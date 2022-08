Didžiausiems padės nebešvaistyti pajėgumų – į Lietuvą ateina sprendimas, skirtas 1% verslų

„OpenText ECM“ verslo turinio valdymo sprendimas skirtas didžiausioms šalies įmonėms.

Kuo daugiau darbuotojų ir procesų, tuo sudėtingiau suderinti turimas sistemas, daugiau laiko ir pajėgumų švaistoma rankiniam darbui, papildomai tarpusavio komunikacijai ar net vis dar popierinių dokumentų tvarkymui. Po dešimčių sėkmingų diegimų ir pasiteisinusių projektų didžiausiose Latvijos bei Estijos įmonėse, verslo turinio valdymo sprendimas „OpenText ECM“ debiutuoja ir Lietuvoje.

Kartu su nuotolinio darbo banga ir globaliu specialistų trūkumu, bet koks laiko ir pajėgumų švaistymas tampa itin rimta kliūtimi verslo augimui. Tačiau suvaldyti procesus didelėse įmonėse, net ir pasitelkiant įprastas dokumentų ar verslo valdymo sistemas, yra sudėtinga, o sumažinti rankinį darbą – sunkiai įmanoma.

Rinalds Sluckis, „Microsoft Dynamics“ ir SAP verslo valdymo sistemų sprendimus diegiančios „Alna Business“ valdybos pirmininkas, sako, kad didelėms organizacijoms Lietuvoje grupė jau siūlo „OpenText“ verslo turinio ir dokumentų valdymo sistemą (ECM). Ji skirta tik didžiausioms – galimai vos 1% įmonių Lietuvoje, kurioms kaip tik reikia visa apimančio įrankio, skirto ne tik valdyti visą įmonės turinį, bet ir integruotis į verslo procesus.

Gerokai daugiau nei dokumentų valdymas

„Turbūt esminis skirtumas tarp paprastų dokumentų valdymo sistemų ir „OpenText ECM“ – yra užduočių, kurias sistema sprendžia, kompleksiškumas ir integracijos į verslo procesus bei įrankius gylis. Organizacijoje visi yra susiję, nė vienas skyrius nedirba izoliuotai. Visi vykstantys procesai apima ir paliečia skirtingas komandas, tiekėjus, klientus, kitus suinteresuotus asmenis. Kuo didesnė ir kompleksiškesnė organizacija, tuo pažangesnio sprendimo reikia įdarbinant įmonės turinį kasdieniuose verslo procesuose ir kuriant realią vertę“, – pasakoja R. Sluckis.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Mano verslas

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Rinalds Sluckis, „Alna Business“ valdybos pirmininkas: „Priklausomai nuo įmonės dydžio, veiklos ir augimo tempo, ši verslo turinio valdymo sistema gali padėti sutaupyti darbo pajėgumų ir laiko tiek, kiek apima 20 – 30 pilno etato darbuotojų.“

Be įprasto turinio skaitmeninimo ir archyvavimo, įskaitant visus dokumentus ir sąskaitas, „OpenText ECM“ integruojamas su kitomis verslo procesų valdymo sistemomis, pavyzdžiui, ryšių su klientais palaikymo sistema (CRM) ar verslo valdymo sistemomis (ERP): nuo „Salesforce“ iki „Microsoft Dynamics 365“ ir SAP. Tai užtikrina visos verslo informacijos ir turinio perdavimą kiekvienam darbuotojui, kad ir kur ar iš kur jis dirbtų. Be to, sistema padeda išlaikyti atitikį visiems teisiniams reikalavimams, tokiems kaip Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, dokumentų archyvavimo nuostatos ar pan.

„Pačią didžiausią šios sistemos naudą gauna didelės įmonės, turinčios daugiau nei 250 darbuotojų, daug tarpusavyje susijusių procesų, kurie dėl bet kokios informacijos stokos greitai komplikuojasi. Jei 100 žmonių dirba prie vieno proceso ir negauna vienodos prieigos prie informacijos, prarandamas produktyvumas, laikas švaistomas pildant informacijos spragas, pats procesas brangsta. Teisiniai reglamentai šioms įmonėms taip pat yra labai svarbi sritis, sistema padeda užtikrinti saugumą ir atitiktį jiems”, – pasakoja R. Sluckis.

Sutaupo laiko dešimtims etatų arba juos pakeičia

„OpenText ECM“ aktyviai naudojama Latvijoje ir Estijoje. Šią verslo turinio valdymo sistemą jau yra įdiegusios komunalinių paslaugų, logistikos įmonės, tarptautiniai gėrimų gamintojai, didžiausios statybų bendrovės, bankai, telekomunikacijų verslas. Kai kurios įmonės sistemą jau diegia visų trijų Baltijos šalių mastu.

„Latvijoje dabar turime vieną klientą – įmonę, kuri vykdo itin sparčią plėtrą ir iki kitų metų pabaigos numatė įdarbinti 1.000 naujų darbuotojų. Analizė parodė, kad vien dėl tam tikrų sistemų ir integracijos trūkumo su kiekvienu 100 naujų žmonių įmonė bus priversta papildomai įdarbinti bent po vieną svarbiausių sričių – HR, finansų ir pan. – specialistą. Tai yra apie 15-20 papildomų pilno etato laiko darbo vietų, kurių tikslas – nudirbti atsiradusį papildomą rankinį darbą. Su „OpenText ECM“ jie galės pasiekti savo tikslą ir augti be jokių papildomų pajėgumų“, – naudos pavyzdį pateikia R. Skuckis‚ ir priduria, kad, priklausomai nuo įmonės dydžio, veiklos ir augimo tempo, ši verslo turinio valdymo sistema gali padėti sutaupyti darbo pajėgumų ir laiko tiek, kiek apima 20 – 30 pilno etato darbuotojų.

Siekis – biuras be popieriaus

Pasak „Alna Business“ valdybos pirmininko, svarbūs ne tik efektyviai panaudoti pajėgumai. Daug verslų šiandien aktyviai įsitraukia ir siekia biuro be popieriaus koncepto. Tokią kryptį labai paskatino pandemija ir nuotolinio darbo būtinybė, kuri jau virsta į normalią šių dienų praktiką. Norint užtikrinti, kad darbuotojai galėtų dirbti iš bet kur ir turėtų vienodą prieigą ir galimybes, pirmiausia, reikia tam tinkamo įrankio, taip pat nedidelio pačių procesų koregavimo ir didelio dėmesio saugumui.

„Praktiškai visi klientai, kurie įsidiegė „OpenText ECM“ iki 2020 metų, per pandemiją prie nuotolinio darbo perėjo be jokių papildomų sunkumų. Žinoma, psichologiškai tada visiems buvo iššūkis, tačiau techniškai šios įmonės turėjo visus reikiamus įrankius ir galimybes. Taigi, sistema užtikrina informacijos prieigą kiekvienam darbuotojui ar darbuotojų grupėms, kad ir kur jie dirbtų“, – sako R. Sluckis.

Su įdirbiu ir patirtimi

Kanados bendrovė „OpenText“ savo veiklą pradėjo dar 1991 m., kaip Vaterlo (Waterloo) universiteto projektas. O šiandien ši verslo informacijos valdymo sistemų kūrėja yra viena iš didžiausių žaidėjų savo rinkoje. Bendrovėje tarptautiniu mastu dirba per 16.000 darbuotojų, o jų sukurtus sprendimus diegia didžiausios įmonės visame pasaulyje. „OpenText ECM“ turinio valdymo sistema taip pat buvo tobulinta bene 20 metų. Tokia patirtis ir įdirbis leidžia užtikrinti, kad bet kokie organizacijų iššūkiai ar savitumai su verslo turinio valdymo sprendimu gali būti išsprendžiami ir efektyviai suvaldomi.

„Mūsų darbo patirtis su „OpenText ECM“ taip pat yra išties didelė. Turbūt nebėra tokių diegimo iššūkių, kurių nebūtume matę ar kurių negalėtume išspręsti. Techniškai, diegimas yra gana greitas procesas, ilgiau užtrunka tik vadybinis pokytis, kuris apima procesų korekcijas ir darbuotojų prisitaikymą prie jų. Bet mes šiame procese padedame. Konsultacijų dalis yra labai svarbi, dirbame su visa komanda“, – užtikrina „Alna Business“ valdybos pirmininkas.

Verslo procesų skaitmenizavimo grupė „Digital Mind“, kurios dalimi yra ir „Alna Business“, „OpenText“ partneriu Baltijos šalyse tapo 2005 metais.

„OpenText ECM“ verslo turinio valdymo sprendimas skirtas didžiausioms šalies įmonėms.