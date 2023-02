Praėjusius metus „Eleving Group“ baigė pasiekusi 71,8 mln. eurų EBITDA

„Eleving Group“ generalinis direktorius Modestas Sudnius

Nepaisant lėtėjusios pasaulio ekonomikos, tarptautinė Latvijos finansinių technologijų bendrovė „Eleving Group“ praėjusiais metais sugebėjo išlaikyti stabilų augimą ir gerus pelningumo rodiklius. Palyginti su 2021 m. dvylikos mėnesių laikotarpiu, įvairiose pasaulio šalyse finansinių technologijų kompanijas valdanti Grupė padidino savo grynąjį portfelį 17,8 proc., o grynasis pelnas prieš valiutų keitimą pasiekė 27,3 mln. eurų.

2022 finansinius metus „Eleving Group“ užbaigė su 71,8 mln. eurų EBITDA, t. y. 29,14 proc. daugiau nei 2021 m. Dvylikos mėnesių grynasis pelnas prieš valiutų keitimą pasiekė rekordiškai aukštą 27,3 mln. eurų sumą ir, palyginti su 2021 m. dvylika mėnesių, padidėjo 8,8 mln. eurų. 2022 m. veiklos pajamos pasiekė 175,9 mln. eurų ir, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 14,4 proc.

Lanksčiosios nuomos ir prenumeratos pagrindu grįstų produktų indėlis į dvylikos mėnesių pajamas sudarė 50,8 mln. eurų – net 91,1 proc. daugiau nei per 2021 m. dvylika mėnesių, bet 4,8 proc. mažiau nei praėjusį ketvirtį. Tradiciniai lizingo ir išperkamosios nuomos produktai generavo 68 mln. eurų pajamų – 32,5 proc. daugiau, palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus ir 13,2 proc. daugiau, palyginti su ankstesniu devynių mėnesių laikotarpiu. Tuo tarpu pajamos iš vartojimo paskolų segmento sudarė 57,1 mln. eurų - 12,1 proc. mažiau, palyginti su visu 2021 m. laikotarpiu, bet 4 proc. daugiau, palyginti su praėjusiu ketvirčiu.

„Eleving Group“ portfelis išaugo iki 288,9 mln. eurų ir tai yra rekordinis metinis bendrovės rodiklis. Transporto priemonių finansavimo ir finansinių paslaugų vartotojams sektoriams teko atitinkamai 221,8 mln. eurų ir 67,1 mln. eurų Grupės valdomo portfelio dalis.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„2022-uosius metus pradėjome su atsargiu optimizmu. Atsitraukus koronaviruso (Covid-19) pandemijai atrodė, kad galime planuoti nuosaikų ir nuspėjamą pasaulio ekonomikos augimą. Tačiau besikeičianti geopolitinė padėtis ir karas Ukrainoje pakeitė rinkos ir makroekonomines perspektyvas. Nepaisant to, paskutinį ketvirtį pavyko pasiekti solidų rezultatą ir dvylikos mėnesių laikotarpį baigti su geriausiais finansiniais bei veiklos rodikliais per visą Grupės istoriją.

Pagrindiniu praėjusių metų tikslu sau kėlėme išlaikyti portfelio kokybę, padidinti efektyvumą ir sumažinti portfelio pozicijas paveiktose rinkose, kartu užtikrinant stabilų Grupės augimą. Tad daugiau dėmesio skyrėme valdymo efektyvumui, sąnaudų optimizavimui, kruopščiam kapitalo valdymui ir šiek tiek konservatyvesniam požiūriui į verslą. Džiaugiuosi, jog tai visiškai pasiteisino“, - kompanijos rezultatus komentuoja „Eleving Group“ generalinis direktorius Modestas Sudnius.

Ketvirtąjį 2022 m. ketvirtį Grupė tęsė vietinių obligacijų platinimo Kenijoje programą ir iki metų pabaigos beveik dvigubai viršijo trečiąjį ketvirtį pritrauktą sumą – iš viso pritrauktos lėšos siekė 7,3 mln. eurų.

„Apibendrinant, kas ketvirtį matome šiek tiek lėtesnį portfelio augimą, tačiau tai buvo mūsų pasirinkimas siekiant sumažinti galimą riziką šiuo neapibrėžtu laikotarpiu. Mums pavyko diversifikuoti savo portfelį įvairiose rinkose, o neigiamą karo poveikį sušvelninome atitinkamai sumažindami pozicijas karo paveiktose rinkose. Be to, Grupės finansavimo struktūros diversifikacija tebėra stipri, todėl turime daugiau galimybių pasinaudoti privačiomis skolomis vietos rinkose, ypač Afrikos regione.

Ateinančiais ketvirčiais ir toliau planuojame orientuotis į kontroliuojamą augimą, esamų produktų tobulinimą bei portfelio kokybės užtikrinimą. Be to, atidžiai stebėsime pokyčius finansų rinkose, ypač dėl to, kad ateinančiais metais baigiasi mūsų vietinių trejų metų trukmės obligacijų terminas Latvijoje“, - priduria „Eleving Group“ finansų direktorius Maris Kreics.

Be to, šį mėnesį vykusiuose „Nasdaq Baltic Awards“ apdovanojimuose „Eleving Group“ buvo pripažinti nugalėtojais kategorijoje „Geriausi santykiai su investuotojais First North Bond List“. Pasak bendrovės atstovų, tai reikšmingas kompanijos pripažinimas Baltijos regione, atspindintis sėkmingą, nuoseklų ir ilgametį Grupės darbą kuriant bei palaikant santykius su investuotojais.

Apie Eleving Group

„Eleving Group“ sudaro tarptautinės finansinių technologijų kompanijos, veikiančios įvairiose pasaulio šalyse. Grupė veikia transporto priemonių finansavimo ir finansinių paslaugų vartotojams sektoriuose trijuose žemynuose ir novatoriškais sprendimais bei produktais keičia finansinių paslaugų sektorių.

2012 m. įkurta Latvijoje, Grupė iš esmės pakeitė transporto priemonės įsigijimo procesą. Pirmaisiais veiklos metais išsiplėtusi į visas Baltijos šalis, grupė augo kasmet ir šiuo metu aktyviai veikia 14-oje rinkų. „Eleving Group“, kurios pagrindinė būstinė yra Latvijoje, veikia Baltijos šalyse, Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europoje, Kaukaze, Vidurinėje Azijoje ir Rytų Afrikoje.

Dvejus metus iš eilės nuo 2020 m. Grupė pateko į „Financial Times“ 1000 sparčiausiai augančių Europos įmonių sąrašą.

„Eleving Group“ generalinis direktorius Modestas Sudnius