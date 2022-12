ESO skelbia atranką vadovauti Paslaugų tarnybai: įrodykite savo profesionalumą didžiausioje šalies bendrovėje

ESO generalinis direktorius, Renaldas Radvila.

Elektros ir gamtinių dujų skirstymo bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), kuris priklauso valstybės valdomai tarptautinei energetikos bendrovei „Ignitis grupė“, paskelbė atranką vadovauti Paslaugų tarnybai. Jos vadovė (-as) yra vienas iš aukščiausių vadovų visos grupės mastu. Kandidatų laukiama iki gruodžio 27 d.

ESO Paslaugų tarnybai beveik ketverius metus vadovavo Renaldas Radvila, kuris lapkritį paskirtas ESO generaliniu direktoriumi.

Kai tenka keisti skrendančio lėktuvo variklius

„Prieš ateidamas į ESO dirbau telekomunikacijų sektoriuje, kuris garsėja savo dinamiškumu, reikalauja greitų sprendimų ir reakcijos į klientų poreikių bei rinkos dinamiką, nesustojantį IT sistemų modernizavimą. Ten dirbant atrodė, kad tai jau aukščiausias lygis. Kaip mėgdavo sakyti buvęs vadovas lygindamas aviaciją su telekomunikacijomis, – pastarojoje variklį reikia keisti ne žemėje, o skrendant lėktuvui, – juokaudamas pasakoja R. Radvila. – Tačiau ėmęs dirbti ESO įsitikinau, kad čia dinamikos tiek, jog reikia sugebėti skrydyje „keisti“ ne vieną, o visus keturis variklius vienu metu. Todėl ir savo „LinkedIn“ paskyroje parašiau, kad tai darbas, apie kurį bus ką papasakoti savo anūkams.“

Anot jo, būsimo kolegos laukia rimti iššūkiai, nes teks suvaldyti daugybę darbų, projektų, pokyčių vienu metu. Dalis šių projektų vieši, matomi rinkoje, tačiau taip pat daug darbų vykdoma bendrovės viduje, apie kuriuos kol kas viešai nekomunikuojama, kurie bus viešinami po metų ar daugiau.

ESO tapo bendradarbiaujančia organizacija

„Suprantama, kad ESO dalyvauja visur, kur tik atsiranda bet koks santykis su dujomis ar elektra, – konstatuoja bendrovės vadovas. – O Ukrainos atveju matome, kad ypatingomis sąlygomis energetikai pagal svarbą tapo antri po kariuomenės, tai strateginės reikšmės sritis valstybei.“

Tarp vienų didžiausių per keletą metų atliktų darbų R. Radvila pamini išmaniųjų skaitiklių diegimą, kurie nuotoliniu būdu automatiškai nuskaito elektros energijos suvartojimą, informuoja apie tinklo parametrus, elektros tiekimo sutrikimus, vartotojui leidžia analizuoti elektros vartojimo duomenis ir priimti racionalius sprendimus taupant elektrą. Lietuvoje gyventojams ir verslui jau įdiegta apie 180.000 išmaniųjų elektros skaitiklių.

„Vadovaujant ESO Paslaugų tarnybai teko nueiti visą išmaniųjų skaitiklių kelią – nuo tarptautinio pirkimo paskelbimo iki reikalingų sistemų ir teisinės bazės sukūrimo bei fizinio jų įdiegimo klientų apskaitos spintose, – prisimena R. Radvila. – Šiandien taip pat jau sukurta sistema, įgalinanti elektros tiekėją pasikeisti per vieną dieną, vyksta pasirengimas, kad ESO atviraisiais duomenimis galėtų naudotis trečiosios šalys savo verslui kurti ir plėtoti.“

Anot jo, bendraudama su klientais ESO žengė toliau – ne atsakinėja į klausimus, o sukūrė bendravimo erdvę, kur visos suinteresuotos pusės gauna atsakymus, pvz., savivaldybės, elektromobilių stotelių vystytojai ir pan. „ESO tapo ne atsakinėjančia puse, o bendradarbiaujančia“, – teigia bendrovės vadovas.

Įveikti atsinaujinančios energetikos augimo bumą ir gamtos išdaigas

Jis taip pat akcentuoja, kad ESO Paslaugų tarnybos direktoriui teks spręsti iššūkius ir dėl milžiniškai augusio užklausų bei interesantų kiekio, kurį iššaukė elektros rinkos liberalizavimas, energijos kainų šuolis. Beje, pastarasis paskatino saulės elektrinių bumą, kai per dieną ESO sulaukdavo ir 1.000 paraiškų iš norinčiųjų tapti elektros gamintojais bei reikėdavo patikrinti jų galimybes įsirengti saulės elektrines ir jas įjungti į bendrą tinklą.

Išmanieji skaitikliai.

„Iššūkių kelia ir dažnėjančios gamtos išdaigos, nes pastaraisiais metais gamta energetikams staigmenų pateikia gerokai dažniau, nei yra planuojama. Jei anksčiau krizinės situacijos, pavyzdžiui, audros ar neįtikėtinas snygis, remiantis istoriniais faktais, buvo modeliuojamos kas 5–7 metai, tai pastaruoju laiku buvo metų, kai tokios situacijos pasikartodavo kasmet ar net pora kartų per metus ir tekdavo išnaudoti visus tokiems atvejams sukauptus medžiagų rezervus. Tačiau svarbiausia, kad mūsų specialistai, kolegos yra atsidavę savo profesijai ir negaili jėgų, kai ištinka krizinės situacijos“, – pasakoja ESO vadovas.

Kas laukia ESO Paslaugų tarnybos vadovo

R. Radvila akcentuoja, kad ESO Paslaugų tarnybos vadovo pirmiausia laukia kasdienis darbas su verslo ir privačiais klientais bei įvairiais rinkos dalyviais, elektros tiekėjais.

Per ateinančius pora metų reiks baigti diegti išmaniuosius elektros skaitiklius. Iki šių metų pabaigos gyventojams ir verslui bus įdiegta apie 200.000 išmaniųjų elektros skaitiklių, o per ateinančius pora metų reiks įdiegta dar po 500.000, t. y. 65% elektros vartotojų. Migravimas į elektroninę erdvę susijęs su įvairiomis rizikomis, logistikos suvaldymo iššūkiais.

ESO Paslaugų tarnybos vadovas taip pat atsakingas už duomenų įdarbinimą. Iki 2023 m. pabaigos ESO planuoja sukurti bendrą duomenų talpinimo ir keitimosi jais platformą. Šiais duomenimis galės naudotis ir ESO, ir kitos bendrovės savo paslaugoms kurti.

„Taip pat laukia daugybė inovacijų, inovatyvių produktų paieška, jų bandymas ir diegimas, bendradarbiavimas su Europos organizacijomis ir energetikos sektoriaus startuoliais, jų idėjų panaudojimas“, – apie būsimo ESO Paslaugų tarnybos vadovo darbus pasakoja bendrovės vadovas.

R. Radvila tikisi, kad naujasis Paslaugų tarnybos vadovas savo iniciatyvumu, drąsa pokyčiams ir inovacijoms, turima vizija tinkamai papildys jau suburtą tvirtą komandą.

Daugiau informacijos apie skelbiamą atranką vadovauti ESO Paslaugų tarnybai, o taip pat pagrindines atsakomybes, reikalavimus, papildomus kandidatės (-o) privalumus rasite Ignitisgrupe.lt tinklapyje. Savo gyvenimo aprašymą galima siųsti iki š. m. gruodžio 27 d.

Apie „Ignitis grupę“

„Ignitis grupė“ – tai didžiausia bendrovė ir energetikos lyderė Baltijos šalyse, kurios akcijomis prekiaujama „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržoje. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas reikalingas paslaugas. „Ignitis grupė“ įvertinta tarptautiniu sertifikatu „Top Employer 2022 Lietuva“, kuris skiriamas įmonėms už taikomus aukščiausius standartus žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, užtikrinant geras darbo ir tobulėjimo sąlygas.

ESO yra tarptautinės „Ignitis grupės“ dalis: vienas iš dviejų pagrindinių grupės veiklos segmentų. Pagrindinės ESO veiklos – patikimos infrastruktūros užtikrinimas efektyviai investuojant, diegiant išmanius sprendimus, energijos skirstymas šalies gyventojams bei įmonėms, žaliosios transformacijos ir rinkos paslaugų įgalinimas per prielaidas atsinaujinančiai energetikai, elektromobilumui bei per skaitmeninius ir platforminius sprendimus rinkos dalyviams. ESO rūpinasi daugiau nei 127.000 km elektros linijų, eksploatuoja per 9.000 km dujotiekių, aptarnauja 1,8 mln. privačių ir verslo klientų Lietuvoje.

