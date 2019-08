„Huawei“ pristatė televizorių su „HarmonyOS“

Nuosava „Huawei“ operacinė sistema (OS) – „HongmengOS“ (angl. „HarmonyOS“) – debiutuoja televizoriuje. Kinijos technologijų milžinė savaitgalį pristatė „Honor Vision TV“ – pirmą įrenginį, kuriame įdiegta ši OS.

Šis 55 colių įstrižainės televizorius kainuoja 3.799 CNY (481 EUR).

Kaip VŽ rašė, naujoji OS pristatyta ir paleista į rinką penktadienį, programuotojams skirtoje „Huawei“ konferencijoje. Kol kas ji bus naudojama tik daiktų interneto bei dėvimuose įrenginiuose ir bus pasiekiama tik Kinijos rinkoje. Ateityje žadama globali plėtra, bet jokie terminai nėra pateikiami. Be to, Richardas Yu, „Huawei“ vartotojų verslo grupės vadovas, Donguano mieste vykusiame renginyje pareiškė, kad kompanija savo telefonuose bevelytų toliau naudoti „Android“, bet jei reikės, prie „HarmonyOS“ kompanija gali pereiti vos per keletą dienų.

Tokią atsargią poziciją kompanija išlaiko, nes „Huawei“ yra patekusi į prekybos karo tarp JAV ir Kinijos kryžminę ugnį ir nėra aišku, ar ji galės toliau naudoti amerikiečių technologijas savo gaminiuose.

Šiuo metu JAV Prekybos departamentas vis dar priima ir svarsto prašymus suteikti specialias laikinas licencijas įmonėms, kad jos galėtų parduoti Kinijos bendrovei savo gaminius ir paslaugas.

Tačiau prekybos konfliktas toliau eskaluojamas. Praėjusią savaitę Kinija, reaguodama į D. Trumpo grasinimus apmokestinti dar daugiau importuojamų kiniškų gaminių, sustabdė amerikietiškų žemės ūkio produktų pirkimą.

„Mes kalbamės su Kinija. Dar nesame pasirengę sudaryti (prekybos – VŽ) susitarimo, bet pažiūrėsime, kas nutiks ateityje (...) Kinija nori kažką su tuo padaryti, bet aš dar nieko nedarau. Dvidešimt penkeri metai piktnaudžiavimo. Aš nesu pasirengęs taip greitai“, – JAV prezidentą cituoja CNBC.