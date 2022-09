Lietuvoje dirba pusė darbingo amžiaus ukrainiečių, kas trečias – Vilniuje

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Nuo karo Ukrainoje pradžios vasario pabaigoje Lietuvoje įsidarbino daugiau kaip 17.400 ukrainiečių – maždaug pusė visų darbingo amžiaus pabėgėlių iš Ukrainos. Jie dirba visose Lietuvos savivaldybėse, beveik kas trečias – Vilniuje.

Beveik 10.000 ukrainiečių įdarbino Užimtumo tarnyba, o dar 4.200 darbo vietų jiems siūloma, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Iš viso šiuo metu į Lietuvą yra atvykę daugiau kaip 65.300 ukrainiečių.

Europos Komisijos duomenimis, Lietuvoje dirba 53% darbingo amžiaus ukrainiečių, tuo metu Liuksemburge, Bulgarijoje ar Belgijoje – vos 5%.

„Panašus šalių mentalitetas, bendradarbiavimas tarp socialinių partnerių, verslo atvirumas atvykusiems lėmė, kad Ukrainos žmonės Lietuvoje jaučiasi saugūs tiek socialine, tiek ir ekonomine prasme“, – pranešime sakė Inga Balnanosienė, Užimtumo tarnybos direktorė.

Daugiausia ukrainiečių dirba didžiuosiuose šalies miestuose: Vilniuje – 5.600 – beveik kas trečias, Kaune – 2.400, arba kas septintas, Klaipėdoje – virš 2.000 žmonių.

Užimtumo tarnybos duomenimis, aukštos kvalifikacijos reikalaujančius darbus dirba per 1.400 (8%) ukrainiečių. Be to, jie dirba verslo ir administravimo specialistais logistikos ir pardavimo srityse, gydytojais, slaugytojais, veterinarais, taip pat mokymo, IT, inžinerijos specialistais.

Vidutinės kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose dirba didžioji dalis – 11.400 – ukrainiečių, arba 65,6% įsidarbinusiųjų, žemos kvalifikacijos ir nekvalifikuotus darbus – 4.600 ukrainiečių (ketvirtadalis).

Lietuvoje įsidarbinusių ukrainiečių vidutinis darbo užmokestis siekia apie 1.000 Eur „ant popieriaus“.

