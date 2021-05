Koalicijos momentinė fotografija: nesutarimai nėra neįveikiami

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Politinę padėtį Lietuvoje galima narstyti kone kasdien ir kaskart atsiras vis naujų spalvų, naujų aplinkybių, naujų požiūrio kampų, leidžiančių vis kitaip ją vertinti. Tad pabandykime pažvelgti į šio momento politinės padėties fotografiją ir detaliau ją panagrinėti. Akivaizdu, kad tai bus tik dabartinės situacijos konstatavimas, nes jau ryt poryt ji dėl įvairiausių priežasčių gali kisti – bet koks politinis skandalas gali viską apversti ir 180 laipsnių kampu.

Žiūrim, ką turim dabar.

Pusmetį dirbanti valdančioji trijų centro dešinės partijų koalicija kone kasdien susiduria su diskusinių klausimų derinimu. Nesutarimai, ypač vertybiniais aspektais, neretai atrodo sunkiai įveikiami.

Antai šią savaitę atrodė, kad Laisvės partija išvis gali trinktelėti koalicijos durimis po to, kai Seimas jau pradinėje stadijoje nepritarė Partnerystės įstatymo projektui, kurį ši partija laiko principiniu. Bet taip neįvyko. Netgi priešingai – „laisviečiai“ stebėtinai ramiai nurijo šią karčią piliulę. Galbūt todėl, kad projektas ne galutinai atmestas, bet grąžintas iniciatoriams tobulinti, kas leis jiems jau rudenį grįžti į plenarinį posėdį su analogišku, galbūt kiek pakoreguotu pasiūlymu. O galbūt ir todėl, kad pateikimui pritrūko vos dviejų balsų. Laisvės partija puoselėja viltį tuos trūkstamus balsus „sumedžioti“.

Panašių išbandymų koalicija neabejotinai dar sulauks. Didžiausias nesutarimų žiežirbas tarp konservatyvesnio ir liberalesnio koalicijos sparnų keliantys klausimai be Partnerystės įstatymo yra Stambulo konvencijos ratifikavimas, mažų kiekių lengvųjų narkotinių medžiagų dekriminalizavimas, alkoholio prekybos liberalizavimas ir kt.

Net ir toks, atrodytų, visuotinį sutarimą keliantis klausimas kaip tiesioginiai merų rinkimai slepia tam tikrą konfliktą: konservatoriai ir Liberalų sąjūdis pasisako už Konstitucijos pataisą, pagal kurią tiesiogiai išrinktas meras taptų vietinės vykdomosios valdžios galva, tuo metu Laisvės partija, kaip ir dauguma iš opozicijos, yra už tai, kad meras išliktų savivaldybės tarybos pirmininku.

Neabejotina, kad panašių prieštaringų nuomonių sulaukiančių politinių-vertybinių-ideologinių reikalų ateityje rasis ir daugiau.

Bet ar jie išvers koalicijos vežimą? Dar ir turint galvoje, kad valdančioji dauguma aritmetiškai nėra labai skaitlinga – joje tėra vos 74 Seimo nariai iš 141, o ir jie tarpusavyje anaiptol nėra tapačių pažiūrų.

Situaciją stebintys politologai sutinka, kad, nors nesutarimų valdančiųjų gretose, atrodytų, yra nemažai, vis dėlto tai neturėtų ardyti koalicijos. Ne tik todėl, kad buvimas valdžioje yra geriausi „politiniai klijai“, bet ir dėl nemenkos fragmentacijos opozicijos gretose.

Be to, kaip atkreipia dėmesį politikos ekspertai, nors pasitaiko gana gilių nesutarimų ideologiniame-vertybiniame fronte, vis dėlto sprendžiant daugelį ekonominės-socialinės srities klausimų, taip pat ir valdant pandemijos sukeltas problemas, visi koalicijos partneriai dirba ranka rankon. Pvz., be jokių liberalaus požiūrio į socialinius reikalus apologetų prieštaravimų buvo priimtas įstatymas dėl vienišų asmenų išmokos.

Tad, bent jau žvelgiant iš šios dienos pozicijų, koalicija tikriausiai klupčios, strigs, barsis, gal kartais net gana nuožmiai. Bet išlieka didelė tikimybė, kad jai pavyks išgyventi visą kadenciją iki pat 2024 m. rudens Seimo rinkimų. Ingridos Šimonytės vadovaujamas kabinetas tuomet taptų ketvirtąja iš eilės Vyriausybe, dirbusia visą politinį terminą.

Todėl, VŽ nuomone, valdantieji galėtų drąsiau imtis būtiniausių reformų – švietimo, sveikatos apsaugos, mokesčių ir t. t. Nes paskiau, jau po kokių metų, visiškai priartėjus eiliniam rinkimų ciklui, gali būti per vėlu imtis pertvarkų ir jos paskęs populizmo prieš rinkimus tvenkinyje.

