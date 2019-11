Nedarbo lygis Lietuvoje pusmetį nekinta

2019 m. III ketv. Lietuvoje nedarbo lygis sudarė 6,1% ir buvo toks pat kaip II ketv., tačiau didesnis negu pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Lietuvos statistikos departamentas skelbia, kad vyrų nedarbo lygis sudarė 6,9%, moterų – 5,2%. Jaunimo (15–24 metų) nedarbo lygis, lyginant su II ketv., ūgtelėjo 0,3 proc. punkto, o per metus pakilo 1,6 proc. punkto.

2019 m. III ketv. buvo 88.900 15–74 metų amžiaus bedarbių, lyginant su II ketv. jų skaičius sumažėjo 1.300. Daugiau nei metus darbo nerandančių asmenų skaičius sudarė 1,9% (28.300 asmenų) ir, lyginant su š. m. balandžio-birželio mėnesiais, išliko beveik nepakitęs. 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu jis buvo 0,2 proc. punkto mažesnis. Iš viso tokie ilgalaikiai bedarbiai sudaro 31,9% visų bedarbių. Liepą-rugsėjį darbo neturėjo 11.900 jaunimo atstovų.

15-64 m. amžiaus gyventojų užimtumo lygis III ketv. buvo 73,2%. Per ketvirtį jis padidėjo 0,2 proc. punkto, per metus sumažėjo 0,8 proc. punkto. Šio amžiaus vyrų užimtumo lygis buvo 0,4 proc. punkto aukštesnis už moterų užimtumo lygį (atitinkamai 73,4% ir 73%). Jaunimo užimtumo lygis 2019 m. III ketv. sudarė 35,4% ir buvo 3,3 proc. punkto didesnis negu balandį-birželį. Tačiau per metus jaunimo užimtumo lygis sumažėjo 1,2 proc. punkto.

55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį sumažėjo 2,1 proc. punkto, per metus – 1,8 proc. punkto ir 2019 m. III ketv. sudarė 67,3%.

Per šį laikotarpį Lietuvoje suskaičiuota 1,467 mln. darbo jėgai priskiriamų asmenų, t.y., 5.600 mažiau, negu š. m. II ketv.

Statistikos departamentas nedarbo lygį nustato apklausų būdu. Bedarbiais laikomi tie, kurie neturi darbo, bet galėtų dirbti ir per pastarąsias keturias savaites, jų pačių teigimu, aktyviai ieškojo darbo.

