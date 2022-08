M. Mozūras apie IT specialistų stresą: programuotojo darbas gali būti vienišas

„EqualEngineers“ tyrimas atskleidė, kad informacinių technologijų (IT) srities darbuotojai, kurie dažniau sudaro vyriškas komandas, susiduria su emocinės sveikatos iššūkiais. Daugiau nei trečdalis inžinierių savo psichologinę būklę apibūdina kaip vidutinę arba prastą, o daugiau nei penktadalis dėl jos suprastėjimo prašė laisvadienių. Pasak Mindaugo Mozūro, „Vinted“ technologijų vadovo, tokius iššūkius gali lemti organizacijos, kurios IT specialistus siekia ilgiau išlaikyti biure, ar per didelis individualaus darbo krūvis.