Filmas „BlackBerry" – technologijų milžinės sėkmės istorija ir jos skandalingas žlugimas

Prieš du dešimtmečius technologijų milžinę „BlackBerry“ žinojo visas verslo pasaulis. Įmonė į rinką sugebėjo įvesti inovaciją – pirmąjį pasaulyje išmanųjį telefoną, kuris kardinaliai pakeitė žmonijos bendravimo būdą. Svaiginančios sėkmės sulaukusi novatoriška verslo idėja, o vėliau ir skandalinga įmonės žlugimo istorija, persikelia į kino ekranus. Filmas „BlackBerry“ atskleis technologijų ir telekomunikacijų verslo užkulisius, suteiks vertingų įžvalgų verslo startuoliams ir profesionalams.

Prieš du dešimtmečius apie „BlackBerry“ išmanųjį svajojo kiekvienas, o savo rankose jį turėjo tik išrinktieji. Ir kai atrodė, kad visas pasaulis yra telefono kūrėjų kišenėje, pasirodė jis – Steve‘as Jobsas su „iPhone“. Viena klaida, išdidus prisirišimas prie technologijos, nesugebėjimas laiku stoti į konkurencinę kovą bei susitarti su mobiliojo ryšio operatoriais ir nuo beveik 50 proc. išmaniųjų telefonų rinkos JAV bei milijardų dolerių per metus, krenti iki nulio.

Filmo, sukurto pagal knygą „Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry“, premjera įvyko tarptautiniame Berlyno kino festivalyje – pagyrų jam negaili nei kino kritikai, nei žiūrovai, nei technologijų žinovai. Vieni filmą lygina su Martino Scorsese „Volstryto vilku“, kiti su Davido Fincherio „Socialiniu tinklu“. Kino juostoje pamatysite ir šėlsmą, ir juodąjį humorą bei ironišką požiūrį į Silicio slėnį bei inovatorius. Tuo pat metu tai intriguojantis, kvapą iki paskutinės minutės gniaužiantis trileris, atskleidžiantis technologijų ir telekomunikacijų verslo užkulisius. Kas parduos technologiją: inžinierius ar Harvardo verslo mokyklos absolventas? Kaip persivilioti talentus iš „Google“ ar „Microsoft“? Kaip užkariauti išmaniųjų telefonų rinką?

Verslo startuoliams ir profesionalams režisieriaus Matt Johnson filmas „BlackBerry“ suteiks vertingų įžvalgų apie iššūkius, sprendimų priėmimo procesus, novatorišką mąstymą, reikalingą sėkmei pasiekti. Išmaniųjų telefonų rinkoje būta ir puikių laimėjimų ir sunkių nuopuolių, tad šis filmas būdas suprasti ir tai, kokią didžiulę kainą gali tekti sumokėti už laiku neįvertintas klaidas.

Filmo „Blackberry“ startas kino teatruose nuo gegužės 12 dienos.