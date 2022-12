„Vilnius Coding School“: nuo šiol pilnai finansuojami IT mokymai visų įmonių darbuotojams

Keisti karjerą į technologijų sritį toliau išliekant populiariu pasirinkimu, darbo rinkos žaidėjai ieško sprendimų, ir kaip išspręsti darbuotojų trūkumo problemą, ir kaip suteikti žmonėms įrankius išlikti paklausiems besikeičiančioje rinkoje.

Vienas variantų – nuo šiol ir dirbantys asmenys gali pasinaudoti Užimtumo tarnybos (UT) finansuojamomis mokymosi programomis. Dar neseniai tokia galimybe galėjo naudotis tik nedirbantys asmenys.

Pasak Eimantės Šataitės, tarptautinės programavimo mokyklos „Vilnius Coding School“ mokymų skyriaus vadovės, nuolatinis mokymasis ir žinių sėmimasis yra vieni žingsnių, norint išlikti paklausiam darbo rinkoje.

Eimantėeė Šataitė, tarptautinės programavimo mokyklos „Vilnius Coding School“ mokymų skyriaus vadovė.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



„Deja, ne visada žmogus turi prabangą padaryti pauzę tarp karjeros keitimo ar darbų, todėl itin džiugu, kad nuo šiol yra galimybė tiek dirbti, tiek gauti finansavimą IT mokymams. O pati IT rinka yra itin dinamiška ir niekada nestovi vietoje tiek dėl išorinių veiksnių, tiek dėl viduje verdančios kovos, kaip į IT pritraukti talentų“, – sako E. Šataitė ir pabrėžia, kad ši kova šiuo metu kiek aprimusi, bet IT žinių poreikis išlieka.

Į finansuojamus IT mokymus durys atvertos ir dirbantiems asmenims

Persikvalifikavimo į IT rinką specialistė pasakoja, kad darbo rinkos dalyviai ir toliau drąsiai žvelgia į karjeros keitimą, jei esama tampa nebeaktuali ar nebetenkina asmeninių lūkesčių, tik visgi nori jaustis ir finansiškai saugūs.

„Susiduriama su situacija, kad tokiu atveju karjeros keitimą žmogus atideda laikams, kai galės padaryti pauzę tarp darbų. Tai stabdo tiek asmeninį žmogaus augimą, tiek darbo rinkos poreikių atliepimą. Todėl labai svarbu, kad nuo šiol asmenys, nusprendę keisti karjerą, nebeprivalo daryti pertraukos – gali dirbdami kreiptis į UT ir pretenduoti į visiškai finansuojamus IT srities mokymus. Po jų asmuo gali tęsti savo naują karjeros etapą esamoje darbovietėje, ar ieškoti naujų iššūkių. “

Nuo praėjusių metų pradžios „Vilnius Coding School“ mokykloje karjerą pakeisti nusprendė daugiau nei pora tūkstančių studentų. Dalis jų pasirinko UT siūlomas finansuojamas mokyklos programas. Matydama nuolat augantį mokyklos studentų skaičių tarptautiniu mastu, programavimo mokykla nuolat plečia savo komandą ir paslaugų krepšelį. Šių metų pabaigoje mokykla planuoja pasiūlyti sustiprintą kibernetinio saugumo mokymų paketą tarptautiniu mastu.

UT duomenimis, šių metų sausio–lapkričio mėn. IT srities programas rinkosi 1 165 UT klientai, iš jų – 36 užimti asmenys. Šiemet vienos populiariausiųjų programų, kalbant apie IT sritį, – Front-End serverless, Web dizaino (UX/UI), Python, duomenų analitikos, CNC ir panašios mokymo programos, kurias pasirinko 463 klientai.

Taip pat, asmuo studijuojantis per UT finansuojamus mokymus, gali gauti studento stipendiją. Ji šiuo metu siekia 219 eurų.

UT: skatinama įgyti bet kokiems ekonominiams sukrėtimams atsparias profesijas

UT Planavimo ir monitoringo skyriaus vedėja Dalė Čičelienė primena, kad UT specialistai skatina žmones naudotis galimybe įgyti bet kokiems ekonominiams sukrėtimams atsparias profesijas.

„Darbo rinkoje dabar ypač ryškūs darbo pasiūlos ir paklausos neatitikimai, nes, skaitmenizavimo procesams įsibėgėjant, trūksta kvalifikuotų specialistų. Tiek darbo ieškantys, tiek dirbantys žmonės jau dabar turėtų susimąstyti apie galimybę keistis, nes nebėra „amžinų“ profesijų, o kartais net turintiems profesinę kvalifikaciją pakanka įgyti tik trūkstamą kompetenciją. Šiuo metu galima rinktis iš plataus profesinio mokymo programų modulių sąrašo“, – pasakoja D. Čičelienė.

UT Planavimo ir monitoringo skyriaus vedėja Dalė Čičelienė.

Ji teigia, kad žmonės raginami rinkdamiesi profesiją atsižvelgti į ateities perspektyvas, geresnį atlyginimą, karjeros galimybes, o aukštą pridėtinę vertę kuriančios kvalifikacijos ir kompetencijos būtent į tai ir orientuotos.

„Stebėsena rodo, kad per devynis šių metų mėnesius bendras profesinio mokymo efektyvumas po 6 mėnesių, t. y. asmenys, kurie baigė profesinį mokymą prieš 6 mėnesius ir po 6 mėnesių dirba, siekė 80,9 proc., o tarp pasirinkusių aukštą pridėtinę vertę kuriančias programas darbo rinkoje liko 90,3 proc. Šie rezultatai liudija, kad paklausią programą baigęs žmogus ne tik turės dokumentą, bet ir tvarią darbo vietą“, – sako D. Čičelienė.

Anot D. Čičelienės, naujos kartos programas dažniausiai renkasi 30–44 metų darbo ieškantys žmonės (53 proc.), taip pat jaunimas iki 29 metų – 44,3 proc. Moterys ryžtasi paklausią specialybę įgyti kiek dažniau – 50,1 proc. iš visų pradėjusių mokytis.

Kas gali pretenduoti į IT mokymus?

Duomenų analitikos, svetainių kūrimo, UX/UI svetainių dizaino ir Front-End programavimo pagrindų programos, automatinio testavimo ir Javascript (Front-End) mokymai – vieni populiariausių renkantis karjeros pokyčius. Šie mokymai yra finansuojami tiek dirbantiems asmenims, tiek bedarbiams, kurie naudojasi UT paslaugomis.

Į „Vilnius Coding School“ mokymus, finansuojamus per UT užimtiems asmenims skirtą programą, gali pretenduoti tiek dirbantys pagal darbo sutartį, tiek vykdantys veiklą individualiai ar turintys bedarbio statusą. Mokymai užimtiems asmenims vyksta vakariniu formatu, siekiant suteikti galimybę suderinti mokymus su darbu.

Mokymų trukmė iki 4,5 mėn. Mokymus galima rinktis ir nuotoliniu būdu, todėl mokytis gali žmonės iš visos Lietuvos.

Daugiau apie finansuojamus IT mokymus užimtiems asmenims: https://www.vilniuscoding.lt/kaip-dirbantiems-gauti-uzt-finansavima-mokymams-d-u-k/