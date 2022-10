4 darbo dienų iššūkio neįveikia 1 iš 5, o įveikę – miega valandą ilgiau

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Tyrimai rodo, kad žmonės, kurie dirba 4 dienas per savaitę, miega beveik valandą ilgiau nei laikotarpiu, kai dirbo 5 dienas per savaitę. Tai vienas iš privalumų toms organizacijoms, kurios įveikia pusmečio pereinamąjį laikotarpį iš įprastos trukmės savaitės į trumpesnę. Vis dėlto tokių yra tik 1 iš 5.

Darbuotojai, kurie ėmė dirbti 32 valandas per savaitę, per parą vidutiniškai miega 7 val. 58 min. Tai yra beveik valanda daugiau, nei laikotarpiu, kai dirbo 5 dienas per savaitę, skelbia „Bloomberg“, kuris cituoja Juliet Schor, sociologės ir ekonomistės iš Bostono koledžo tyrimą.

„Nesistebėjau, kad žmonės ilgiau miega, bet nustebino, jog pasikeitimas buvo toks didelis“, – komentavo J. Schor.

Pasak jos, žmonių, kurie buvo laikomi stokojančiais miego (angl. sleep-deprived), t. y. miegančiais mažiau nei 7 valandas kasnakt, sumažėjo nuo 42,6% iki 14,5%.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Tyrime dalyvavo 304 darbuotojai iš 16 kompanijų: 3 veikia Jungtinėse Amerikos Valstijose, 1 Australijoje, 12 – Airijoje. Jų darbuotojai 6 mėnesius dalyvavo bandomojoje programoje, per kurią perėjo prie 4 darbo dienų savaitės, o tyrėjai stebėjo jų elgseną.

Tiesa, ne visoms organizacijoms, kurios nutaria bent trumpai išbandyti 4 darbo dienų savaitę, tai pavyksta.

„Bloomberg“ duomenimis, 1 iš 5 kompanijų pereinamąjį laikotarpį į 4 darbo dienų savaitę nutraukia, dauguma – vos pradėję jo planavimą.

Tokius sprendimus padarę vadovai sakė, kad sunkiausia yra atrasti pusiausvyrą tarp darbo įpročių, susiklosčiusių didesnėje darbo rinkos dalyje, kuri dirba 5 dienas per savaitę.

Dar vadovai teigė susidūrę su iššūkiu eliminuoti kai kuriuos darbus, kad per trumpesnį laiką, 4 dienas, būtų pasiekti tokie pat geri rezultatai.

Taip pat skaitykite:

Pakilusi nuotaika ir produktyvumas

J. Schor sukaupti preliminarūs duomenys rodo, kad keturias dienas per savaitę dirbantys žmonės buvo produktyvesni ir nurodė jaučiantys didesnį pasitenkinimą asmeninio ir profesinio gyvenimo pusiausvyra. Mokslininkė spėja, kad tai gali būti susiję su laimėta papildoma miego valanda.

Kiti miego santykį su darbo grafiku nagrinėjantys tyrimai rodo, kad dažniausiai miego valandas aukoja tie, kurie dirba ilgiausiai.

„Miegas ir darbas daugelio žmonių gyvenime dar vis tarpusavyje konkuruoja“, – sako Christopheris Barnesas, Vašingtono Michael G. Fosterio Verslo mokyklos profesorius – neišsimiegoję darbuotojai dažniau elgiasi neetiškai, būna mažiau įsitraukę į darbą, nėra tokie paslaugūs kolegoms, demonstruoja žalingus ir agresyvius vadovavimo bruožus.“

Clete Kushida, Stanfordo universiteto profesorė, tirianti miegą, sako, kad geras poilsis kelia darbuotojų nuotaiką, lemia pagerėjusią trumpalaikę atmintį ir geresnį gebėjimą susikaupti, padeda išvengti nepamatuotos rizikos sprendimų.

„Miego nauda kiekvienam skiriasi, bet viena didžiausių gero miego naudų yra budrumas, išliekantis visą dieną“, – teigia profesorė.

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.