I. Berþauskas papildë „Lietuvos geleþinkeliø“ vadovø komandà

Irmantas Beržauskas, „Lietuvos geležinkelių“ teisės ir atitikties direktorius. Organizacijos nuotr.

„Lietuvos geležinkelių“ (LTG) teisės ir atitikties direktoriaus pareigas antradienį pradeda eiti Irmantas Beržauskas. Daugiau kaip 13 metų patirtį teisės srityje sukaupęs ekspertas sustiprins LTG vadovų komandą.

Pastaruosius devynerius metus I. Beržauskas dirbo bendrovėje „Klaipėdos nafta“, kur nuo 2019-ųjų liepos ėjo teisės skyriaus vadovo pareigas, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Jis taip pat yra dirbęs teisininku kompanijoje „Gridin‘s Group“ bei advokatų kontoroje „Konsus“.

Be to, I. Beržauskas yra asociacijos „Baltic Institute of Corporate Governance“ narys. Jo patirtį dar papildo vadovų magistrantūros studijos Stokholmo aukštojoje mokykloje Rygoje ir tarptautinės vadybos konsultavimo įmonės „McKinsey&Company“ programa „McKinsey“ management program“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„LTG Grupė šiuo metu koncentruojasi į kelias pagrindines kryptis. Pirma, didelį dėmesį skiriame intermodalinių krovinių gabenimui ir siekiame verslo plėtros užsienio šalyse – pavyzdžiui, Lenkijoje. Antra, įgyvendiname svarbius strateginius projektus Lietuvoje: elektrifikuojame ruožą Vilnius-Klaipėda, į priekį juda „Rail Baltica“ projektas. Tad I. Beržausko prisijungimas sustiprins su šiomis svarbiomis užduotimis dirbančią komandą“, - sako Egidijus Lazauskas, LTG generalinis direktorius.

Irmantas Beržauskas, „Lietuvos geležinkelių“ teisės ir atitikties direktorius. Organizacijos nuotr.