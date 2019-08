„Google“ patvirtino, kad naujas „Huawei“ flagmanas „Mate 30“, kuris turėtų būti pristatytas kompanijos renginyje rugsėjo 18 d., jau negaus „Play Store“ parduotuvės bei „Google“ programėlių licencijų ir turės būti parduodamas be jų.

Kaip VŽ ne kartą rašė, gegužę JAV prekybos departamentas įtraukė „Huawei“ į vadinamąjį subjektų arba juodąjį sąrašą, motyvuodamas savo sprendimą tuo, kad kompanija kelia grėsmę JAV nacionaliniam saugumui.

Su šiame sąraše esančiomis įmonėmis JAV kompanijos negali turėti verslo santykių. Tai reiškia, kad „Google“ negali parduoti „Huawei“ savo programėlių ir parduotuvės licencijų.

Pati operacinė sistema „Android“ (tiksliau, jos pagrindinė dalis) yra atviro kodo, tad „Huawei“ toliau galės ją naudoti. Visgi rinkoje iš esmės sutariama, kad be „Google“ parduotuvės ir esminių programėlių, tokių kaip „Gmail“, „Maps“, „Drive“, „YouTube“ ir kt., „Huawei“ praras Europos rinką.

Kaip skelbta, netrukus po „Huawei“ įtraukimo minėtą sąrašą, Prekybos departamentas sprendimo įsigaliojimą atidėjo 90 dienų. O praėjusią savaitę Wilburas Rossas, JAV prekybos sekretorius patvirtino, kad draudimas Kinijos technologijų milžinei „Huawei“ įsigyti JAV technologijas atidedamas dar 90-čiai dienų.

Tačiau „Google“ atstovas naujienų agentūrai „Reuters“ patvirtino gavęs atsakymą iš Prekybos departamento, kad atidėjimas negali būti taikomas naujiems produktams, įskaitant „Mate 30“.

Trūko aiškių atsakymų

Nuo gegužės iki šiol rinkoje tvyrojo šiokia tokia sumaištis, nes trūko aiškių atsakymų, kuriuose „Huawei“ įrenginiuose bus „Google“ programėles ir „Play Store“, o kuriuose jų jau nebus.

Lietuvoje nuo pat pirmos įtraukimo į sąrašą dienos „Huawei“ telefonų gerbėjai suko galvas, kuriuos modelius pirkti saugu, o kurie bus atskirti nuo „Google“ ekosistemos.

Sumaištį didino tai, kad JAV Prekybos departamentas nuo pat pradžių sakė, kad atidėjimas negali būti taikomas produktams, kurie bus išleisti po draudimo įvedimo. Tačiau nebuvo aišku, kurią datą departamentas laiko draudimo įvedimu (jo priėmimo datą, ar įsigaliojimo datą?) ir ką turi galvoje, sakydamas „bus išleisti“ (pristatymo data ar prekybos pradžios data?).

Be to, liepą, praėjus apie porą mėnesių po JAV prekybos departamento priimto sprendimo, „Huawei“ Europoje pradėjo pardavinėti „P smart Z (2019)“ modelį, kuriame yra ir „Play Store“, ir visos „Google“ programėlės.

Dabar tapo aišku – riba, žyminčia „Huawei“ ateitį be „Google“ yra „Mate 30“.

Skyrybos ruošėsi

„Huawei“ skyryboms su „Google“, be abejo, ruošėsi. Bendrovė rugpjūčio pradžioje vykusioje programuotojų konferencijoje pristatė nuosavą operacinę sistemą „Hongmeng“ (angl. „Harmony“) ir televizorių, kuriame ji debiutuos.

Richardas Yu, „Huawei“ vartotojų verslo grupės vadovas, Donguano mieste vykusiame renginyje pareiškė, kad kompanija savo telefonuose bevelytų toliau naudoti „Android“, bet jei reikės, prie „HarmonyOS“ kompanija gali pereiti vos per keletą dienų.

Be to, „Huawei“ esą taip pat testuoja rusišką operacinę sistemą „Aurora OS“. Kodėl tai daroma, nėra aišku. Bet spekuliuojama, kad perėjimas nuo Android“ prie „Aurora“ leistų kinams išlaikyti bent Rusijos rinką. Didžioji dalis europiečių telefonų be „Google“ paslaugų veikiausiai nepirks, sako ekspertai. Bet rusus esą galima būtų suvilioti jų namų rinkoje sukurta programine įranga, nes ir dabar „Google“ produktai konkurencinėje kovoje Rusijoje pralaimi vietos milžinams, tokiems kaip „Yandex“.

