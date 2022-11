Intelektinės nuosavybės perspektyvos: ar Pasauliniame inovacijų indekse pralenksime Estiją?

Marco M. Alem?n, Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (World Intellectual Property Organization, WIPO) generalinio direktoriaus patarėjas.

Kokia intelektinės nuosavybės apsaugos ir inovacijų situacija Baltijos šalyse, ar Lietuva Pasauliniame inovacijų indekse gali iš ketvirto dešimtuko pakilti į antrą ir pralenkti Estiją, kokios intelektinės nuosavybės ateities tendencijos? Į šiuos ir kitus su intelektine nuosavybe bei inovacijomis susijusius klausimus atsako Marco M. Alem?n, Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (World Intellectual Property Organization, WIPO) generalinio direktoriaus patarėjas, kuris spalio pabaigoje dalyvavo Baltijos šalių technologijų perdavimo centrų tinklo konferencijoje.

Už kokias sritis esate atsakingas kaip WIPO generalinio direktoriaus patarėjas?

Vadovauju Intelektinės nuosavybės (IN) ir inovacijų ekosistemų sektoriui, esu atsakingas už pagalbą WIPO valstybėms narėms plėtojant jų IN ir inovacijų ekosistemas, kad būtų skatinamas ekonomikos augimas. Sektorius yra atsakingas už paramos teikimą mokslininkams, novatoriams ir įmonėms, įskaitant smulkų ir vidutinį verslą (SVV). Kitos mano kuruojamos pagrindinės sritys apima IN komercializavimą auginant verslą, IN kaip turto atsiradimą, konsultacines kompetencijas dėl nacionalinių IN strategijų plėtojimo, ekonomines analizes dėl IN vaidmens skatinant naujoves ir kūrybiškumą, alternatyvių ginčių sprendimo (AGS) bei Arbitražo ir mediacijos centro teikiamų paslaugų stiprinimą, techninės pagalbos teismams ir su teisinėmis duomenų bazėmis susijusių paslaugų teikimą.

Sektoriuje yra IN novatoriams departamentas, kuris atsakingas už technologijų ir inovacijų palaikymo teikimą technologijų perdavimo struktūroms, kad mokslininkams, išradėjams ir verslininkams būtų suteikta prieiga prie IN sistemų ir susijusių paslaugų. Jis taip pat administruoja įspūdingą 1.400 technologijų ir inovacijų paramos centrų tinklą 90-yje šalių.

Ekonomikos ir duomenų analitikos departamentas yra atsakingas už statistikos apie IN veiklos rinkimą pasaulyje ir šios statistikos prieinamumą visuomenei. Be to, departamentas atlieka ekonominę analizę, kaip IN ir inovacijų politikos pasirinkimai veikia ekonominius rezultatus.

IN verslui skyrius veikia kaip pagrindinis WIPO atskaitos taškas sprendžiant su SVV įmonėmis susijusius intelektinės nuosavybės klausimus. Jis taip pat daug dėmesio skiria klausimams, kurie susiję su nematerialiojo turto komercializavimu ir įmonės augimu.

WIPO teismų institutas bendradarbiauja su nacionalinėmis ir regioninėmis teisminėmis institucijomis, siekdamas teikti paramą, suderintą su valstybių narių teisinėmis tradicijomis ir ekonominėmis bei socialinėmis aplinkybėmis, kad teismams būtų suteikta galimybė atlikti svarbų vaidmenį užtikrinant, jog IN, inovacijos ir kūrybiškumo ekosistemos valstybėse narėse yra subalansuotos ir veiksmingos.

Arbitražo ir mediacijos centras yra WIPO tarptautinis padalinys, siūlantis ekonomiškai efektyvią IN ir technologinių ginčų sprendimų alternatyvą teisminiams ginčams, administruojantis tokių ginčų sprendimą, bendradarbiaujantis su WIPO valstybėmis narėmis, suinteresuotomis AGS įgyvendinimu savo jurisdikcijose.

Kokia buvo jūsų pagrindinė žinutė Baltijos šalių technologijų perdavimo centrų (Technology Transfer Office, TTO) tinklo konferencijos dalyviams?

Technologijų perdavimas turi būti įvairių partnerių – nuo akademinės bendruomenės iki vartotojų – bendradarbiavimo procesas, siekiant užtikrinti geresnes gyvenimo sąlygas visiems bei visuotinę gerovę pasaulyje. Profesionalūs tinklai, kaip ir Baltijos šalių technologijų perdavimo centrų tinklas, yra akademinio bendradarbiavimo ir bendrų mokslinių darbų įgalintojai. Jie taip pat yra svarbūs mokslo ir pramonės ryšio tarpininkai. Šis tinklas atsirado dėl tvirtos Baltijos šalių vyriausybių ir akademinių institucijų bei WIPO partnerystės, kurios vizija – padėti regioninėmis inovacijomis suinteresuotoms šalims jungtis ir kartu augti. Vis dar reikia įveikti iššūkius, todėl WIPO ir toliau rems tinklą bei jo narius, kad jis taptų tvarus ir tarptautiniu mastu pripažintas pasaulinės technologijų transformacijos bendruomenės narys.

Dalyvaudamas Baltijos šalių technologijų perdavimo centrų tinklo konferencijoje pasirašėte memorandumą dėl IN apsaugos stiprinimo. Kokia jo esmė ir kuo jis svarbus Lietuvai?

Šis WIPO ir Baltijos šalių technologijų perdavimo centrų tinklo Supratimo memorandumas yra ilgalaikio projekto rezultatas. Jis patvirtina šalių įsipareigojimą toliau bendradarbiauti stiprinant tinklo gebėjimus, profesinį augimą, tarptautiškumą ir rezultatų tvarumą. Memorandume nustatytos tolesnio bendradarbiavimo sritys: pirmiausia stiprinti ir tobulinti mokslininkų ir technologijų vadovų bei tinklo narių įgūdžius ir gebėjimus, remti IN apsaugą ir akademinės bendruomenės sukurtų intelektinių darbų perdavimą pramonei ir visuomenei. WIPO ir toliau įvairiais būdais rems tinklo veiklą, pavyzdžiui, dalyvaudamas tinklo profesionaliuose susitikimuose, teikdamas ekspertų patarimus ir kviesdamas į WIPO renginius. WIPO taip pat yra įsipareigojusi reklamuoti tinklą tarptautiniu mastu, todėl šį akademinio bendradarbiavimo modelį pristatėme neseniai, spalio 12 d., vykusiame Tarptautiniame žinių perdavimo simpoziume ir pakvietėme tinklo atstovą prisijungti prie tarptautinių lyderių WIPO/AUTM (Association of University Technology Managers) Žinių ir technologijų perdavimo lyderystės aukščiausiojo lygio susitikimo, kuris vyko Ženevoje.

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras ir Lietuvos universitetų technologijų perdavimo centrų sukurtas tinklas „TTO Lithuania“ yra vieni iš svarbiausių mūsų partnerių. Kaip jau minėta, tikime, kad tinklas reikšmingai prisidės prie regiono mokslinio ir technologijų transformacijos bendradarbiavimo bei turės įtakos visų trijų Baltijos šalių ekonomikos augimui. Leiskite padėkoti šeimininkams už puikų šios konferencijos organizavimą ir galimybę susitikti bei kartu pasidžiaugti mūsų sėkme šiame unikaliame projekte, pasikalbėti apie būsimą bendradarbiavimą.

Pagal Pasaulinį inovacijų indeksą (PII) – vieną reikšmingiausių rodiklių, skirtų matuoti šalių efektyvumą inovacijų srityje, – Lietuva dabar užima 39 vietą ir jau dešimtmetį yra 36–40 vietoje. Nors šiemet pirmą kartą per 10 metų pavyko aplenkti Latviją, kuri užima 41 vietą, Estija atsiplėšė dar labiau ir pakilo į 18 vietą. Lietuva yra užsibrėžusi tikslą iki 2030 m. atsirasti indekso dvidešimtuke. Kokias matote pagrindines priežastis, kad Lietuva yra tik ketvirtojo dešimtuko gale ir ką ji turi padaryti, kad įgyvendintų šiuos tikslus?

Esate teisus – remiantis WIPO Pasauliniu inovacijų indeksu, plačiai naudojamu įrankiu pasaulyje, kuris leidžia palyginti pasaulio šalių inovacijų rodiklius, – Lietuva dabar užima 39 vietą.

Estija iš tiesų yra tarp inovacijų lyderių. Ji pastaruoju metu taip pat pastebimai pagerino naujovių diegimą – vos per trejus metus pakilo septyniomis pozicijomis (nuo 25-os 2020 m. iki 18-os 2022 m.). Estija taip pat viršija lūkesčius dėl išsivystymo lygio. Europoje jos rezultatai viršija regiono vidurkį šešiose inovacijų pozicijose: Institucijos, Infrastruktūra, Rinkos išprusimas, Verslo išprusimas, Žinių ir technologijų rezultatai bei Kūrybiniai rezultatai. Atrodo, kad pagrindinis Estijos turtas yra geresnis informacinių technologijų naudojimas ir efektyvumas, naujų įmonių kūrimas ir kiti verslumo rodikliai, pavyzdžiui, verslumo politika, kultūra ir inovacijos bei startuolių finansavimas, matuojamas rizikos kapitalo prieinamumu.

Pagal savo išsivystymo lygį Lietuva vis dar nesiekia lūkesčių. Lietuvos rezultatai viršija regiono vidurkį tik dviejose pozicijose: Institucijos ir Rinkos išprusimas. Norint pagerinti reitingą, patartina tobulinti kitas PII pozicijas: žmogiškojo kapitalo ir mokslinių tyrimų (daugiau dėmesio skiriant švietimui ir įmonių MTTP skatinimui), infrastruktūros, žinių ir technologijų (ypač skiriant dėmesį įsitraukimui į aukštųjų technologijų prekybą bei gamybą, įvairių formų investicijų į nematerialųjį turtą, įskaitant programinę įrangą, skatinimui, taip pat didinant bendrą Lietuvos įmonių prekių ženklų vertę). Dar viena idėja Lietuvai – labiau išnaudoti turimas finansinių startuolių, sparčiai augančių įmonių ir mobiliųjų programėlių kūrėjų stiprybes.

Ar pasaulyje yra šalių, kurios per mažiau kaip dešimtmetį Pasaulio inovacijų indekse būtų pakilusi per pora dešimčių pozicijų? Jei taip, ko iš jų galima pasimokyti?

Kai kurios besivystančios ekonomikos per pastarąjį dešimtmetį įspūdingai pagerėjo inovacijų srityje – daugiausia Kinija ir Turkija, Vietnamas, Indija bei Filipinai. 2013–2022 m. Kinija pakilo iš 35 į 11, Turkija – iš 68 į 37, Vietnamas – iš 76 į 48, Indija – iš 66 į 40, o Filipinai – iš 90 į 59. Pirmiausia galima pastebėti, kad pastarosios keturios ekonomikos iškilo iš daug žemesnių PII reitingų ir žemesnio ekonominio išsivystymo lygio nei Baltijos šalys, o Estiją, Lietuvą ir Latviją gerokai aplenkė tik Kinija.

Beje, Kinija ir minėtos keturios šalys turi keletą bendrų bruožų – tai tvirtas įsipareigojimas gerinti naujovių diegimą, 1) įsipareigojant laikui bėgant didinti investicijas į inovacijas, 2) pasitelkus politiką ir praktiką pagerinti inovacijų klasterius ir ekosistemas, 3) tvirtą vyriausybinį koordinavimą, kad būtų skatinamas inovacijų veiksmingumas (taip pat veikiančios ir PII darbo grupės tarp ministerijų). Šios šalys, kaip ir daugelis Azijos ekonomikų, bent jau iki COVID-19 pradžios turėjo didelės naudos iš stiprios integracijos į pasaulines aukštųjų technologijų vertės grandines ir užsienio investicijų.

– Kas inovacijų kūrėjus labiausiai skatina skirti tinkamą dėmesį intelektinės nuosavybės apsaugai?

Kai novatoriai supras, kad apsaugoti savo išradimus yra naudinga, nes tai padeda idėjas paversti produktais ir paslaugomis bei galiausiai jas pateikti rinkai, jie bus motyvuoti atkreipti dėmesį į intelektinę nuosavybę. Kaip mes galime tam padėti? WIPO turi konkrečias programas, išteklius, priemones ir platformas, kurios padeda atskiriems mokslininkams, universitetams, žinių perdavimo organizacijoms ir viešosioms mokslinių tyrimų institucijoms gauti ir naudoti technologinę informaciją bei žinias. Bendradarbiaujame su nacionalinėmis intelektinės nuosavybės institucijomis ir atitinkamomis ministerijomis visame pasaulyje, kad bendrai populiarintume šias paslaugas.

– Kaip per pastarąjį dešimtmetį Europoje keičiasi situacija dėl intelektinės nuosavybės apsaugos?

Europoje yra daugiausia inovacijų lyderių (15), kurie yra tarp 25 geriausių PII 2022 m. Iš 39 įtrauktų Europos ekonomikų šiemet reitinge pakilo dvylika. Šveicarija turi daugiausiai našių institucijų regione (2 vieta pasaulyje), ji yra regiono ir pasaulio lyderė Inovacijų srityje, užima 1 vietą pagal Žinių ir Technologijų bei Kūrybinius rezultatus. Vokietija pirmauja pagal Žmogiškąjį kapitalą ir mokslinius tyrimus (2 vieta), o Švedija užima pirmą vietą pagal Infrastruktūros ir Verslo išprusimą visame pasaulyje. Pagal 2022 m. PII Estija (18) regione trečia pagal Rinkos išprusimą, o pasaulyje pirmauja pagal E-dalyvavimą, Rizikos kapitalo sandorius, Informacijos ir ryšių technologijų paslaugų importą bei Naujus verslus, antra pagal Vyriausybės internetines paslaugas, trečia pagal Verslumo politiką ir kultūrą, šešta pagal Programėlių mobiliesiems kūrimą, septinta – pagal Startuolių ir sparčiai augančių bendrovių finansavimą, 14 pagal Aplinkosaugos veiksmingumą.

– Kokios ateities tendencijos?

Svarbiausia paminėti kelis dalykus.

Pirma, nors Šveicarijos, JAV, Švedijos, JK bei Nyderlandų ekonomikos ir toliau buvo inovacijų viršūnėse, sparčiai progresuoja kylančios inovacijų jėgos: Turkija, Indija ir tam tikra prasme Iranas, o Vietnamas ir Filipinai trumpam sustojo.

Antra, pirmieji inovacijų potencialo signalai ateina iš Indonezijos, Uzbekistano ir Pakistano.

Trečia, Azija sparčiai vejasi Šiaurės Ameriką ir Europą, o atotrūkis nuo kitų pasaulio regionų, ypač Lotynų Amerikos ir Karibų jūros bei Afrikos į pietus nuo Sacharos, reikalauja ypatingo dėmesio.

Ketvirta, pastarieji du dešimtmečiai rodo pažangą įtraukiant inovacijų sistemas ir inovacijų politiką į besivystančių šalių politikos formuotojų, įstatymų leidėjų ir inovacijų veikėjų darbotvarkę.

Ir penkta, optimistų nuomone, yra vilties, kad produktyvumo augimas, kurį paprastai skatina išaugusios naujovės ir kuris dešimtmečius stagnavo, vėl sugrįš dėl dviejų naujų inovacijų bangų: skaitmeninio amžiaus inovacijų, pagrįstų superkompiuteriais, dirbtiniu intelektu bei automatizavimu, ir gilių mokslo inovacijų, pagrįstų biotechnologijų, nanotechnologijų ir kitų mokslų laimėjimais, sukeliančiais revoliuciją keturiose visuomenei itin svarbiose srityse: sveikatos, maisto, aplinkos ir mobilumo.

