje leido suprasti, kad vienos specialybės šiandieniniame pasaulyje neužteks: pernelyg rūpi, o kaip veikia verslas, kokias naujas galimybes atveria technologijos. Mergina pasinaudojo programa „Women Go Tech“, kad įgautų naujų įgūdžių technologijų srityje, tapo IT verslo analitike, o turėdama tarpelį tarp užbaigto ir dar neprasidėjusio darbų spėjo su bičiuliais įkurti ir startuolį „BeeCycle“. Šiandien Kristina dalinasi savo patirtimi per iniciatyvą „Empowering Girls“, ją kalbina „Lietuvos Junior Achievement“ vadovė Andželika Rusteikienė.

„Noriu dirbti technologijų srityje, tik nežinau, ką“

„Iš tiesų tesininke norėjau būti jau labai senai – nuo 12 metų. Tad ir baigiau teisę ir dirbti man teisininke patiko. Tačiau dar būdama studentė dalyvavau įvairiose studentiškose nevyriausybinėse organizacijų veiklose, po studijų - „Rotaract“ veikloje ir pamačiau, kad ir tai, ką darau už darbo ribų, man taip pat teikia džiaugsmą. Pradėjau jausti, kad norėčiau save išbandyti projektų valdymo, organizavimo srityse,“ – pokalbį apie karjeros pokytį pradeda Kristina.

Ji pradėjo analizuoti savo profesinius polinkius ir kaip tik jos kelyje pasitaikė mentorystės programa „Women Go Tech“, padedanti moterims persiorientuoti ir pradėti dirbti technologijų srityje.

IT susideda iš skirtingų krypčių: programavimo, web dizaino, projektų valdymo, testavimo, ir kt. Atėjusi į pirmą susitikimą su mentore, K. Mataitytė negalėjo pasakyti, kurioje IT srityje ir ką iš tiesų norėtų veikti, viskas buvo labai nauja ir nepažinta. Mentorė padėjo Kristinai susisiekti ir pabendrauti su skirtingose technologijų sektoriuose dirbančiais žmonėmis ir suprasti, kaip atrodo kiekvieno iš jų darbo diena. K. Mataitytė labai dėkinga savo mentorei Renatai Šumskaitei, nes ji padėjo pasirinkti, į kurią iš IT sričių pasukti, kuria stipriau pasidomėti.

Pardavėjų norus „išverčia“ į suprantamus programuotojams

Šiandien K. Mataitytė sako, kad technologijos yra tai įrankis, atveriantis daug galimybių durų. O kaip, pasinaudojus ta galimybe, šiandien atrodo jos pačios profesinė kasdienybė?

„Šiandien vienoje tarptautinėje projektavimo ir gamybos įmonėje esu tarsi tarpininkė tarp verslo ir IT. Į mane kreipiasi pardavėjai, sako: „reikėtų štai šitą pakeisti ar pakoreguotisukurti ar modifikuoti tam tikrą verslo procesą, ar galime čia kažką padaryti?“. O aš einu ir kalbuosi su programuotojais. Esu tarsi mediatorius. Kodėl pardavėjai patys negali to pasakyti programuotojams? Nes naudoja skirtingus terminus, kalba apie skirtingas procedūras, pardavimo srities žmonės nežino apie tai, kaip techniškai įgyvendinti savo norą, o IT dažniausiai atvirkščiai – rūpinasi, kaip prižiūrėti ir kurti IT sistemas, verslo klausimus paliekant verslui“ – paaiškino pašnekovė.

Jos teigimu tam, kad įžengtum į IT sritį, labiausiai reikia smalsumo. Užvėrus universiteto duris mokymąsis negali baigtis – IT srityje nuolat atsiranda naujovių, todėl K. Mataitytės elektroninis paštas kupinas naujienlaiškių, naujų technologijų tematikos tinklalaidžių ar youtube.com transliacijų.

Startuolio įkūrėjo svarbiausias įrankis – savidisciplina

„Ką geriausio man davė teisės studijos? Žinoma, tai, kad suprantu įstatymus, žinau, kaip juos taikyti. Tačiau svarbiausia, kad šios studijos išmokė mokytis. Nes tu turi labai daug informacijos ir per gana trumpą laiką turi ją susisteminti, padaryti išvadas ir veikti. Išmokau laiko planavimo,“ – sakė K. Mataitytė.

Efektyviai išnaudodama kiekvieną laisvą minutę mergina savo startuolį „BeeCycle“ paleido vos per penkis mėnesius – turėdama pertrauką tarp užbaigto darbo ir starto naujose pareigose.

„Tai – platforma, kurioje gali įsigyti ir parduoti savo sukurtus namų dekoro gaminius, baldus, interjero detales. Šie gaminiai yra rankų darbo ir perkurti. Pavyzdžiui, senosios „Singer“ siuvimo mašinos turėjo labai gražias kojas, tad esame matę projektą, kai ši siuvimo mašina perdaryta į kriauklės stovą. Taigi, esame platforma, kurioje meistrai gali prekiauti savo perkurtais, labai nišiniais gaminiais“ – paaiškino K. Mataitytė.

Startuolį mergina plėtoja laisvu nuo darbo metu. Ji teigia, kad tam reikia didelės savidisciplinos, nes čia ne tik turi atlikti užduotis – turi jas pats sau išsikelti. Esi dalinai kūrėjas, nes svarstai, kaip kurti produktą ar paslaugą, ko dar trūksta.

„Turi išsikelti savo tikslus ir susiplanuoti, kaip juos pasiekti. Tik tada įsijungia kūrybiškumas. Yra daug metodų ir būdų , pavyzdžiui– aš naudoju vizualizacijų lentas, kurios guli ant mano darbo stalo, jos parodo, kur aš noriu būti ateityje. Ir kasdien tai matant ateina minčių, kaip tai pasiekti,“ – pataria K. Mataitytė.

Sau tinkamiausią karjerą gali pasirinkti tik gerai pažinęs save

Bet kaip pasiryžti kurti savo startuolį? Kristinos atsakymas labai paprastas: „Negali bijoti, nes jei nori būti laimingas, turi daryti tai, ką nori daryti.“ Kartais, kai ilgai dirbdamas vis nepasieki norimo rezultato, pravartu dar kartelį stabtelti ir pervertinti savo kelią: jei vis tik neabejoji savo pasirinkimu, tuomet tereikia kantrybės – rezultatas ateis su laiku.

„Reikia įsiklausyti į save. Kai tai padariau, supratau, kad bent jau man asmeniškai, vienos srities neužtenka. Todėl jungiu teisę, technologijas ir šiuo metu dar mokausi skaitmeninės rinkodaros, „Atomic Garden“ reklamos ir kūrybiškumo mokykloje. Man įdomu, kas vyksta aplink, kaip veikia viena ar kita, ir kaip tai tarpusavyje susiję. Noriu verslą suprasti iš visų pusių“ – sakė K. Mataitytė.

Pavyzdžiui, dirbdama teisininke ir ruošdama verslo sutartis ji svarstė, kaip veikia šis verslas, koks versle yra priežasties ir pasekmės ryšys. Matyt, XXI-ojo amžiaus darbuotojas niekaip netelpa vienos specialybės rėmuose. Bet kaip tuomet pasirinkti iš tokios gausybės į visas puses vedančių kelių?

„Aš siūlyčiau pirmiausia labai gerai pažinti save, savo asmenybę, pomėgius. Galbūt atlikti kelis psichologinius testus, kad suprastum, koks yra tavo asmenybės tipas, kur tavo stipriosios ir silpnosios vietos. Kai turi tokią asmeninę charakteristiką – pagalvok, kurioje srityje visas šias savybes galėtum realizuoti. Man asmeniškai padėjo ir tai, kad „Rotaract“ veikloje aš užsiėmiau būtent projektų valdymu, taip pat sukūriau ir valdžiau projektą, susijusį su skaitmenine rinkodara klubo mastu, kuris vėliau išaugo ir į nacionalinį lygį “Rotaract“ bendruomenėje“ – prisiminė K. Mataitytė.

Ji taip pat paragino visus, kurie dar tik renkasi būsimą karjerą, nepanirti visa galva į pirmuosius darbus, o dalį laiko skirti savanorystei – ji „įjungia“ kitas kompetencijas, kitus įgūdžius ir taip pat leidžia daug sužinoti apie savo asmenybę.

„Ir tada vieną dieną gali sau pasakyti: „Pabandom. Gi blogiau nebus,“ – šypsodamasi pokalbį užbaigia K. Mataitytė.

