Ko gali tikėtis iš privataus į viešąjį sektorių atėjęs vadovas?

Lina Preikšienė, Romualda Stragienė, Dalius Misiūnas.

Viešojo sektoriaus sąvoka vis dar lydima įvairių mitų ir pajuokavimų. Tikriausiai ne vienas yra girdėjęs raginimą nesielgti kaip viešajame sektoriuje ir jausti daugiau savininkiškumo. Nepaisant to, atsiranda vadovų, kurie iš privataus sektoriaus perkelia savo žinias į viešąjį ir imasi pokyčių. O norintiems pokyčių, ekspertų teigimu, šiuo atveju atsiveria didžiulės galimybės.

Romualda Stragienė, šiemet stojusi už Inovacijų agentūros vairo, yra puikus pavyzdys, kaip privatų sektorių galima iškeisti į viešąjį. Iki tol nuo 2005 metų ji dirbo didžiausioje Lietuvoje kosmetikos gamybos bendrovėje „BIOK laboratorija“ – buvo rinkodaros vadovė, direktorė, o pastaraisiais metais ir valdybos pirmininkė. Ji sako, kad galimybė vadovauti agentūrai užkabino dėl dviejų priežasčių: noro prisidėti prie visos Lietuvos verslo sistemos ir veiklos plotis.

„Gavau daugiau nei tikėjausi – sujungus tris agentūras po vienu stogu, mes tarp savo klientų turime ir pradedančių verslininkų. Man asmeniškai visada patiko veiklų įvairovė, kada reikia matyti daugiau pločio, ne gylio“, – tikina R. Stragienė.

Naujoji vadovė pasakoja, kad kol kas viešajame sektoriuje labiausiai nustebino keli dalykai. Pirmiausia, didelė dokumentų skaitmenizacija – daugiau nei 90 proc. jų pasirašo elektroniniu būdu. Antra, sugriautas mitas dėl vyresnio amžiaus kolektyvo. Paaiškėjo, kad komandoje dirba daug jaunesnio amžiaus kolegų.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Iš ne tokių malonių dalykų – lėtesnis sprendimų priėmimo greitis, atsirandantis tiek dėl organizacijos dydžio, tiek dėl viešojo sektoriaus ypatumų. Be to, tenka susidurti su daugybe suinteresuotų šalių. Viešajame sektoriuje kiekvienas gali jaustis tavo klientu, nors tikrai ne su visais dirbame, arba turi kitų interesų: gali būti tiekėjas, paslaugos bendrakūrėjas, galbūt potencialus klientas, ekspertas arba konsultantas. Tie interesai dažnai būna skirtingi arba vieni kitiems prieštaraujantys. Reikia suprasti, kad visiems geras nebūsi“, – atvirauja R. Stragienė, Inovacijų agentūros vadovė, žadanti augančią Inovacijų agentūros orientaciją į klientą.

Institucijos prisitaiko prie verslo taisyklių

Kol privataus sektoriaus dalyviai siekia uždirbti pelno, valstybiniame sektoriuje esančių institucijų tikslas – paslaugos klientams suteikimas. Veiklos efektyvumas šiuo atveju matuojamas, kaip sekasi išleidžiant mažiau pinigų užtikrinti paslaugų kokybę.

Genius Lukošius, Lietuvos transporto saugos administracijos vadovas, teigia, kad per paskutinius penkerius metus viešasis sektorius labai pasikeitė ir didele pokyčio priežastimi tapo iš privataus verslo pritraukti vadovai – tokie kaip R. Stragienė.

„Mūsų institucijos pamažu prisitaiko prie versle galiojančių taisyklių“, – pastebi G. Lukošius, įsitikinęs, kad versle įprastos strategija, vizija ir misija turi tapti privaloma viešojo sektoriaus įmonių dalimi.

Jis atvirai sako, kad viešojo sektoriaus ir toliau laukia didžiuliai iššūkiai, nes tikslas išlieka aiškus – kuo labiau priartėti prie privataus verslo gerųjų pavyzdžių.

„Deja, tenka pripažinti, kad pokyčius viešasis sektorius priima sunkiau, nes istoriškai jie būdavo susiję su neigiamais dalykais, pavyzdžiui, darbuotojų atleidimu, – sako G. Lukošius. – Dėl šios priežasties negali tiesiog pasakyti savo darbuotojams, kad dabar bus kitaip, nei buvo iki šiol.“

Pasak jo, tokiu atveju be galo svarbi tampa vidinė komunikacija, o vadovo darbas neatsiejamas nuo stiprių socialinių įgūdžių ir ypač gebėjimo būti empatišku.

„Prieš imantis pokyčių, svarbu žmonėms paaiškinti, kodėl tų pokyčių apskritai reikia. Tai galima padaryti tik bendraujant. Kai aš, kaip vadovas, esu atviras, bendraujantis, lengviau atliepti tiek darbuotojo, tiek kliento lūkesčius. Būtina įgyti žmonių pasitikėjimą ir gebėti juos prakalbinti, jei norime kokybinio pokyčio organizacijos viduje“, – įžvalgomis dalijasi Lietuvos transporto saugos administracijos vadovas, kurį patį darbe motyvuoja galimybė keisti ir tobulinti instituciją.

Siekiant pokyčių viešajame sektoriuje, jo nuomone, aktualios tampa ir vertybės: „Pastebėjau, kad toks požiūris motyvuoja žmones. Jie supranta, kad darbas yra ne tik apie atliktų paslaugų kiekį.“

G. Lukošius juokauja, kad viskas galiausiai apsisuka ir pats vadovas gali tapti tos viešojo sektoriaus paslaugos gavėju. Taip nutikus, būtų gerai matyti instituciją atvirą ir atliepiančią klientų lūkesčius.

Lyderystės stygius

Daliaus Misiūno, ISM Universiteto rektoriaus, nuomone, pokyčius viešajame sektoriuje stabdo lyderystės stoka ir susikoncentravimas į turimus įgaliojimus bei funkcijas.

„Pirmiausia, reikia atskirti vadovavimą ir lyderystę. Vadovavimas yra apie kompleksiškumo suvaldymą, o lyderystė – apie pokytį. Jei jos būtų daugiau, pokyčiai vyktų sparčiau“, – aiškina buvęs „Lietuvos Energijos“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas.

Tačiau jis sutinka, kad šiuo metu viešajame sektoriuje yra daug galimybių pokyčiams įgyvendinti: „Dirbti viešajame sektoriuje yra kilni misija. Tu dirbi, kad valstybė būtų geresnė ir stipresnė. Tokia motyvuojanti misija, galimybė įgyvendinti pokytį ir pamatyti rezultatą per gana trumpą laiką galėtų pritraukti vadovus iš privataus į viešąjį sektorių.“

Tiesa, viskas priklauso nuo vadovo, kuris gali pagal savo supratimą formuoti vidinę įmonės kultūrą. Ne vienai įmonei vadovavęs D. Misiūnas primena: visos organizacijos, tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje, yra sudarytos iš žmonių. Kas jose skiriasi – organizacijos kultūra. Žmonės renkasi, ar jiems tinka ta kultūra ir patys ją formuoja.

„Kultūra dažniausiai formuojama iš viršaus į apačią. Organizacijoje esantis žmogus prisitaiko, kiek gali sau leisti. Tikrai nereikia pakeisti kiekvieno žmogaus organizacijoje, pokyčiams įgyvendinti užtenka 10-15 proc. kritinės masės. Vis dėlto sutinku, kad viešajame sektoriuje kultūrą pakeisti tikriausiai nėra lengva dėl vienos priežasties. Viešajame sektoriuje, priešingai nei privačiame, nėra vieno centrinio žmogaus, kuris tą kultūrą formuotų. Kadangi politikai keičiasi, kultūra formuojama atskirų institucijų vadovų arba vidurinio lygmens vadovų, dėl ko lyderystės pokyčiams nėra, o dominuoja „apsisaugojimo“ nuo darbo ir atsakomybės prioritetas“, – teigia D. Misiūnas.

Pokyčių siekiančiam vadovui reikia išsigryninti aiškų tikslų ir viziją, suburti komandą, o tada, pasak D. Misiūno, jau siekti viską subalansuoti.

„Tam padeda ir empatija, – G. Lukošiui pritaria ir D. Misiūnas. – Empatija, arba emocinis intelektas, yra gebėjimas suprasti save ir kitą. Turintys stipresnį emocinį intelektą sugeba sukurti stipresnes ir tvaresnes organizacijas.“

Apriboti vadovų veiksmai

Viešojo sektoriaus vadovams organizuojami mokymai, kur jie gali stiprinti savo kompetencijas. Šiuos mokymus vedanti Lina Preikšienė, verslo konsultacijų bei mokymų įmonės „Grand Partners“ ugdymo partnerė, „Verslo žinių“ akademijos lektorė, įsitikinusi, kad viešojo sektoriaus vadovų kai kurios kompetencijos turėtų būti net stipresnės nei dirbančių privačiame.

„Jie susiduria su papildomais iššūkiais, kurių išvengia privatus verslas. Pirmiausia, viešajame sektoriuje yra tam tikri apribojimai, pavyzdžiui, griežtai veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Reikia atsižvelgti ir į politinius interesus, kitaip tariant, vadovų veiksmus riboja kitų priimti politiniai sprendimai ir ambicijos. Toks įspraudimas į rėmus gali neigiamai atsiliepti vidinei motyvacijai“, – dėsto L. Preikšienė, antrindama D. Misiūno įžvalgoms apie politinių veiksnių įtaka viešojo sektoriaus progresui.

Be to, kaip pastebi lektorė, viešajame sektoriuje dažnai jaučiama baimė viešai kalbėti apie veiklą ar priimtus sprendimus, mat tai gali sukelti neigiamas reakcijas, kuriems šis sektorius itin jautrus.

„Iš privataus verslo atėjęs vadovas gali susidurti ir su tokia situacija, kada darbas vyksta tik formaliai. Privačiame sektoriuje, jei nėra darbo rezultato, ieškoma darbuotojo pamainos. Viešajame sektoriuje to taip lengvai nepadarysi. Be to, dažnai šiame sektoriuje žmonės pradirba ir kelias dešimtys metų. Tai reiškia, kad žmones sunkiau motyvuoti arba, kaip mėgstama sakyti, sunkiau uždegti žmonių akis“ – pasakoja organizacijų psichologė ir mokymų trenerė.

Pasak jos, dar viena silpna vieta pareigybės ir pagal valstybės tarnautojo kriterijus vykstančios atrankos, dėl kurių sunkiau prisitraukti naujų žmonių.

„Visgi jei vadovas mato šiame darbe prasmę, o ją pamatyti lengva, jis gali pritraukti ir kitus žmones. Tokiu atveju vadovas tampa vidinės motyvacijos varikliu. Mano nuomone, taip pat svarbu nesuabsoliutinti viešojo sektoriaus, nes įstaigos yra skirtingos. Vienos jau yra padariusios didžiulę pažangą, kitos dar tik eina šiuo keliu. Norintys naujų iššūkių vadovai tikrai turėtų pasidomėti viešojo sektoriaus pasiūlymais ir tapti pokyčių dalimi“, – ragina verslą konsultuojanti L. Preikšienė.

[infogram id="df195edb-13f6-471d-84ed-db704ca48c83" prefix="CFv" format="interactive" title="„Verslo žinių“ akademijos mokymai"]

Lina Preikšienė, Romualda Stragienė, Dalius Misiūnas.