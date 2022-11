Teismas išteisino buvusį „Oro navigacijos“ vadovą M. Beliūną dėl neteisėto informacijos rinkimo

Marius Beliūnas, buvęs VĮ „Oro navigacija“ generalinis direktorius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vilniaus miesto apylinkės teismas dėl neteisėto informacijos rinkimo išteisino Marių Beliūną, buvusį valstybės įmonės „Oro navigacija“ Saugos ir saugumo departamento vadovą. Jis anksčiau ėjo ir įmonės generalinio direktoriaus pareigas.

Jis išteisintas kaip nepadaręs veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, paskelbė teisėja.

M. Beliūnui buvo pareikštas kaltinimas pagal Baudžiamojo kodekso 295 straipsnį, numatantį atsakomybę už neteisėtą techninių priemonių įrengimą ar panaudojimą informacijai rinkti.

Jis buvo kaltinamas, kad, eidamas Saugos ir saugumo departamento vadovo pareigas, 2021 metų balandžio 30 dieną, prieš įmonės valdybos posėdį, kuriame buvo sprendžiami įmonės struktūros pakeitimo klausimai, tuo metu laikinai einančios generalinio direktoriaus pareigas Redvitos Četkauskienės kabinete po spintele paliko įjungtą rašiklio tipo diktofoną su daugiakrypčiais stereo mikrofonais. Šiame kabinete turėjo vykti valdybos posėdis dėl įmonės struktūros pokyčių.

Bylos duomenimis, tądien M. Beliūnas į pastatą pateko anksčiau nei prasideda darbas, apsaugai nurodęs, esą eina pašerti kolegės žuvyčių. Įtarimų kilo, nes M. Beliūno kolegė, turinti darbe žuvyčių, jau buvo atvykusi į darbą, todėl vadovo kabinetą buvo nuspręsta patikrinti ir taip buvo rasta pasiklausymo įranga.

„Baudžiamajai atsakomybei kilti nepakanka vien objektyviųjų požymių, reikia ir subjektyviųjų. Jo tikslas – įrašyti valdybos posėdį, šis tikslas nėra įrodytas, nebuvo žinoma, kad posėdis vyks jos (R. Četkauskienės – BNS) kabinete, iki tol nė vieno posėdžio jos kabinete nevyko“, – skelbdama nuosprendį jo motyvus aiškino teisėja Dalia Ulianskaitė-Zabulionienė.

Dalis informacijos – žinota iki posėdžio

Teisėja taip pat atkreipė dėmesį, kad apie įmonės struktūros pokyčius jau buvo žinoma iki posėdžio, apie tai žinojo profsąjungos.

Be to, M. Beliūnas turėjo informaciją, o ją gavo per apsirikimą nepanaikinus jo prisijungimo duomenų.

„Negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn, nepasitvirtino tikslas pagal kaltinimą, byla nagrinėjama kaltinamojo akto ribose“, – sakė teisėja.

Nuosprendis nėra galutinis ir dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

2020 metais M. Beliūnas laimėjo valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus konkursą.

Iki paskyrimo į šias pareigas įmonėje jis dirbo trejus metus, iki tol M. Beliūnas dirbo Krašto apsaugos sistemoje ir buvo ne kartą apdovanotas už nuopelnus bei pasižymėjimą tarnyboje. Darbo susisiekimo sektoriuje metu skatintas ministro padėka už aktyvų darbą skaidrinant valstybę.

M. Beliūnas buvo atšauktas iš direktoriaus pareigų valdybai išreiškus nepasitikėjimą juo.

Valstybės įmonė „Oro navigacija“ yra sertifikuota Europos oro navigacijos paslaugų teikėja, teikianti oro eismo valdymo, ryšių, navigacijos ir stebėjimo bei oro navigacijos informacijos paslaugas visoje Lietuvos oro erdvėje, taip pat virš teritorinių vandenų bei Baltijos jūros oro erdvės, kuri įeina į Vilniaus skrydžių informacijos regioną.

Įmonė taip pat užtikrina nuolatinę Aeronautikos gelbėjimo koordinacinio centro veiklą, paieškų ir gelbėjimo darbų, įvykus orlaivio avarijai, organizavimą ir koordinavimą.

