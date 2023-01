SMK pristato IT kompetencijų akademiją: siūlo įgyti paklausią profesiją

SMK erdvės ©Pranas Karpavičius.

SMK Aukštoji mokykla skatina pokytį darbo rinkoje ir praplėtusi savo veiklos profilį, inicijuoja profesinį mokymąsi IT srityje. Siekdami ekonomiškai neaktyvius asmenis integruoti į šiuolaikiniame pasaulyje paklausią sritį, arba norintiems persikvalifikuoti, SMK pristato IT kompetencijų akademiją, kurioje siūlo IV lygmens profesinius mokymus ir trumpuosius tematinius kursus.

SMK pristato papildomą galimybę norintiems kelti savo kompetencijų ir žinių lygį bei įgyti daugiau praktikos – SMK IT kompetencijų akademiją. IT kompetencijų akademija siūlo rinktis paklausius kursus IT srityje darbo neturintiems arba norintiems persikvalifikuoti asmenims. SMK IT kompetencijų akademija siūlo net 10 mokymų programų, kurias pabaigus suteikiami visoje Europos Sąjungoje pripažįstami profesinio mokymo diplomai ar kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

IT kompetencijų akademija skirta moksleiviams, baigusiems vidurinę mokyklą, nedirbantiems asmenims, kurie nori susirasti gerai apmokamą ir paklausų darbą, bei jau dirbantiems asmenims, siekiantiems persikvalifikuoti. Siūlomos profesinio mokymo programos aktualios ir įmonių vadovams, kurie gali siųsti persikvalifikuoti savo darbuotojus per itin trumpą laiką aukštojo mokslo įstaigoje.

SMK Aukštosios mokyklos direktorė Viktorija Palubinskienė sako, kad IT kompetencijų akademija atliepia mokymosi visą gyvenimą paradigmą, kuri ateina tiek iš europinių nuostatų, tiek iš bendro visuomenės vystymosi.

SMK direktorė Viktorija Palubinskienė.

„Atliepdama visuomenės poreikius, SMK taip pat vadovaujasi tuo principu, kad svarbu nesustoti ir tobulėti nuolat, o tam reikia pasirinkti skirtingas mokymosi formas – vieniems reikia aukštojo mokslo išsilavinimo, kitiems svarbiau profesinės žinios ir kompetencijos.

Profesinis mokymasis suteikia koncentruotą tam tikro lygio žinių ir kompetencijų portfelį, kuris yra įgaunamas per trumpą laiką. Besimokantys gali gana greitai įgyti kompetencijas, kurios reikalingos darbo rinkoje. Net ir tie žmonės, kurie turi aukštąjį išsilavinimą, mato ir profesinio mokymosi privalumus bei pasirenka jį, kadangi skirtingoms kompetencijoms reikia skirtingų priemonių“.

IT kompetencijų akademijos privalumas – trukmė, lankstumas, tačiau svarbiausia – kokybė. V.Palubinskienė pastebi, kad per beveik 30 metų sukaupta SMK aukštojo mokslo studijų vykdymo patirtis sėkmingai leidžia vystyti ir profesinio mokymosi programas.

„Esame aukštoji mokykla, todėl ir IT kompetencijų akademijos veiklą vystome vadovaudamiesi aukštojo mokslo studijų privalomais kriterijais. Vykdydami formalias ir neformalias profesinio mokymosi programas, laikomės tų pačių standartų, todėl mokymosi kokybė yra garantuota. Be to, veikiame lanksčiai, greitai reaguojame ir nekuriame bereikalingos biurokratinės naštos, kuri galbūt apsunkintų mokymosi procesą. Kadangi dažnai profesinį mokymąsi pasirenka ir jau dirbantys asmenys, kurie nori persikvalifikuoti, suteikiame jiems sąlygas suderinti savo laiką“, – sako SMK direktorė.

Justina Raškauskienė Omnisend Vyriausioji talentų vadovė.

Prognozuojama, kad 2023 m. tarp geidžiamiausių profesijų vis dar pirmaus IT sritis – duomenų mokslininkai, mašininio mokymosi, kibernetinio saugumo specialistai, įvairių kalbų programuotojai, infrastruktūros inžinieriai ir kt.

Atsižvelgdami į prognozes, SMK socialiniai partneriai įmonė „Omnisend“ taip pat skelbia, kad IT specialistų paklausa ateityje išliks.

„IT – vis dar ateities profesija. Dirbtinis intelektas, mašininis mokymasis, 5G, debesijos sprendimai jau dabar pagreitina mūsų darbus ir gyvenimą bei skatina tolimesnes inovacijas. Todėl IT specialistų poreikis tikrai išliks, galbūt keisis principai ir pagrindiniai iššūkiai. Viena iš minimų ateities tendencijų yra apie tai, kad ateityje IT specialistai/programuotojai bus atsakingi ne tik už produkto kūrimą, bet ir už aplinkos sukūrimą, kitų padalinių darbuotojų įtraukimą, įgalinant juos pačius tiesiogiai prisidėti prie programinio kodo rašymo“, – įžvalgomis dalijasi „Omnisend“ vyr. talentų vadovė Justina Raškauskienė.

Kitas SMK socialinis partneris, aukštųjų technologijų prekės ženklas „Teltonika“ pastebi, kad įgyti reikalingų kompetencijų IT srityje niekada nėra per vėlu. Apie tai plačiau pasakoja „Teltonika Telematics“ IoT akademijos koordinatorė Julija Lekavičiūtė.

Teltonika Telematics IoT akademijos koordinatorė Julija Lekavičiūtė

„Su amžiumi esame linkę mažiau rizikuoti, renkamės stabilumą, tad baimės, susijusios su persikvalifikavimu, yra natūralios ir, vargu, ar jų visiškai galime išvengti. Niekas negimė mokėdamas – svarbu tikslingai ir nuosekliai siekti užsibrėžtų tikslų. Nėra geresnio specialisto už tą, kurio akys dega motyvacija ir kuris nuoširdžiai mėgaujasi atliekamu darbu. Norintiems sieti savo karjerą būtent su IT sritimi, rekomenduojame rinktis SMK IT kompetencijų akademiją, o vėliau, galbūt ir praktiką „Teltonika IoT academy“. Tai galėtų būti labai tvirti pirmieji žingsniai šios karjeros link“, – sako J.Lekavičiūtė.

Lietuvos Užimtumo tarnyba 100 proc. finansuoja ir kviečia rinktis profesinio mokymo bei kvalifikacijos kėlimo kursų programas SMK IT kompetencijų akademijoje. *Galimi ir kiti finansavimo būdai.

Lietuvos Užimtumo tarnyba 100 proc. finansuoja ir kviečia rinktis profesinio mokymo bei kvalifikacijos kėlimo kursų programas SMK IT kompetencijų akademijoje. *Galimi ir kiti finansavimo būdai.

