Darbdaviai sutrikę: kas priklauso pirmąją mokslo metų dieną – laisvas pusdienis ar laisva diena

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Toks klausimas kyla ne tik darbuotojams, bet ir vadovams – kokias sąlygas jie gali ir turi sudaryti pavaldiniams.

„Tiek nebuvimo darbe teisėtumas, tiek apmokėjimas už tą laiką yra svarbūs klausimai, kurie turėtų būti aiškiai aptarti darbdavių ir darbuotojų“, – pranešime žiniasklaidai teigia Ieva Povilaitienė, „TGS Baltic“ darbo teisės specializacijos grupės vadovė.

Tai ypač aktualu daugeliui tėvų artėjant Mokslo metų pradžios dienai, kai mokyklose ir darželiuose vyksta šventės, kuriose ir jie nori dalyvauti.

Kaip įvardija teisininkė, dabar dažniausiai patys tėvai nusprendžia panaudoti turimus mamadienius ar tėvadienius, to gali prašyti ir darbdaviai, tačiau tai negali būti įpareigojimas šią laisvą dieną naudoti būtent mokslo metų pradžiai.

„Šis principas gali būti įtvirtintas darbdavio Darbo tvarkos taisyklėse ir tai būtų pagirtina, nes darbuotojai iš anksto žinotų apie tokį pageidavimą. Be to, ši taisyklė būtų taikoma vienodai visiems darbuotojams“, – sako I. Povilaitienė.

Ieva Povilaitienė, „TGS Baltic“ darbo teisės specializacijos grupės vadovė. Organizacijos nuotr.

Ką gali darbuotojai

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad pirmąją mokslo metų dieną, laisvą pusdienį, per kurį mokamas vidutinis darbo užmokestis, turi darbuotojai, kurie neturi teisės į „tėvadienius / mamadienius“, tačiau augina vaiką iki 14 metų, besimokantį pagal priešmokyklinio, pradinio ar pagrindinio ugdymo programas.

Tuo atveju, kai darbuotojas neturi teisės į apmokamą pusdienį, o priklausančiu „mamadieniu / tėvadieniu“ jau yra pasinaudojęs, VDI darbo santykių šalims rekomenduoja susitarti dėl neapmokamo laisvo laiko, vadovaujantis DK 137 straipsnio 3 dalimi.

Taip pat darbuotojo, auginančio vaiką iki 14 metų, prašymu darbdavys turi tenkinti nemokamų atostogų prašymą, vadovaujantis DK 137 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

„Darbo kodekse numatyta, kad darbo dienos (pamainos) metu darbuotojo prašymu, jeigu darbdavys sutinka, suteikiamas nemokamas laisvas laikas darbuotojo asmeniniams poreikiams tenkinti. Taigi, kai kuriais atvejais būtent nemokamas laisvas laikas gali būti išeitis Rugsėjo 1-ąją praleisti kartu su vaiku“, – akcentuoja teisininkė.

Darbo kodeksas nenumato „mamadienių / tėvadienių“ sumavimo tuo atveju, kai yra skirtingi „mamadienio / tėvadienio“ suteikimo pagrindai. VDI laikosi pozicijos, kad esant keliems skirtingiems pagrindams, turėtų būti suteikiamas palankiausias variantas, t. y. „mamadienis / tėvadienis“ vieną kartą per mėnesį.

DK 138 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta lengvata yra nustatyta, atsižvelgiant į 8 val. darbo dieną bei 40 val. darbo savaitę. Kitu atveju, jeigu darbuotojas dirba ne visą darbo laiką, pavyzdžiui, 20 val. per savaitę, jam turėtų būti suteikiamas 4 val. papildomas poilsis per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 1 val. per savaitę), o jeigu dirbama ir pagal susitarimą dėl papildomo darbo, pavyzdžiui, 60 val. per savaitę, tuomet darbuotojui turėtų būtų suteikiama proporcingai ilgesnė papildoma poilsio diena – 12 val. per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 3 val. per savaitę).

Jeigu darbuotojas dirba ilgesnėmis negu 8 darbo valandos pamainomis, jo prašymu turi būti suteikiama galimybė pasinaudoti visa laisva darbo diena (pamaina), papildomą poilsio laiką sumuojant, pavyzdžiui, darbuotojai, kurie dirba 12 val. per parą, visa laisva pamaina galėtų pasinaudoti kas 1,5 (pusantro) mėnesio, o tie, kurie dirba 24 val. – kas 3 mėnesius.

Svarbu pažymėti, kad darbuotojams, kuriems numatytas papildomas poilsio laikas vieną kartą per tris mėnesius, bet jie dirba ilgesnėmis negu 8 darbo valandos pamainomis, pavyzdžiui, kurie dirba 12 val. per parą, visa poilsio diena susidarytų ne per 3 mėnesius, jei darbo pamaina trunka 8 val. – per 4,5 mėn.

Taip pat jeigu turi galimybę, darbuotojas Rugsėjo 1-ąją gali pasinaudoti savo sukauptomis kasmetinėmis atostogomis.

Be to, su klientais bendraujanti ekspertė pastebi, kad vis dažniau pačios įmonės darbuotojų naudų krepšelyje tam tikromis progomis dovanoja savo darbuotojams apmokamą laisvą laiką. Pavyzdžiui, vaiko mokyklos ar universiteto baigimo, jubiliejaus proga ar kitomis dienomis, bet jos turėtų būti įformintos Darbo tvarkos taisyklėse, kurios taikomos vienodai visiems darbuotojams. Visi įmonės darbuotojai turėtų būti susipažinę su galiojančiomis Darbo tvarkos taisyklėmis.

Daugiau apie papildomą mamadienių ir tėvadienių taikymą skaitykite čia.

