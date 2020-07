„Geidžiamiausias darbdavys 2020”: geriausiųjų 20-tukas

Geidžiamiausias darbdavys 2020. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

„Verslo žinios“ skelbia bendroves, kurios pateko į reitingo „Geidžiamiausias darbdavys 2020“ finalinį dvidešimtuką.

Geidžiamiausius darbdavius „Verslo žinios“ renka jau 16-tą kartą. Jie rengiami kartu su turto valdymo bendrove „INVL Asset Management“.

Abėcėlės tvarka skelbiame į finalą patekusių įmonių dvidešimtuką.

[infogram id="43a3e223-ecf2-4bb3-99b5-9f649b7b0867" prefix="660" format="interactive" title="Personalas: Geidžiamiausi 2020 darbdaviai"]

Rugpjūčio 5 d. nuotolinėje „Personalas 2020“ paskelbsime tris aukščiausią vietą užėmusius darbdavius bei atskirų sektorių nugalėtojus. Taip pat bus apdovanoti pramonės ir energetikos, paslaugų, didmeninės prekybos, mažmeninės prekybos, transporto, technologijų, finansų, statybos ir HORECA sektoriaus nugalėtojai.

Daugiau nei pusė šių metų finalinio dvidešimtuko įmonių yra sąrašo naujokės, t. y. pernai šios bendrovės į finalą nebuvo patekę. Šįmet sąraše sutinkame IT UAB „Visma Lietuva“, fosforo trąšų gamybos bendrovę „Lifosa“, IT UAB „DevBridge LT“, pramoginių katerių gamintoja „MAREX boats“, IT UAB „Tia Technology“, farmacijos produktų prekybos įmonę „Roche Lietuva“ ir kt.

Jau ne vienerius metus iš geidžiamiausių darbdavių dvidešimtuko nesitraukia bendrovė „All Media Lithuania“, valdanti TV3 kanalą, lazerių gamintoja „Light Conversion“, AB „Klaipėdos nafta“, tabako gaminių prekybos bendrovė „Phillip Morris Baltic“.

Pernai „Geidžiamiausiu darbdaviu“ tapo UAB „Light Conversion“. Antroje vietoje liko UAB Vakarų medienos grupė. Trečioje vietoje – TV3 kanalą valdanti žiniasklaidos bendrovė „All Media Lithuania“.

Atrankos kriterijai

Sudarant reitingą „Geidžiamiausias darbdavys 2020“, buvo analizuojammos įmonės, kurios 2019 metais pateko bent į vieną iš šių kategorijų:

TOP 1000 įmonių pagal absoliutų darbo užmokestį Lietuvoje (vidurkis per visus 2019 m.);

TOP 1000 įmonių pagal darbo užmokesčio santykį su tame regione dirbančiomis įmonėmis (vidurkis per visus 2019 m.);

TOP 1000 įmonių pagal darbo užmokesčio santykį su vidutiniu užmokesčiu ta pačia veikla užsiimančiose įmonėse Lietuvoje (vidurkis per visus 2019 m.);

Bendrovės, paminėtos cv.lt vartotojų užsisakant darbo skelbimus e. paštu;

Bendrovės, kurios dalyvavo praėjusių metų „Geidžiamiausio darbdavio konkurse“.



[infogram id="9cd5512e-3449-4de2-8bdb-11cccd8a251d" prefix="L23" format="interactive" title="Geidžiamiausias darbdavys 2020: metodika"]

Pagal kiekvieną iš šių rodiklių įmonėms buvo suskaičiuoti jų įvertinimai, atitinkantys statistinio pasiskirstymo modelį. Tuomet rodiklių įvertinimai buvo sugrupuoti pagal aukščiau paminėtas tris grupes. Darbo vietos stabilumo grupėje darbuotojų skaičiaus pokytis sudarė 30% grupės įvertinimo, o likusieji rodikliai — po lygiai tarpusavyje. Darbo užmokesčio rodiklių grupėje užmokesčio santykis su sektoriuje mokamais atlyginimais sudarė 70% grupės vertinimo, o atlyginimo dydis Eur., pasvertas įmonės dydžiu — likusius 30%. Potencialių darbuotojų pasirinkimo grupėje abu rodikliai sudarė po 50% grupės įverčio. Galutinis reitingas gautas susvėrus ir sudėjus visų trijų kriterijų grupių įvertinimus. Darbo vietos stabilumo ir darbuotojų pasirinkimo įverčiai sudarė po 25% bendro įverčio, o likusią dalį sudarė darbo užmokesčio grupės įvertinimas.

Įmonė, gavusi didžiausią įvertinimų sumą savo sektoriuje, skelbiama to sektoriaus nugalėtoju. Absoliučiau didžiausią įvertinimą pelniusi įmonė skelbiama reitingo nugalėtoja.

Į skelbiamą reitingo sąrašą neįtraukėme nuostolingai dirbusių įmonių ir įmonių, turinčių mažiau negu 20 darbuotojų.

Visą bendrovių, kurios papuolė į geidžiamiausių darbdavių reitingą, sąrašą skelbsime rugpjūčio mėnesį.