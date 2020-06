Pasibaigus įstatymų numatytai patikrai, dirbti pradeda Klaipėdos uosto vadovas A. Latakas

Algimanto Kalvaičio nuotr.

Birželio 15 d., pirmadienį, darbą pradeda Algis Latakas, naujai paskirtas VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius, kuris konkursą į šias pareigas laimėjo prieš du mėnesius.

Anot susiekimo ministerijos, vadovui keliami ambicingi tikslai, iš kurių svarbiausias – užtikrinti darnų uosto augimą, aktyviau reaguojant į taršos klausimus bei glaudžiau derinant uosto ir Klaipėdos miesto interesus. Vadovas taip pat turės rūpintis ilgalaikiu uosto konkurencingumu, užtikrinti sklandų projektų, numatytų Klaipėdos uosto bendrajame plane, įgyvendinimą ir efektyviai panaudoti investicijas į infrastruktūrą. Tikimasi, kad COVID-19 pakoregavus įmonės planus, vadovas sugebės atgaivinti keleivių srautus ir pritraukti papildomų krovinių.

Kilo abejonių

Susisiekimo ministerijos skelbtame konkurse į šias pareigas pretendavo 13 kandidatų. Jaroslavas Narkevičius, susisiekimo ministras, birželio pradžioje sakė, jog laimėjusio kandidato kurį laiką į postą neskyrė dėl to, kad aiškinosi galimus jo viešųjų ir privačių interesų konfliktus, be to, dar nebuvo gautas leidimas jam dirbti su slapta informacija. Dabar skelbiama, kad A. Latakas į uosto direkcijos generalinio direktoriaus pareigas skiriamas pasibaigus įstatymų numatytai patikrai.

Tačiau Seimo Antikorupcijos komisija vis dar turi abejonių, ar konkursas buvo skaidrus. Dėl to ji tris kartus posėdžiavo, tačiau, nepriėmusi galutinio sprendimo, pranešė ketinanti kreiptis į Generalinę prokuratūrą. Konkretų prašymą prokurorams komisija turėtų suformuluoti ir dėl jo balsuoti ketvirtadienį.

VŽ rašė, kad A. Latakas pernai su buvusio Klaipėdos uosto vadovo Arvydo Vaitkaus vedamu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) sąrašu dalyvavo savivaldos rinkimuose. A. Latakas tikina, kad jis nėra LVŽS narys, o jo parinkimą vadovauti valstybės valdomai įmonei nulėmė dalykinės savybės ir kompetencija.

„Aš suprantu, kad atsiras žmonių, jėgų, kurie mato ir norės šitą dalyką eskaluoti. Aš vertinau šitą ir galvojau, kur galėtų būto mano nuodėmė, bet kažkaip nerandu. Ėjau kaip uostininkas, su ta intencija, kad uostas ir miestas – yra daug bendrų reikalų, kad uosto klausimus aš išmanau. Buvo uostininkų grupė, kuri nuėjo su „valstiečiais“, nuėjau ir aš. Galvojau, jei pateksiu į tarybą, galbūt galėsiu įnešt savo patirtį, kaip uostas yra santykyje su miestu, tai buvo mano intencija“, — interviu BNS sakė A. Latakas, kuris anksčiau dirbo koncerno „Achemos grupė“ valdomos Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos („Klasco“) gamybos direktoriumi.