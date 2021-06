12.000 būdų Vilniuje susimokėti už NT plėtrą

Vilniaus vaizdai, Paupio kvartalas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Chaotišką savivaldybių infrastruktūros plėtrą turėjęs įveikti naujasis Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas sukėlė tokį chaosą, kad 95% savivaldybių nusprendė situaciją ignoruoti nuliniais tarifais, o Vilnius, kuriame šiuo metu daugiausia investuojama į nekilnojamojo turto (NT) projektus, jau sukasi devintajame pragaro rate.

Ne vienus metus rengtas teisės aktas prieš daugiau nei metus priimtas skubos tvarka, kas galiausiai baigėsi tarifų tvirtinimu kone prie Kūčių stalo, o vėliau ir durų trankymu, investuotojams pamačius, kiek reikia sumokėti norint pastatyti sandėlį.

Tad kas nutiko? Sostinėje ne vienus metus galiojo tokia pusiau legali tvarka, kai plėtotojas „savanoriškai“ už savo pinigus įrengdavo savivaldybei infrastruktūrą: gatvę, vamzdį, laidą ar parengdavo kokį didesnį projektą. Susitarimo esmė buvo derybų klausimas. Galėjo kainuoti nuo kelių tūkstančių iki milijonų eurų.

Ir naujasis įstatymas turėjo visa tai formalizuoti, pusiau legalią tvarką padaryti legalią, o plėtra – suplanuota dešimtmečiams į priekį. Suplanuoti. Kiekvieną. Vilniaus. Kvadratinį. Metrą. Matyt, ilgai tobulintas modelis visgi išėjo pernelyg vizionieriškas ir kartu pernelyg biurokratiškas, kad neišsikrausčius iš proto jį pavyktų įgyvendint. Pasekmė – dabar, anot savivaldybės, Vilniuje yra galimybė taikyti kokius 12.000 rūšių įmokų, priklausomai nuo zonos, paskirties ir viso kito.

Tačiau problema ne tik kad brangu ir suplanuoti sudėtinga, nes bumerangu grįžta detalieji planai ir visas kitas popierizmas. Kol plėtotojai piktinasi įmokų dydžiu, suprask, savivaldybė turėtų jau galvoti, kur tuos milijonus investuoti. Bet įstatymas sukonstruotas taip, kad ji atvirai sako – už tokius pinigus tokios infrastruktūros, kurios reikia, mes įrengti negalime. Nes mokėti reikėtų ne keliolika ar keliasdešimt eurų už kvadratą, o kelis šimtus.

Suskaičiuokite, kiek dėl to pabrangtų jūsų butas, kiek daugiau mokėtumėt už biuro nuomą ir kiek išaugtų investicijos į naują gamyklą ar sandėlį. Bet jau gal ir privažiuot oriai galėtumėte, ir darželių nebetrūktų. Ir numest mašiną būtų galima prie gatvės, jei jau buvo sutaupyta ant parkavimo vietos.

Bet gal neverta pulti į kraštutinumus. VŽ nuomone, labai svarbu išlikt ramiam, visiems aplink iš proto einant dėl niekų. Drąsiausi imasi veikti, bet nereikia pamiršti, kad svetimos kišenės tik atrodo giliausios. O iki dugno išsėmus ir skylių atsirasti gali.

Galimybė verslui nesustoti yra prioritetas. Visi mes norime ir kelio, ir po langais darželio, bet kai savivaldybė neturi už ką, o verslas nenori už tiek, viskas gali baigtis labai paprastai. Be investicijų, ir be kelio, ir be darželio.

Įstatymas dabar sukonstruotas taip, kad visa našta pirmiausia tenka savivaldybei. Ji turėtų surinkti įmokas ir įrengti infrastruktūrą. Tačiau su viešųjų pirkimų tempais niekas negali turėti teisėtų lūkesčių dėl greičio ir kokybės.

Įstatyme taip pat yra formali galimybė infrastruktūros įrengimą perduoti plėtotojui, bet kol kas savivaldybė jos kratosi. Per 5 mėnesius dėl to susitarta tik su vienu investuotoju.

Bet būtent šis būdas galėtų padėti nusipurtyti dalį naštos: suvienijus plėtotojų pajėgas greičiau atsiras, pavyzdžiui, taip mieste trokštamų darželių.

Pasidalintas nešulys yra lengvesnis. Verslas mielai imsis įrengti infrastruktūrą, statyti švietimo įstaigas ar sodinti parkus. Po to tik sąskaitas reikės susivesti. Tad gal tai galėtų būti 12.001–asis, bet pats populiariausias būdas susimokėti už plėtrą.

