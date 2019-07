Pietų Korėjoje dėl patyčių biure darbdaviams gresia kalėjimas 

Pietų Korėja ėmėsi griežtai kovoti su patyčiomis darbe. Šalyje įvesti įstatymai pagal kuriuos priekabiautojai bus baudžiami ne tik piniginėmis bausmėmis, bet ir laisvės atėmimu.

Tai pirmas kartas, kai darbdaviai įpareigoti įstatymu imtis priemonių, siekiant pažaboti priekabiavimą darbo vietoje. Dabar darbuotojai turės galimybę pranešti apie netinkamą elgesį, pavyzdžiui, paskalas ar patiriamą spaudimą vykdyti kokias nors funkcijas įmonėje. Kaip rašo BBC, priekabiavimas darbo vietoje yra itin paplitęs Pietų Korėjoje. Skaičiuojama, kad su netinkamu elgesiu susiduria apie 70% darbuotojų.

Pagal įstatymą darbdaviai neturės teisės skirti jokių sankcijų, įskaitant ir atleidimą iš darbo, prieš priekabiavimo aukas arba asmenis, kurie pranešė apie incidentą. Už priekabiavimą darbo vietoje gresia bauda iki 30 mln. vonų (apie 25.470 USD) arba iki trejų metų kalėjimo.

Priekabiavimo aukos, patyrusios sveikatos sutrikdymų, galės kreiptis dėl kompensacijos.

Korėjos nacionalinės žmogaus teisių komisijos ataskaitoje skelbiama, kad apie 70% darbuotojų darbe patiria patyčias iš vadovų ir bendradarbių. 60% tokio priekabiavimo aukų apie netinkamą elgesį nepraneša, o 12% darbuotojų prisipažįsta, kad patyčias darbe patiria kasdien.

Įstatymų leidėjai, norėdami detaliai paaiškinti darbdaviams, kokia elgsena laikoma priekabiavimu, suformavo gaires, iliustruojančias, kokie veiksmai yra netinkami biure. Pavyzdžiui, gandų skleidimas, asmeninės informacijos apie kitus žmones viešinimas, o taip pat vertimas rūkyti, gerti ar dalyvauti įmonės renginiuose. Į sąrašą taip pat įtrauktas žodinis priekabiavimas bei viešas kitų gėdinimas.

Ir Lietuvoje

VŽ rašė, kad ir Lietuvos biuruose patyčios nėra išimtis.

„Keblu dar ir tai, kad dažnu atveju patyčios tampa bendravimo norma ir organizacijos net neįsivardija sau, kad susiduria su patyčių darbo vietoje problema“, – teigia Laura Rimkutė, verslo psichologė, lektorė, agentūros „Triple O Consulting“ partnerė ir konsultantė.



Specialistė pabrėžia, kad pirmiausia patyčias svarbu ne tik pripažinti, bet ir atpažinti.

„Juk vienas sarkastišką komentarą gali suprasti kaip aštrų humorą, o kitas – kaip patyčias. Čia ir yra jautri riba, kuri dažnai priklauso nuo to, kas vertina. Žmonės, kurių darbo aplinkoje yra normalu nuolat vienas kitą pašiepti, traukti per dantį, tokį bendravimą laiko tiesiog sarkastiška kultūra. Jei jiems kas nors iš šalies pasako: „Žiūrėkite, pas jus klesti patyčios“, jie puola aiškinti, kad tai tėra bendravimo kultūra. Manyčiau, kad nereikėtų numoti ranka, jeigu diena darbe negali praeiti be kritiškų juokelių ir traukimo per dantį. Žmogus, kurio atžvilgiu skrieja komentarai, dažniausiai jau būna prie jų pripratęs, susikūręs strategiją, kaip reaguoti, todėl net ir neįvardija sau, kad patiria patyčias“, – sako psichologė.