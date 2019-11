Koks vadovas geriausiai ugdo darbuotojus

Darbuotojai dažniausiai nusprendžia išeiti iš darbo ne todėl, kad nebepatinka kasdienis darbas. Pokyčiams ryžtis kur kas dažniau paskatina prastas vadovo elgesys bei jo požiūris į komandą.

Darbuotojams nauda iš vadovo turėtų būti aiški: įgalinti sau pavaldžius specialistus tobulėti taip, kad jie kuo maksimaliau išnaudotų savo talentą įmonės labui ir dėl tolimesnės savo karjeros. Tačiau tyrimai rodo, kad nei vadovai, nei darbuotojai nėra šimtu procentų patenkinti šio santykio rezultatais.

„Gartner“ apklausė 7.000 specialistų ir paprašė įvertinti savo darbui reikalingus įgūdžius skalėje nuo 1 iki 7. Nurodytoje skalėje 1 reiškė kukliausius gebėjimus, o 7 – didžiausius. Didžioji dalis respondentų (70%) savo įgūdžius įvertino tarp 1 ir 5. O 45% vadovų pripažino, kad jiems trūksta kompetencijos ir pasitikėjimo savimi, kad galėtų ugdyti darbuotojus tiek, kiek reikalauja šiuolaikinė darbo rinka.

Įvertinę rezultatus, tyrėjai daro išvadą, kad vadovai galėtų aktyviau dalyvauti darbuotojų ugdyme ir taip prisidėti prie komandos narių įgūdžių tobulinimo bei efektyvumo didinimo, rašo „HR Dive“.

Jamie Roca, vienas iš knygos „The Connector Manager — Why Some Leaders Build Exceptional Talent and Others Don’t“ autorių bei „Gartner“ viceprezidentas, sako, kad tyrimo rezultatai leidžia vadovus skirstyti į keturis tipus, kurių visame pasaulyje yra maždaug po lygiai, nepriklausomai nuo sektoriaus, geografijos ar darbuotojų demografijos. Tik vieno tipo vadovai, sako tyrimo autoriai, ženkliai kilsteli savo darbuotojų efektyvumo rodiklius, labiau įtraukia darbuotojus ir motyvuoja juos pačius dėti daugiau pastangų.

1. Mokytojai (angl. teachers)

Šiam tipui priklausantys vadovai dažniausiai moko darbuotojus remdamiesi savo patirtimi. Tikėtina, kad tokie lyderiai stengsis ugdyti komandą, kad ši atitiktų jo paties įsitikinimus, vertybes bei darbo stilių.

2. Palaikytojai (angl. cheerleaders)

Tokie lyderiai linkę tiesiogiai nesikišti į pavaldinių darbą, tačiau suteikia palaikomąjį grįžtamąjį ryšį. Jie skatina pavaldinius pačius imtis iniciatyvos, noriai giria ir stengiasi per daug nekritikuoti, neanalizuoti klaidų detalių.

3. Aktyvieji (angl. always on)

Priešingybė palaikantiesiems vadovams. Šie lyderiai nuolatos teikia grįžtamąjį ryšį bei nenuilsdami moko kitus, net tose situacijose, kai jiems patiems trūksta ekspertinių žinių. Jiems itin svarbu, kad nuolat tobulėtų kiekvienas įmonės darbuotojas, dėl to jie be atvangos deda daugiau pastangų, negu iš jų tikimasi ar norima.

4. Apjungiantieji (angl. connectors)

Šio tipo vadovai yra idealiausi talentų ugdytojai. Jie darbuotojams suteikia grįžtamąjį ryšį, remdamiesi savo ekspertine sritimi. Išskirtinis tokių vadovų bruožas yra gebėjimas suburti įvairių patirčių bei įgūdžių specialistus bendram tikslui. Kartu šie lyderiai sugeba mąstyti plačiau ir neapsiriboja vien tik įmonės ribomis, todėl drąsiai ieško galimybių, kaip papildyti komandos narių kompetencijas, pasitelkiant įgūdžius iš išorės. Ugdant darbuotojus jiems svarbiausia kokybė, o ne dalijamų patarimų kiekis.

J. Roca aiškina, kad „aktyviam“ vadovui tipui priskiriami lyderiai iš tiesų ne ugdo, o smukdo darbuotojus ir mažina jų efektyvumą. „Mokytojai“ ir „palaikytojai“ daro teigiamą įtaką komandai ir kilsteli veiklos efektyvumą 7-9%. Geriausiais rezultatais gali pasigirti „apjungiančiojo“ tipo vadovai. Jiems vadovaujant komandos efektyvumas išauga 26%.

